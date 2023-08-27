Следы шин, окурок и бутылка: в Новосибирске из-за поджога задержали два пассажирских поезда

В ночь на 27 августа неизвестный вывел из строя несколько светофоров на перегоне Обь — Новосибирск-Западный, что привело к задержке на полчаса двух пассажирских поездов из столицы в Читу и Владивосток. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
— Преступник сначала долго пытался взломать шкаф и повредить оборудование, но сделать этого у него не получилось, в итоге он поджег его. В результате сработала ложная занятость на двух путях, был потерян контроль стрелок, а также выявлена неисправность светофоров, — утверждает Shot.
По данным телеграм-канала, прибывшие силовики нашли у релейного шкафа бутылку из-под горючего вещества, окурок и следы велосипедных шин.
НГС обратился за комментарием в управление транспортной полиции по СФО.
— Не располагаем информацией о данном инциденте, — ответили в транспортной полиции.
25 августа стало известно, что сибиряк поджег дом с семьей внутри: в пожаре погибла женщина и двое маленьких детей.