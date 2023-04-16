Черный вертолет сфотографировали в Толмачево — он прилетел в Новосибирск в первый раз

В Новосибирск в первый раз прилетел грузовой вертолет Ми-171А3. Его сфотографировали в Толмачево. Вертолет создал холдинг «Вертолеты России».
— Это новейший российский многоцелевой вертолет, предназначенный для перевозок над морем и обслуживания удаленных от береговой линии шельфовых буровых платформ, — рассказал автор телеграм-канала NskPlanes.
В конце 2022 года холдинг сертифицировал грузовую версию вертолета, а сейчас проводятся испытательные полеты.
В конце марта стало известно, что статические испытания планера Superjet-100 (SSJ-NEW) пройдут в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени