Импортозамещенный Superjet-100 пройдет испытания в Новосибирске: что будут проверять

Статические испытания планера Superjet-100 (SSJ-NEW) пройдут в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени
— Результаты испытаний должны подтвердить надежность конструкции и определить условия безопасной эксплуатации самолета в соответствии с требованиями авиационных правил, — добавили в правительстве.
В пресс-службе подчеркнули, что Superjet-100 — «полностью импортозамещенный».
Фюзеляж и отъемные части крыла самолета доставили с завода ПАО «ОАК» в Комсомольске-на-Амуре, вертикальное и горизонтальное оперение — с Новосибирского авиационного завода.
По словам директора СибНИА Владимира Барсука, институт работает с самолетами семейства SSJ с 2007 года.
Кроме того, сейчас в СибНИА разрабатывают опытный образец первого самолета с системами короткого взлета и посадки. Самолет назвали «Партизан», он сможет работать в пилотируемом и беспилотном режимах, взлетать с площадки 50 на 50 метров.
— Это абсолютно новый аппарат, использующий новые принципы аэродинамических явлений, связанных с распределенной электросиловой установкой, позволяющей существенно повысить маневренные и аэродинамические характеристики самолета, — отметил Владимир Барсук.
В феврале 2021 года в Новосибирске провели испытания самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем. На полосе аэродрома СибНИА показали его пробежку по взлетно-посадочной — посмотрите, как это было.