Прокуратура оштрафовала предприятие общепита в Толмачево — сотрудникам платили ниже МРОТ

В Новосибирске транспортные прокуроры оштрафовали предприятие общепита. Оно работает на территории аэропорта Толмачево.
— Установлено, что в нарушение закона 37 работникам организации выплата заработной платы осуществлялась в объеме менее минимального размера оплаты труда, а также без учета нормальной продолжительности рабочей недели, — сообщили в ведомстве.
После вмешательства прокурора работникам выплатили зарплату — всего 750 тысяч рублей, а ответственного за случившееся привлекли к дисциплинарной ответственности. Также виновное должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей.
В транспортной прокуратуре не сообщили название организации. В ведомстве уточнили, что «юрлицо приняло меры к исключению подобных фактов», поэтому запросить комментарий в компании корреспонденту НГС не удалось.
Ранее НГС писал о том, как работников одной крупной компании в Новосибирске отправили на субботник, а также попросили пожертвовать деньги. Тех, кто отказывался, просили заплатить сумму однодневного заработка.