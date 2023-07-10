По Красному проспекту промчался «мерседес» с мигалкой и сопровождением — видео

Вечером 10 июня на Красном проспекте сотрудники ГИБДД обеспечивали проезд черному «мерседесу» со спецсигналами и сопровождением. Он двигался по полосе для общественного транспорта, и ему предоставили приоритет, свидетелем этого стала корреспондент НГС Лиза Шаталова.
— Сотрудник ГИБДД останавливал пешеходов, которые шли на зеленый сигнал, позволяя проехать этому автомобилю. Люди, конечно, возмущались, — передала Шаталова с Красного проспекта.
Автомобиль состоит на учете как московский. В правительстве Новосибирской области сообщили НГС, что иномарка к ним не относится. В пресс-службе уполномоченного представителя президента РФ в СФО затруднились ответить на вопрос о принадлежности «мерседеса».
Ранее жители Новосибирска на Большевистской заметили кортеж во главе с автомобилем ГИБДД, передвигающийся по встречной полосе, и прислали фото с дороги в НГС. Мы выяснили у специалистов, законно ли это.