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«Все технологии исчерпаны»: в Новосибирске показали самолет с электрическим двигателем, у которого в мире нет аналогов

В мире прогнозируют появление такой авиации только в 2030 году

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До установки на самолет двигатель прошел комплекс испытаний&nbsp;

До установки на самолет двигатель прошел комплекс испытаний 

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В Новосибирске начали испытывать самолет с электродвигателем

В Новосибирске провели испытания самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем. 5 февраля на полосе аэродрома Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина показали его пробежку по взлетно-посадочной.

— Сейчас мы выполняем одно из предварительных летных испытаний. Сегодня будет выполнен запуск маршевого двигателя, электрического двигателя. После этого — выруливание на полосу. Рулежки, пробежки, проверка функционирования всех систем самолета в составе работающего электрического авиадвигателя, — сообщил перед выкаткой самолета директор института Владимир Барсук.

5 февраля начался этап наземных отработок самолета — летающей лаборатории

5 февраля начался этап наземных отработок самолета — летающей лаборатории

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Это совместный проект СибНИА, компании «СуперОкс» (создана для разработки технологии производства высокотемпературных сверхпроводниковых проводов второго поколения), Фонда перспективных исследований, Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова, НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского».

— Вообще-то это историческое событие. Потому что на сегодняшний день в гражданской авиации практически все технологии традиционной авиации исчерпаны и идет очень жесткая конкурентная борьба за будущее авиации, — сообщил на мероприятии генеральный директор ФГБУ НИЦ институт имени Н. Е. Жуковского Андрей Дутов. — На сегодняшний день мы демонстрируем тот прорыв, который могли сделать благодаря Фонду перспективных исследований, благодаря финансированию правительства в лице Минпромторга. Это первый шаг к созданию электрического самолета.

Летающая лаборатория на базе самолета Як-40 разработана ФГУП «СибНИА им. С.Я. Чаплыгина»

Летающая лаборатория на базе самолета Як-40 разработана ФГУП «СибНИА им. С.Я. Чаплыгина»

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Когда полетят первые пассажиры

По его словам, в мире прогнозируют появление такой авиации только в 2030 году. На сегодняшний день такого двигателя, который показали сегодня в Новосибирске, больше нигде нет.

— И мы здесь впереди планеты всей. И уже на сегодняшний день к нам обращаются и «Аэробус», и «Сименс» с тем, чтобы мы как-то начали сотрудничать в этой области. Это значительный прорыв. И, несмотря на то, что это старый самолет, — это летающая лаборатория. Внутри совершенно другая электротехника, — подчеркнул Дутов. — Следующая летающая лаборатория на базе Ил-114 будет создана через 2 года, и этот самолет уже будет летать на электрических двигателях сам, без вспомогательных обычных двигателей.

Самолет с включенным питанием электродвигателя на взлетно-посадочной полосе

Самолет с включенным питанием электродвигателя на взлетно-посадочной полосе

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Как всё устроено

Председатель совета директоров ЗАО «СуперОкс» Андрей Вавилов объяснил, что в схеме генератор, батарея — для того, чтобы усиливать мощность во время взлета. Преобразователь частоты и сам двигатель. Генератор работает от турбины. КПД — 99,8; 2,5 тысячи оборотов; мощность — 500 кВт.

По словам Дутова, эти технологии можно использовать в других видах техники, где требования не такие жесткие, как в авиации. Например, в судостроении, железнодорожном транспорте, автотранспорте.

Проект стартовал в 2016 году&nbsp;

Проект стартовал в 2016 году 

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Что такое летающая лаборатория?

Участники проекта акцентировали внимание на том, что самолет — это именно летающая лаборатория.

— Летающая лаборатория сделана не для того, чтобы летать на электричестве. Она сделана для того, чтобы отработать технологию использования большого количества электрической энергии на борту. Ее генерировать и использовать, — объяснил генеральный директор ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П. И. Баранова» Михаил Гордин.

После этого запуска эксперты будут исследовать параметры, делать выводы, на основе которых создадут методики для инженеров.

Директор СибНИА Владимир Барсук

Директор СибНИА Владимир Барсук

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Як-40 на электродвигателе

Как рассказали в СибНИА, решение использовать самолет Як-40 принято в 2018 году. Чтобы оснастить Як-40 электродвигателем, два из трех маршевых двигателей заменили на современные с большой тягой. Доработали конструкцию планера.

— Результатом работы, которую планируется завершить в 2022 году, будут летные испытания демонстратора гибридной силовой установки, — сообщили в Институте авиации.

Андрей Дутов подчеркнул, что применение гибридных технологий в авиации позволит уменьшить расход топлива до 70% и существенно сократить вредные выбросы.

Первые пассажиры могут полететь на самолетах с электродвигателем только к 2030 году

Первые пассажиры могут полететь на самолетах с электродвигателем только к 2030 году

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Событие историческое

Самолет был на выкатке около 15 минут. Директор института Владимир Барсук рассказал, что Як-40 с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем разогнался примерно до 135–140 километров в час.

— Всё работало нормально, штатно, — отметил директор СибНИА. — Основная задача этой летающей лаборатории — подобрать наиболее оптимальный вариант преобразования электрической энергии в тяговый двигатель. Поэтому здесь достаточно сильный мощный генератор, который должен сначала всё скопировать, сгенерировать в аккумулятор, а дальше должны реализовать через этот электрический двигатель с максимальным коэффициентом полезного действия. Это серьезная научная задача.

В прошлом году компания КБ «Спектр» совместно с инженерами НГТУ объявила о создании электромобиля на основе концепции суперкара Marussia.

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авиациясамолетыэлектродвигатель
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