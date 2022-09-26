«Забыл поставить на ручник»: легковушка без водителя съехала в кювет на Бердском шоссе

В Новосибирске 26 сентября автомобиль ВАЗ-2114 съехал в кювет на Бердском шоссе, недалеко от автобусной остановки «Пост ГАИ» (поселок Кирова).

Как рассказал водитель машины, это было не ДТП, а стечение обстоятельств:

— Пошел заправляться, забыл на ручник поставить, она и съехала, — объяснил он.

Автомобилист добавил, что в момент инцидента в салоне машины никого не было, так что никто не пострадал. Обращаться в ГИБДД по поводу необычной аварии он не стал и остался дожидаться эвакуатора.