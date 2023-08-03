Шествие, артисты и спецэффекты: в Новосибирске проведут концерт на площади Ленина — что там будет

Информация о проведении электронного аукциона размещена на сайте госзакупок. В документах указано, что речь идет о сопровождение парада российского студенчества, который пройдет в Новосибирске 9 сентября этого года.



В описании объекта закупки уточняется, что исполнитель должен организовать экспозиционную зону, обеспечить участие артистов, видеотрансляции и прочее. В частности, в рамках контракта подрядчик обеспечит работу режиссерско-постановочной группы, режиссер которой организует театрализованное проведение мероприятия, в том числе концертную и интерактивную программу, разработает концепцию праздника и остальное.

