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Фоторепортаж

Между берегами: как паромы доставляют через Обское море людей и машины и кто ими управляет — 12 колоритных фото

В Новосибирской области курсируют три парома, все три — в Ордынском районе

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В сезон на паромы выстраиваются настоящие очереди

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Обское водохранилище фактически разрывает Ордынский район на две неравные части: большая, в том числе и райцентр, находится на левом берегу, меньшая — на правом. Для удобства жителей в этих местах устроены целых две паромные переправы. Одна соединяет села Ордынское и Нижнекаменку, другая — Спирино и Чингис. Фотожурналист НГС Александр Ощепков воспользовался непривычным для большинства жителей области видом транспорта и сделал атмосферные снимки.

Между Ордынским и Нижнекаменкой курсирует теплоход СП-23

Между Ордынским и Нижнекаменкой курсирует теплоход СП-23

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Ордынский паром крупнее спиринского и устроен для водителей более удобно: через него машина может проехать насквозь, а значит, не нужно взбираться задним ходом.

Навигацию в 2023 году на этой переправе открыли 1 июня — прежде приходилось ездить через Спирино и Чингис

Навигацию в 2023 году на этой переправе открыли 1 июня — прежде приходилось ездить через Спирино и Чингис

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Проезд на пароме обойдется от 25 рублей (льготный или детский билет) до 1,5 тысячи рублей — столько стоит перевезти на другой берег водохранилища трактор, автокран или погрузчик. Спецрейс же обойдется в 2,5 тысячи рублей.

По правилам, находиться на пароме в машине нельзя, даже когда на улице палящее солнце или, наоборот, проливной дождь. Это правило ввели, чтобы в случае крушения парома спаслось больше людей

По правилам, находиться на пароме в машине нельзя, даже когда на улице палящее солнце или, наоборот, проливной дождь. Это правило ввели, чтобы в случае крушения парома спаслось больше людей

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Паром ходит каждые 2 часа: с 7 до 21 часов из Ордынского в Нижнекаменку и с 8 до 22 — обратно. Но к концу лета, когда темнеть начинает раньше, а пассажиропоток падает, последние рейсы могут сокращать.

Экипаж состоит из капитана и моториста, кроме того, на пароме работает кассир

Экипаж состоит из капитана и моториста, кроме того, на пароме работает кассир

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Зимой паромную переправу сменяет ледовая. Экипаж СП-23 в это время занимается домашними делами.

Пятничным вечером к Ордынской пристани выстраивается очередь из желающих перебраться в Нижнекаменку

Пятничным вечером к Ордынской пристани выстраивается очередь из желающих перебраться в Нижнекаменку

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В пути паром проводит около 40 минут, еще 20 уходят на выгрузку и погрузку пассажиров.

Паромная переправа Спирино — Чингис работает с середины весны

Паромная переправа Спирино — Чингис работает с середины весны

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На Спирино-Чингисском направлении переправа в этом году открылась гораздо раньше — еще 27 апреля. Здесь работают целых два парома. Правда, сами суда гораздо меньше ордынского теплохода.

Пятиться на баржу водителям приходится задним ходом

Пятиться на баржу водителям приходится задним ходом

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Переправа здесь тоже короче, 1,8 километра. У парома этот путь занимает 15 минут, столько же уходит на погрузку и выгрузку пассажиров.

Паромная переправа устроена в самой узкой части водохранилища

Паромная переправа устроена в самой узкой части водохранилища

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В подавляющем большинстве случаев два парома спокойно расходятся на одном фарватере, но в июне 2022 года они неожиданно столкнулись.

Капитан «Стремительного-7» Сергей Киреев переехал в Чингисы из Новосибирска. Он перевозит людей с берега на берег с начала нулевых

Капитан «Стремительного-7» Сергей Киреев переехал в Чингисы из Новосибирска. Он перевозит людей с берега на берег с начала нулевых

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Зимой экипажи паромов поддерживают проходимость ледовой переправы, так что отдыхать приходится в межсезонье.

Несмотря на то, что по сравнению с ордынским эти паромы кажутся маленькими, на них вполне входят груженые лесовосы и еще несколько легковых машин

Несмотря на то, что по сравнению с ордынским эти паромы кажутся маленькими, на них вполне входят груженые лесовосы и еще несколько легковых машин

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Конец навигации зависит от погоды: осенью ее закрыли довольно рано, зато уже в ноябре встал лед.

За груз в кузове приходится платить отдельно за каждую тонну

За груз в кузове приходится платить отдельно за каждую тонну

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Ранее НГС писал о том, в каких селах Ордынского района стоит побывать. В Абрашине можно насладиться удивительно красивыми закатами и погрузиться с аквалангом в мраморное озеро, а в Чингисе — почувствовать себя частью истории.

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