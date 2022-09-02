Суд признал незаконными выписанные штрафы компании Woosh за парковку самокатов в Новосибирске

Постановление о штрафах было 8 июня, в нем указано, что компания Woosh размещала на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Новосибирска, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, парковочные места электросамокатов. 30 августа суд отменил наказание по ч. 1 ст. 5.2 (нарушение порядка размещения временных объектов). По данной статье штраф для юридических лиц от 50 тысяч до 70 тысяч рублей.