Сибиряк поджег дом с семьей внутри: в пожаре погибла женщина и двое маленьких детей

30-летний житель Иркутской области пойдет под суд за убийство сожительницы и двух своих детей. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, мужчина поджег свою семью.
По данным ведомства, 5 февраля 2022 года в деревне Тимирязева сгорел частный дом. На месте тушения сотрудники МЧС нашли тела маленьких детей в возрасте
По версии следствия, вечером мужчина был пьян. Он приревновал сожительницу, они повздорили. Тогда мужчина облил горючей жидкостью женщину, державшую на руках их
Мужчину заключили под стражу. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних детей» и «Покушение на убийство». Материалы с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Иркутский областной суд. Мужчине грозит вплоть до пожизненного заключения.
Ранее в новосибирском селе два человека погибли на пожаре. Инцидент произошел в селе Верх-Ича Куйбышевского района.