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Черный вертолет сфотографировали в Толмачево — он прилетел в Новосибирск в первый раз

Ми-171А3 проходит испытания для сертификации

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Вертолет выкрашен в черный цвет

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В Новосибирск в первый раз прилетел грузовой вертолет Ми-171А3. Его сфотографировали в Толмачево. Вертолет создал холдинг «Вертолеты России».

— Это новейший российский многоцелевой вертолет, предназначенный для перевозок над морем и обслуживания удаленных от береговой линии шельфовых буровых платформ, — рассказал автор телеграм-канала NskPlanes.

В конце 2022 года холдинг сертифицировал грузовую версию вертолета, а сейчас проводятся испытательные полеты.

В конце марта стало известно, что статические испытания планера Superjet-100 (SSJ-NEW) пройдут в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина.

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