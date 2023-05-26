«А что, так можно было?» Новосибирцы заметили кортеж, ехавший по встречке — законно ли это

Что думают эксперты?

Ситуацию прокомментировал автоэксперт. Он отметил, что не видит в произошедшем ничего противозаконного.



— Судя по тому, как стоял автомобиль, он находился на полосе, не предназначенной для гражданских автомобилей. Это, так называемая, резервная полоса. Она может использоваться, чтобы там проезжал спецтранспорт. На таких машинах необязательно должны быть проблесковые маячки — достаточно, чтобы их сопровождали. В данной ситуации, я предполагаю, водитель авто следовал в кортеже с сопровождением, поэтому нарушения здесь я не вижу. При этом, напоминаю: обычный гражданский автомобиль без сопровождения ехать там не может, — заключил руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков.