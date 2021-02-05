«Все технологии исчерпаны»: в Новосибирске показали самолет с электрическим двигателем, у которого в мире нет аналогов

В Новосибирске провели испытания самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем. 5 февраля на полосе аэродрома Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина показали его пробежку по взлетно-посадочной.



— Сейчас мы выполняем одно из предварительных летных испытаний. Сегодня будет выполнен запуск маршевого двигателя, электрического двигателя. После этого — выруливание на полосу. Рулежки, пробежки, проверка функционирования всех систем самолета в составе работающего электрического авиадвигателя, — сообщил перед выкаткой самолета директор института Владимир Барсук.