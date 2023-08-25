Сибиряк поджег дом с семьей внутри: в пожаре погибла женщина и двое маленьких детей

30-летний житель Иркутской области пойдет под суд за убийство сожительницы и двух своих детей. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, мужчина поджег свою семью.

По данным ведомства, 5 февраля 2022 года в деревне Тимирязева сгорел частный дом. На месте тушения сотрудники МЧС нашли тела маленьких детей в возрасте 1 и 4 лет. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что к произошедшему может быть причастен мужчина, который жил в этом доме.