«Есть серьезные замечания»: власти найдут нового подрядчика для ремонта моста на Октябрьской магистрали

В Новосибирске найдут нового подрядчика для ремонта путепровода на Октябрьской магистрали. Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, муниципалитет принял решение расторгнуть заключенный контракт на выполнение работ. Об этом он заявил
— К сожалению, подрядчик не выполнил обязательства, к нему есть серьезные замечания и по бетонным конструкциям, и по швам, деформации отмечаем, — сообщил Анатолий Локоть.
По словам мэра, при общей стоимости контракта в 170 миллионов рублей муниципалитет принял ремонтные работы на объекте в 80 миллионов рублей. Он сообщил, что городские власти «предъявили претензии подрядчику».
— Подрядчик не приступил к выполнению обязательств, поэтому МКУ «Гормост» приняло решение расторгнуть контракт. Деньги, конечно, не будут выплачены до конца этой организации. Сейчас занимаемся подбором того подрядчика, который завершит окончательно работы по данному мостовому переходу, — уточнил Анатолий Локоть.
Путепровод на Октябрьской магистрали ввели в эксплуатацию в 1983 году, ширина проезжей части моста составляет 28,5 метра, тротуара — по 3,4 метра с каждой стороны. В мае 2022 года стало известно, что подрядчиком ремонтных работ стало ООО «СТС-Плюс».
В середине августа стало известно, что в Новосибирске отремонтируют дорогу в Фабричном переулке. Работы проведут до