Между берегами: как паромы доставляют через Обское море людей и машины и кто ими управляет — 12 колоритных фото

Обское водохранилище фактически разрывает Ордынский район на две неравные части: большая, в том числе и райцентр, находится на левом берегу, меньшая — на правом. Для удобства жителей в этих местах устроены целых две паромные переправы. Одна соединяет села Ордынское и Нижнекаменку, другая — Спирино и Чингис. Фотожурналист НГС Александр Ощепков воспользовался непривычным для большинства жителей области видом транспорта и сделал атмосферные снимки.

