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По Красному проспекту промчался «мерседес» с мигалкой и сопровождением — видео

Иномарке с московскими номерами предоставили приоритет

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Автомобиль двигался по полосе для общественного транспорта

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Вечером 10 июня на Красном проспекте сотрудники ГИБДД обеспечивали проезд черному «мерседесу» со спецсигналами и сопровождением. Он двигался по полосе для общественного транспорта, и ему предоставили приоритет, свидетелем этого стала корреспондент НГС Лиза Шаталова.

— Сотрудник ГИБДД останавливал пешеходов, которые шли на зеленый сигнал, позволяя проехать этому автомобилю. Люди, конечно, возмущались, — передала Шаталова с Красного проспекта.

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В правительстве Новосибирской области уточнили, что официального визита высокопоставленных гостей сегодня не было заявлено

Видео: Елизавета Шаталова

Автомобиль состоит на учете как московский. В правительстве Новосибирской области сообщили НГС, что иномарка к ним не относится. В пресс-службе уполномоченного представителя президента РФ в СФО затруднились ответить на вопрос о принадлежности «мерседеса».

Ранее жители Новосибирска на Большевистской заметили кортеж во главе с автомобилем ГИБДД, передвигающийся по встречной полосе, и прислали фото с дороги в НГС. Мы выяснили у специалистов, законно ли это.

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