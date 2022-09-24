Съезд «учителей»: два водителя попытались доказать друг другу, кто больше прав — смотрим, как смешно это кончилось

Сегодня разбираем очередную ситуацию из серии «учителя на дороге», или еще можно сказать «разборки на дороге». Один подрезал другого, тот догнал и тоже подрезал, первый принялся обгонять — и улетел с дороги. Подробнее об этом происшествии и о том, кто в нем больше виноват, — в материале Дмитрия Косенко.