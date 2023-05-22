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Прокуратура оштрафовала предприятие общепита в Толмачево — сотрудникам платили ниже МРОТ

Работникам выплатили 750 тысяч рублей

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Общепит работает на территории аэропорта

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В Новосибирске транспортные прокуроры оштрафовали предприятие общепита. Оно работает на территории аэропорта Толмачево.

— Установлено, что в нарушение закона 37 работникам организации выплата заработной платы осуществлялась в объеме менее минимального размера оплаты труда, а также без учета нормальной продолжительности рабочей недели, — сообщили в ведомстве.

После вмешательства прокурора работникам выплатили зарплату — всего 750 тысяч рублей, а ответственного за случившееся привлекли к дисциплинарной ответственности. Также виновное должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей.

В транспортной прокуратуре не сообщили название организации. В ведомстве уточнили, что «юрлицо приняло меры к исключению подобных фактов», поэтому запросить комментарий в компании корреспонденту НГС не удалось.

Ранее НГС писал о том, как работников одной крупной компании в Новосибирске отправили на субботник, а также попросили пожертвовать деньги. Тех, кто отказывался, просили заплатить сумму однодневного заработка.

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ПрокуратураПроверкаПитаниеШтрафАэропортОбщепит
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