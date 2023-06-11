freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 1/10
usd 82.64
eur 89.01
Тема дняВ НГМУ подготовят психологов для участников СВО
Все новости
Все новости

В микрорайоне Олимпийская Слава отремонтируют дорогу у амбулатории и школы — когда завершат работы

За выполнение ремонтных работ готовы заплатить более 12 миллионов рублей

500

Завершить ремонт планируется до 15 августа

Поделиться

Под Новосибирском ищут подрядчика, который выполнит ремонт дороги в микрорайоне Олимпийская Слава в селе Каменка. Начальная цена работ составляет 12,1 миллиона рублей.

Информация о проведении аукциона размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает администрация Каменского сельсовета Новосибирского района.

Победитель аукциона проведет ремонт дороги вдоль школы и амбулатории в населенном пункте. В ведомость объемов работ вошли устройство основания под дорожное покрытие, восстановление обочин и другое. Подрядчик проведет разборку асфальтобетонных покрытий и выполнит устройство швов к примыкающим дорогам.

Гарантийный срок на верхний слой покрытия автодороги составит шесть лет. Начать работы необходимо с даты заключения контракта, выполнить ремонт планируется до 15 августа. Источником финансирования работ является сельсовет.

В марте этого года в микрорайоне Олимпийская Слава ввели в эксплуатацию поликлинику, рассчитанную на 100 посещений в смену. В ней предусмотрено два блока — отделения для детей и взрослых, диагностическая лаборатория и дневной стационар.

По теме

Ремонт дорогКаменкаЗакупкиДорожные работы
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter