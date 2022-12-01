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16 пострадавших в ДТП с трамваями

Число госпитализированных после ДТП с трамваями выросло до 4 в Новосибирске

Пострадал в том числе водитель трамвая

2 850

Столкнулись трамваи № 8 и 15

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4 человека попали в больницу после аварии с трамваями на Сибиряков-Гвардейцев. Это водитель трамвая и трое пассажиров.

— Водитель 1988 года рождения, двигаясь на трамвае по Сибиряков-Гвардейцев со стороны Вертковской в сторону Мира, в пути следования совершил столкновение с другим под управлением водителя 1977 года рождения, который следовал в попутном направлении, — рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска.

В результате разбившееся стекло трамвая осыпалось на стоящую рядом «Хонду».

— В результате данного происшествия травмированы были водитель первого трамвая и трое пассажиров маршрутных транспортных средств — 1960, 1977, 1950 года рождения, — добавили в ведомстве.

Всех четверых пострадавших госпитализировали.

Обновлено: после публикации в ГИБДД уточнили, что под словом «госпитализировали» имелось в виду, что людям «оказана медицинская помощь».

Ранее Минздрав сообщал о 2 госпитализированных — у одного пациента был перелом ноги, у второго — ушиб головного мозга. Всего в ДТП пострадали 16 человек.

Мы вели онлайн-трансляцию с крупной аварии, на место выезжал фотограф НГС. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения. Происшествием уже заинтересовалась прокуратура.

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