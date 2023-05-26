«А что, так можно было?» Новосибирцы заметили кортеж, ехавший по встречке — законно ли это

25 мая жители Новосибирска на Большевистской заметили кортеж во главе с автомобилем ГИБДД, передвигающийся по встречной полосе, и прислали фото с дороги в НГС. Мы выяснили у специалистов, законно ли это.
Для кого ПДД?
Кортеж, состоящий из двух автомобилей, возглавлял третий - автомобиль с мигалками, предположительно ГИБДД.
— На Большевистской перед съездом на Красный проспект возле старого новосибирского автовокзала экипаж ГИБДД сопровождал автомобиль с алтайскими номерами А 670 НУ 122. Ехали по встречке, свернули чуть раньше поворота на Красный. А что, так можно было? — адресовали нам вопрос читатель Юрий.
Корреспондент НГС обратилась за разъяснениями ситуации в городской отдел ГИБДД. В ведомстве сообщили, что за комментарием нужно обращаться в областное управление ГИБДД. В областном управлении отправили назад, в городской отдел, и не ответили на дальнейшие вопросы.
Что думают эксперты?
Ситуацию прокомментировал автоэксперт. Он отметил, что не видит в произошедшем ничего противозаконного.
— Судя по тому, как стоял автомобиль, он находился на полосе, не предназначенной для гражданских автомобилей. Это, так называемая, резервная полоса. Она может использоваться, чтобы там проезжал спецтранспорт. На таких машинах необязательно должны быть проблесковые маячки — достаточно, чтобы их сопровождали. В данной ситуации, я предполагаю, водитель авто следовал в кортеже с сопровождением, поэтому нарушения здесь я не вижу. При этом, напоминаю: обычный гражданский автомобиль без сопровождения ехать там не может, — заключил руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков.
Адвокат Денис Садовский изучил фотографию, предоставленную НГС. Он придерживается мнения, что водитель черного авто совершил нарушение.
— Конечно, это является нарушением. Это спецразметка, сплошная линия, которую нельзя пересекать. Но машину сопровождает автомобиль ГИБДД с проблесковыми маячками, с помощью которых можно отступать от правил при условии соблюдения мер безопасности и при условии, что в результате таких действий никто не пострадает, — отметил адвокат.
По мнению спикера, такие кортежи в России — не редкость. При этом в Новосибирске такая практика распространена меньше, а в Москве — больше.
— Мы понимаем, что проверять тех, кто сами всех проверяют, никто не будет. У нас еще не слишком это распространено, но мэрия, областное правительство, полпредство примерно по такой же схеме ездят. А в Москве это сплошь и рядом. Такова реальность. В других странах это было бы не очень красиво и можно нередко видеть в пробках автомобили министров и депутатов, которые стоят наравне со всеми, — высказал свое видение ситуации Денис Садовский.
Ранее НГС писал, как в Новосибирске перекрыли мост из-за 8 машин. Кортеж видели в Ленинском районе.