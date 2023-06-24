Между берегами: как паромы доставляют через Обское море людей и машины и кто ими управляет — 12 колоритных фото

Обское водохранилище фактически разрывает Ордынский район на две неравные части: большая, в том числе и райцентр, находится на левом берегу, меньшая — на правом. Для удобства жителей в этих местах устроены целых две паромные переправы. Одна соединяет села Ордынское и Нижнекаменку, другая — Спирино и Чингис. Фотожурналист НГС Александр Ощепков воспользовался непривычным для большинства жителей области видом транспорта и сделал атмосферные снимки.
Ордынский паром крупнее спиринского и устроен для водителей более удобно: через него машина может проехать насквозь, а значит, не нужно взбираться задним ходом.
Проезд на пароме обойдется от 25 рублей (льготный или детский билет) до 1,5 тысячи рублей — столько стоит перевезти на другой берег водохранилища трактор, автокран или погрузчик. Спецрейс же обойдется в 2,5 тысячи рублей.
Паром ходит каждые 2 часа: с 7 до 21 часов из Ордынского в Нижнекаменку и с 8 до 22 — обратно. Но к концу лета, когда темнеть начинает раньше, а пассажиропоток падает, последние рейсы могут сокращать.
Зимой паромную переправу сменяет ледовая. Экипаж СП-23 в это время занимается домашними делами.
В пути паром проводит около 40 минут, еще 20 уходят на выгрузку и погрузку пассажиров.
На Спирино-Чингисском направлении переправа в этом году открылась гораздо раньше — еще 27 апреля. Здесь работают целых два парома. Правда, сами суда гораздо меньше ордынского теплохода.
Переправа здесь тоже короче, 1,8 километра. У парома этот путь занимает 15 минут, столько же уходит на погрузку и выгрузку пассажиров.
В подавляющем большинстве случаев два парома спокойно расходятся на одном фарватере, но в июне 2022 года они неожиданно столкнулись.
Зимой экипажи паромов поддерживают проходимость ледовой переправы, так что отдыхать приходится в межсезонье.
Конец навигации зависит от погоды: осенью ее закрыли довольно рано, зато уже в ноябре встал лед.
Ранее НГС писал о том, в каких селах Ордынского района стоит побывать. В Абрашине можно насладиться удивительно красивыми закатами и погрузиться с аквалангом в мраморное озеро, а в Чингисе — почувствовать себя частью истории.