Смерть на колесиках. Разбираемся, почему в России так опасна аренда электросамокатов

Они несутся по тротуарам и выезжают на проезжую часть, не соблюдая правил. Получают травмы сами и наносят увечья другим — детям, взрослым, животным… Взять самокат в аренду может каждый — а вот ездить ответственно, предотвращать аварии и отвечать за последствия готовы не все. О проблеме самокатов в больших городах мы поговорили с экспертами.
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Волгоград, Челябинск, Ярославль… Самокаты на улицах многих российских городов сегодня в прямом доступе, и катаются на них трезвые и нетрезвые, совершеннолетние и подростки, в одиночку, вдвоем или даже втроем (если вы помните школьный курс физики, масса движущегося предмета влияет на силу удара).
Пострадать от безответственности тех, кто арендует самокат, могут:
- сами катающиеся (которые, как правило, не используют защиту);
- прохожие (среди них дети, пожилые люди и животные, в отношении которых действует соответствующий закон);
- автомобилисты (ведь внезапно выехавший на проезжую часть самокат создает помехи нормальному дорожному движению со всеми вытекающими последствиями).
Имеет ли эта проблема решение? Чтобы разобраться в ситуации, наши коллеги из MSK1.RU и Psychologies поговорили с травматологом-ортопедом, психологом и автоюристом.
«Считайте, что вы за рулем автомобиля»
Петр Волков, травматолог-ортопед:
— В начале карьеры я работал в травматологическом пункте Москвы. И каждое лето отмечал рост травматизма, связанный с такими видами транспорта, как велосипеды, ролики, самокаты. В основном травмы были нетяжелые: ушибы, ссадины, растяжения. Однако когда начался бум на электросамокаты, то количество тяжелых травм — переломов костей предплечья, ребер, голени, лодыжек, сотрясений головного мозга (и это не считая бесчисленных ран, ссадин и ушибов) — увеличилось многократно.
Травмы в цифрах
В 2019 году в Москве было проведено первое исследование, где подробно изучались типы повреждений, вызванных самокатами, — обычно это переломы и травмы головы, требующие неотложной помощи.
Исследование 2020 года показало, что количество ежегодных травм от электросамокатов выросло с 4582 в 2014 году, до появления проката, до
В 2021 году ученые обнаружили, что из 397 пациентов отделения неотложной помощи за год только 19 были в момент аварии в шлемах. 25% случаев потребовали хирургического вмешательства. В целом на каждые 100 тысяч поездок приходится 20–25 обращений в отделения неотложной помощи.
Причины такого высокого травматизма заключаются в следующем:
- Отсутствие защитного снаряжения (оно не предотвратит повреждение, но снизит его тяжесть, что позволит быстрее вернуться к активному отдыху).
- Невнимательность — тут несколько факторов, в том числе очень много детей и взрослых, которые не знакомы с правилами дорожного движения (ПДД), езда в месте большого скопления людей.
- Алкогольное опьянение — взрослые по большей части, особенно в вечернее время, могут кататься нетрезвыми, что снижает внимательность и скорость реакции.
Травмы, которые получают как катающиеся, так и те, кого они сбивают, разнообразные. От ушибов, ссадин и растяжений до переломов со смещением, в том числе и открытых, сотрясения головного мозга, ран различного размера и тяжести, очень характерно осаднение краев и загрязнение раны, что чревато развитием гнойного воспаления. Всё это приводит к чрезмерной загруженности травмпунктов и приемных отделений больниц.
Необходимо носить защиту (шлемы, наколенники и налокотники), но эту рекомендацию на самом деле мало кто соблюдает. Признаться честно, я сам как-то раз катался на электросамокате без защиты и могу сказать, что более практичные и актуальные меры профилактики заключаются в следующем:
- соблюдать ПДД: пропускать пешеходов, соблюдать скоростной режим не более
25 км/ч, не пересекать пешеходный переход на красный свет;
- быть внимательными: банально, но однажды прямо передо мной упало несколько человек, потому что они не увидели выступающую плитку и полетели через руль. Мое мнение: если вы едете на электросамокате, считайте, что вы за рулем автомобиля;
- быть трезвыми, чтобы сохранить скорость реакции при внезапно возникшем препятствии.
«Могут нести опасность для окружающих»
Кирилл Яковлев, психолог:
— Физиологически мозг созревает лишь к 25 годам. И хотя в 18–20 лет мы кажемся себе вполне взрослыми, но на самом деле наш мозг еще далек от своей физиологической зрелости, и лучше, если мы будем помнить об этом при совершении тех или иных поступков, включая эксплуатацию электросамокатов.
Также стоит учитывать, что любой навык формируется не сразу. Но иногда мы попадаем под действие эффекта (когнитивного искажения) Даннинга — Крюгера. Люди, имеющие низкий уровень знаний и компетенций в определенной области, значительно переоценивают свои возможности, что приводит к необоснованной самоуверенности и, как следствие, к негативным последствиям.
Мозг предвосхищает положительные эмоции и находится в легкой эйфории, происходит снижение его возможности к рациональному и рассудительному мышлению, что мешает адекватно оценить ситуацию и элементарно спрогнозировать возможные негативные последствия своих необдуманных поступков.
В таких случаях рекомендую применять технику «объясни другому». Стоит посмотреть на себя со стороны, представить на своем месте знакомого и постараться объяснить ему возможные последствия езды на электросамокате среди скопления людей, на высоких скоростях без специального навыка и амуниции, среди движущегося автотранспорта и так далее.
К любому новшеству стоит относиться с определенной долей осторожности. Ведь, с одной стороны, новые технологии призваны облегчить нам жизнь, а с другой — могут нести опасность для нас и окружающих. Не всегда такая опасность очевидна и точно прогнозируема, и мы, к сожалению, встречаемся с негативными последствиями «нового», когда уже может быть поздно. Есть выражение, что «правила дорожного движения (как и правила техники безопасности) написаны кровью». Не стоит забывать об этом, и необходимо просто их соблюдать.
Учитывая хотя бы эти элементарные советы, можно предотвратить возможные проблемы для себя и окружающих. Ведь не всегда проблемы поправимы. Это подтвердит любой травматолог или юрист.
«Это бизнес, причем прибыльный»
Максим Едрышов, автоюрист:
— Проблема с автосамокатами сейчас более чем очевидна для многих. Возможно, самый простой путь, как решить ее быстро, — отменить их. Но по моему убеждению, необходимо вводить много ограничений, в частности поставить лимит скорости
Когда скорость движения человека на самокате уже
Выдвигались даже идеи обязать сдавать на права тех, кто использует самокаты, но я не считаю, что это стоит даже обсуждать. Всё, что действительно реально отрегулировать, — скорость. Также можно внести поправки в свод ПДД — пусть шеринговые сервисы поставят на свою технику эти скоростные ограничения в обязательном порядке.
При поиске решений важно понимать: это бизнес, причем прибыльный, и вряд ли крупные компании готовы просто так от него отказаться. Поэтому ответ — в области создания нормативных актов, по аналогии с теми, которые действуют для сервисов такси, чтобы представители шеринговых сервисов также несли ответственность за использование их потенциально опасной техники.
«Это транспорт "последней мили"»
Денис Харитонов, урбанист:
— Сама по себе идея применения электросамокатов в быту очень хорошая — это транспорт «последней мили», не требующий специальных навыков управления. Он очень удобен для людей. Однако их движение по тротуарам действительно создает угрозу безопасности пешеходам. Я вижу в качестве выхода из ситуации дальнейшее развитие системы велодорожек и движение самокатов именно по дорожкам, либо программное ограничение скорости до