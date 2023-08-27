Следы шин, окурок и бутылка: в Новосибирске из-за поджога задержали два пассажирских поезда

В ночь на 27 августа неизвестный вывел из строя несколько светофоров на перегоне Обь — Новосибирск-Западный, что привело к задержке на полчаса двух пассажирских поездов из столицы в Читу и Владивосток. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

