Число госпитализированных после ДТП с трамваями выросло до 4 в Новосибирске

4 человека попали в больницу после аварии с трамваями на Сибиряков-Гвардейцев. Это водитель трамвая и трое пассажиров.
— Водитель 1988 года рождения, двигаясь на трамвае по Сибиряков-Гвардейцев со стороны Вертковской в сторону Мира, в пути следования совершил столкновение с другим под управлением водителя 1977 года рождения, который следовал в попутном направлении, — рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска.
В результате разбившееся стекло трамвая осыпалось на стоящую рядом «Хонду».
— В результате данного происшествия травмированы были водитель первого трамвая и трое пассажиров маршрутных транспортных средств — 1960, 1977, 1950 года рождения, — добавили в ведомстве.
Всех четверых пострадавших госпитализировали.
Обновлено: после публикации в ГИБДД уточнили, что под словом «госпитализировали» имелось в виду, что людям «оказана медицинская помощь».
Ранее Минздрав сообщал о 2 госпитализированных — у одного пациента был перелом ноги, у второго — ушиб головного мозга. Всего в ДТП пострадали 16 человек.
Мы вели онлайн-трансляцию с крупной аварии, на место выезжал фотограф НГС. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения. Происшествием уже заинтересовалась прокуратура.