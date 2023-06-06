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В Новосибирске изменят маршрут движения общественного транспорта — с чем это связано

Корректировки в движении продлятся до 8 июня

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Маршрут изменят 5 автобусов и одно маршрутное такси

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В Советском районе Новосибирска с 6 июня с 23:00 до 23:00 8 июня изменят маршрут движения 5 автобусов и одного маршрутного такси. Как сообщили в пресс-центре мэрии, изменения связаны с закрытием проезда по улице Софийской в районе здания № 1 из-за ремонта дорожного покрытия.

На период закрытия работа автобусов будет организована по следующим маршрутам:

  • № 23 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Русской до улицы Молодости: дамба ГЭС, улица Приморская, далее — по действующей схеме;
  • № 45 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Мухачева до улицы Молодости: улицы Софийская, Ветлужская, Новоморская, улица Гидромонтажная, далее — по действующей схеме;
  • № 45к — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Молодости до улицы Мухачева: улицы Гидромонтажная, Новоморская, Ветлужская, улица Софийская, далее — по действующей схеме;
  • № 77л — на участке от улицы Сердюкова до улицы Динамовцев: улицы Приморская, Гидромонтажная, Молодости, улица Приморская, далее — по действующей схеме.
  • № 48 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Мухачева до улицы Молодости: улицы Софийская, Ветлужская, Новоморская, улица Гидромонтажная, далее — по действующей схеме;
  • маршрутное такси № 43 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Русской до улицы Молодости: дамба ГЭС, улица Приморская, далее — по действующей схеме.

Ранее на левом берегу Новосибирска изменили график движения троллейбусов. Как сообщили в пресс-центре мэрии, корректировки связаны с работами на четвертом мосту.

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Маршрут движенияОбщественный транспортНовосибирск
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