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Импортозамещенный Superjet-100 пройдет испытания в Новосибирске: что будут проверять

Оперение самолета изготовили на Новосибирском авиазаводе

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В правительстве региона подчеркнули, что Superjet-100 — «полностью импортозамещенный»

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Статические испытания планера Superjet-100 (SSJ-NEW) пройдут в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Результаты испытаний должны подтвердить надежность конструкции и определить условия безопасной эксплуатации самолета в соответствии с требованиями авиационных правил, — добавили в правительстве.

В пресс-службе подчеркнули, что Superjet-100 — «полностью импортозамещенный».

Фюзеляж и отъемные части крыла самолета доставили с завода ПАО «ОАК» в Комсомольске-на-Амуре, вертикальное и горизонтальное оперение — с Новосибирского авиационного завода.

По словам директора СибНИА Владимира Барсука, институт работает с самолетами семейства SSJ с 2007 года.

Кроме того, сейчас в СибНИА разрабатывают опытный образец первого самолета с системами короткого взлета и посадки. Самолет назвали «Партизан», он сможет работать в пилотируемом и беспилотном режимах, взлетать с площадки 50 на 50 метров.

— Это абсолютно новый аппарат, использующий новые принципы аэродинамических явлений, связанных с распределенной электросиловой установкой, позволяющей существенно повысить маневренные и аэродинамические характеристики самолета, — отметил Владимир Барсук.

В феврале 2021 года в Новосибирске провели испытания самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем. На полосе аэродрома СибНИА показали его пробежку по взлетно-посадочной — посмотрите, как это было.

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