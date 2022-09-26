«Забыл поставить на ручник»: легковушка без водителя съехала в кювет на Бердском шоссе
По словам водителя, в этот момент в автомобиле никого не было
В Новосибирске 26 сентября автомобиль ВАЗ-2114 съехал в кювет на Бердском шоссе, недалеко от автобусной остановки «Пост ГАИ» (поселок Кирова).
Как рассказал водитель машины, это было не ДТП, а стечение обстоятельств:
— Пошел заправляться, забыл на ручник поставить, она и съехала, — объяснил он.
Автомобилист добавил, что в момент инцидента в салоне машины никого не было, так что никто не пострадал. Обращаться в ГИБДД по поводу необычной аварии он не стал и остался дожидаться эвакуатора.
Ранее НГС писал о том, как два водителя пытались научить друг друга езде по правилам. Закончилось это очень смешно.