«Все технологии исчерпаны»: в Новосибирске показали самолет с электрическим двигателем, у которого в мире нет аналогов

В Новосибирске начали испытывать самолет с электродвигателем
В Новосибирске провели испытания самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем.
— Сейчас мы выполняем одно из предварительных летных испытаний. Сегодня будет выполнен запуск маршевого двигателя, электрического двигателя. После этого — выруливание на полосу. Рулежки, пробежки, проверка функционирования всех систем самолета в составе работающего электрического авиадвигателя, — сообщил перед выкаткой самолета директор института Владимир Барсук.
Это совместный проект СибНИА, компании «СуперОкс» (создана для разработки технологии производства высокотемпературных сверхпроводниковых проводов второго поколения), Фонда перспективных исследований, Центрального института авиационного моторостроения имени
— Вообще-то это историческое событие. Потому что на сегодняшний день в гражданской авиации практически все технологии традиционной авиации исчерпаны и идет очень жесткая конкурентная борьба за будущее авиации, — сообщил на мероприятии генеральный директор ФГБУ НИЦ институт имени
Когда полетят первые пассажиры
По его словам, в мире прогнозируют появление такой авиации только в 2030 году. На сегодняшний день такого двигателя, который показали сегодня в Новосибирске, больше нигде нет.
— И мы здесь впереди планеты всей. И уже на сегодняшний день к нам обращаются и «Аэробус», и «Сименс» с тем, чтобы мы как-то начали сотрудничать в этой области. Это значительный прорыв. И, несмотря на то, что это старый самолет, — это летающая лаборатория. Внутри совершенно другая электротехника, — подчеркнул Дутов. — Следующая летающая лаборатория на базе Ил-114 будет создана через
Как всё устроено
Председатель совета директоров ЗАО «СуперОкс» Андрей Вавилов объяснил, что в схеме генератор, батарея — для того, чтобы усиливать мощность во время взлета. Преобразователь частоты и сам двигатель. Генератор работает от турбины. КПД — 99,8;
По словам Дутова, эти технологии можно использовать в других видах техники, где требования не такие жесткие, как в авиации. Например, в судостроении, железнодорожном транспорте, автотранспорте.
Что такое летающая лаборатория?
Участники проекта акцентировали внимание на том, что самолет — это именно летающая лаборатория.
— Летающая лаборатория сделана не для того, чтобы летать на электричестве. Она сделана для того, чтобы отработать технологию использования большого количества электрической энергии на борту. Ее генерировать и использовать, — объяснил генеральный директор ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения
После этого запуска эксперты будут исследовать параметры, делать выводы, на основе которых создадут методики для инженеров.
Як-40 на электродвигателе
Как рассказали в СибНИА, решение использовать самолет Як-40 принято в 2018 году. Чтобы оснастить Як-40 электродвигателем, два из трех маршевых двигателей заменили на современные с большой тягой. Доработали конструкцию планера.
— Результатом работы, которую планируется завершить в 2022 году, будут летные испытания демонстратора гибридной силовой установки, — сообщили в Институте авиации.
Андрей Дутов подчеркнул, что применение гибридных технологий в авиации позволит уменьшить расход топлива до 70% и существенно сократить вредные выбросы.
Событие историческое
Самолет был на выкатке около 15 минут. Директор института Владимир Барсук рассказал, что Як-40 с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем разогнался примерно до 135–140 километров в час.
— Всё работало нормально, штатно, — отметил директор СибНИА. — Основная задача этой летающей лаборатории — подобрать наиболее оптимальный вариант преобразования электрической энергии в тяговый двигатель. Поэтому здесь достаточно сильный мощный генератор, который должен сначала всё скопировать, сгенерировать в аккумулятор, а дальше должны реализовать через этот электрический двигатель с максимальным коэффициентом полезного действия. Это серьезная научная задача.
В прошлом году компания КБ «Спектр» совместно с инженерами НГТУ объявила о создании электромобиля на основе концепции суперкара Marussia.