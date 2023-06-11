В микрорайоне Олимпийская Слава отремонтируют дорогу у амбулатории и школы — когда завершат работы

Под Новосибирском ищут подрядчика, который выполнит ремонт дороги в микрорайоне Олимпийская Слава в селе Каменка. Начальная цена работ составляет 12,1 миллиона рублей.
Информация о проведении аукциона размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает администрация Каменского сельсовета Новосибирского района.
Победитель аукциона проведет ремонт дороги вдоль школы и амбулатории в населенном пункте. В ведомость объемов работ вошли устройство основания под дорожное покрытие, восстановление обочин и другое. Подрядчик проведет разборку асфальтобетонных покрытий и выполнит устройство швов к примыкающим дорогам.
Гарантийный срок на верхний слой покрытия автодороги составит шесть лет. Начать работы необходимо с даты заключения контракта, выполнить ремонт планируется до 15 августа. Источником финансирования работ является сельсовет.
В марте этого года в микрорайоне Олимпийская Слава ввели в эксплуатацию поликлинику, рассчитанную на 100 посещений в смену. В ней предусмотрено два блока — отделения для детей и взрослых, диагностическая лаборатория и дневной стационар.