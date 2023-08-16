Дороги у нового ЛДС планируют перекрыть — что там будет

В Новосибирске планируют закрыть проезд рядом с новой ледовой ареной и по улице Василия Старощука. Ограничения собираются ввести для проведения общественных мероприятий в августе.
Проекты постановлений опубликованы на сайте мэрии Новосибирска. Одно из перекрытий запланировано 27 августа около нового ЛДС. В проекте постановления указано, что там проведут спортивный фестиваль «Сибирь-Арена Спорт Фест».
— Согласовать городской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация легкой атлетики города Новосибирска» (далее — организатор) проведение 27 августа с 08:00 до 14:00 спортивного фестиваля «Сибирь-Арена Спорт Фест», — указано в документе.
Во время подготовки и проведения фестиваля в городе закроют проезд от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» и вдоль нового ЛДС до улицы Немировича-Данченко. Проезд перекроют с 07:00 до 16:00 27 августа.
Во время перекрытия на участке дороги планируют ограничить стоянку. Парковку транспорта исключат с 00:10 26 августа до 16:00 27 августа.
Проезд также ограничат в середине августа на улице Василия Старощука для проведения торжественного мероприятия, повещённому 80-летнию со дня образования 228-го Севастопольского ордена Александра Невского мотострелкового полка. Проезд по улице Василия Старощука могут закрыть на участке от здания на территории Военного городка, 770/1 до улицы Бориса Богаткова.
Перекрытие планируется ввести 19 августа с 10:30 до 13:00 во время сбора участников и проведения торжественного события. В городе обеспечат объезд участка по дорогам общего пользования.
— Ограничить стоянку транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения с 07:00 до 13:00 часов 19.08.2023 в местах проведения мероприятия, — сказано в документе.
В начале июля в Новосибирске ограничили движение транспорта рядом с новой ледовой арены из-за соревнования по велосипедному спорту.