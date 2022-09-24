Съезд «учителей»: два водителя попытались доказать друг другу, кто больше прав — смотрим, как смешно это кончилось

Сегодня разбираем очередную ситуацию из серии «учителя на дороге», или еще можно сказать «разборки на дороге». Один подрезал другого, тот догнал и тоже подрезал, первый принялся обгонять — и улетел с дороги. Подробнее об этом происшествии и о том, кто в нем больше виноват, — в материале Дмитрия Косенко.
Поворот с улицы Пархоменко на Троллейную, автомобиль с регистратором поворачивает направо из крайнего правого ряда. Его слева обгоняет Toyota Corolla Runx и тоже совершает правый поворот. Далее водитель с регистратором догоняет «Тойоту» и на одном из перекрестков перестраивается перед ней. Затем мы видим, как водитель «Тойоты» опять обгоняет слева, но теряет управление и врезается в дорожный знак — смотрите видео.
После столкновения водитель «Тойоты» вышел, осмотрел повреждения машины, а потом укатил восвояси. То есть городское имущество в виде дорожного знака — это так, ерунда, никакого ущерба. Что же касается маневра водителя с регистратором, то кому-то может показаться, что он действительно резко подрезал, а кому-то — что плавно перестроился.
— Да оба, конечно, не правы, но учитывая, что улетела белая «Тойота», то как бы видеорегистратор — молодец. Поэтому здесь вопрос по нарушению правил дорожного движения к водителю белой «Тойоты»: он не справился с управлением и улетел, вот и всё. Я бы сказал, что регистратор очень мягко его подрезал, он специально его не догонял, не было какого-то превышения скорости. Ехал и ехал, — комментирует ситуацию руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Мы уже не раз писали о подобных ситуациях, о разборках на дороге и об «учителях», которые подрезают или резко тормозят перед «учеником». Большое количество таких инцидентов заканчивается столкновениями, иногда с серьезными последствиями. И мы в очередной раз ставим вопрос: так стоит ли что-то доказывать на дороге, если можно сдержать себя и просто разъехаться. Ну, выругался за рулем и дальше покатился, делов-то.
Почитайте еще, как гонщик на Toyota Mark II пролетел на свой зеленый и попал под КАМАЗ, — кого назначат виновным.