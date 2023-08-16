Дороги у нового ЛДС планируют перекрыть — что там будет

В Новосибирске планируют закрыть проезд рядом с новой ледовой ареной и по улице Василия Старощука. Ограничения собираются ввести для проведения общественных мероприятий в августе.

Проекты постановлений опубликованы на сайте мэрии Новосибирска. Одно из перекрытий запланировано 27 августа около нового ЛДС. В проекте постановления указано, что там проведут спортивный фестиваль «Сибирь-Арена Спорт Фест».