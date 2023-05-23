Смерть на колесиках. Разбираемся, почему в России так опасна аренда электросамокатов

В 2019 году в Москве было проведено первое исследование, где подробно изучались типы повреждений, вызванных самокатами, — обычно это переломы и травмы головы, требующие неотложной помощи.

Исследование 2020 года показало, что количество ежегодных травм от электросамокатов выросло с 4582 в 2014 году, до появления проката, до 14 651 в 2018 году, когда они стали повсеместным явлением. Почти треть из них приходится на травмы головы — это более чем в два раза больше, чем у велосипедистов.

В 2021 году ученые обнаружили, что из 397 пациентов отделения неотложной помощи за год только 19 были в момент аварии в шлемах. 25% случаев потребовали хирургического вмешательства. В целом на каждые 100 тысяч поездок приходится 20–25 обращений в отделения неотложной помощи.