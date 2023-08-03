Шествие, артисты и спецэффекты: в Новосибирске проведут концерт на площади Ленина — что там будет

В Новосибирске ищут подрядчика для технического сопровождения мероприятия в центре города. За работы готовы заплатить 13 миллионов рублей.
Информация о проведении электронного аукциона размещена на сайте госзакупок. В документах указано, что речь идет о сопровождение парада российского студенчества, который пройдет в Новосибирске 9 сентября этого года.
В описании объекта закупки уточняется, что исполнитель должен организовать экспозиционную зону, обеспечить участие артистов, видеотрансляции и прочее. В частности, в рамках контракта подрядчик обеспечит работу режиссерско-постановочной группы, режиссер которой организует театрализованное проведение мероприятия, в том числе концертную и интерактивную программу, разработает концепцию праздника и остальное.
— Разработать концепцию мероприятия, включающую в себя сбор участников мероприятия, шествие, приветствие ректорского состава, клятву первокурсников, приветствие почетных гостей и выступления творческих коллективов и исполнителей, хедлайнера мероприятия, — указано в задачах режиссера.
На мероприятии планируется разместить три сцены, одна из которых будет установлена на площади Ленина — там будет проходить концертная программа со специальными эффектами. На событии организуют безопасность периметра с помощью фан-барьеров и установки КПП. Контрольно-пропускные пункты также установят у места сбора участников шествия студентов около станции метро «Красный проспект».
На параде будут выступать ведущие, музыкальные и творческие коллективы, в том числе хореографические и студенческие, а также вокалисты. Кроме них, в программе будет участвовать популярный артист российской эстрады. Его выступление на событии продлится не менее 40 минут.
— Хедлайнером может быть музыкальный солист или коллектив (не менее 3-х и не более 6 участников группы) из числа российских исполнителей — номинант национальных телевизионных премий в области популярной музыки не позднее 2022 года. Допустимые жанры: популярная музыка, альтернативный рэп, регги, хип-хоп, электронная музыка, — указано в документах.
Заказчиком работ выступает ГБУ Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив», источник финансирования сопровождения события — средства бюджетных учреждений. Подать заявку на участие в закупке можно до 10 августа, определить подрядчика планируется 14 августа.