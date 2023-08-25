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Сибиряк поджег дом с семьей внутри: в пожаре погибла женщина и двое маленьких детей

По версии следствия, мужчина приревновал женщину

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Поджег свою семью. Житель Качугского района предстанет перед судом за убийство сожительницы и двух детей

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30-летний житель Иркутской области пойдет под суд за убийство сожительницы и двух своих детей. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, мужчина поджег свою семью.

По данным ведомства, 5 февраля 2022 года в деревне Тимирязева сгорел частный дом. На месте тушения сотрудники МЧС нашли тела маленьких детей в возрасте 1 и 4 лет. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что к произошедшему может быть причастен мужчина, который жил в этом доме.

По версии следствия, вечером мужчина был пьян. Он приревновал сожительницу, они повздорили. Тогда мужчина облил горючей жидкостью женщину, державшую на руках их 5-месячного сына. Затем, разлив жидкость в комнате, в которой также находились другие их два сына, бросил на пол зажженную спичку. В результате мальчики погибли. Как уточнили порталу «ИрСити» в пресс-службе прокуратуры региона, мать с малышом успела спастись. Ее доставили в больницу с термическими ожогами, где через 8 месяцев она умерла.

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Видео: предоставлено СУ СКР по Иркутской области

Мужчину заключили под стражу. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних детей» и «Покушение на убийство». Материалы с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Иркутский областной суд. Мужчине грозит вплоть до пожизненного заключения.

Ранее в новосибирском селе два человека погибли на пожаре. Инцидент произошел в селе Верх-Ича Куйбышевского района.

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