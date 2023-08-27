freedom
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 2/10
usd 94.71
eur 102.26
Тема дняСибирячка делает костюмы королевам красоты: видео
Все новости
Все новости

Следы шин, окурок и бутылка: в Новосибирске из-за поджога задержали два пассажирских поезда

Инцидент произошел на перегоне Обь — Новосибирск-Западный

2 043

Пассажирские поезда были задержаны на полчаса

Поделиться

В ночь на 27 августа неизвестный вывел из строя несколько светофоров на перегоне Обь — Новосибирск-Западный, что привело к задержке на полчаса двух пассажирских поездов из столицы в Читу и Владивосток. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

— Преступник сначала долго пытался взломать шкаф и повредить оборудование, но сделать этого у него не получилось, в итоге он поджег его. В результате сработала ложная занятость на двух путях, был потерян контроль стрелок, а также выявлена неисправность светофоров, — утверждает Shot.

По данным телеграм-канала, прибывшие силовики нашли у релейного шкафа бутылку из-под горючего вещества, окурок и следы велосипедных шин.

НГС обратился за комментарием в управление транспортной полиции по СФО.

— Не располагаем информацией о данном инциденте, — ответили в транспортной полиции.

25 августа стало известно, что сибиряк поджег дом с семьей внутри: в пожаре погибла женщина и двое маленьких детей.

По теме

ПоджегЗадержка поездовДиверсия
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter