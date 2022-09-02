Суд признал незаконными выписанные штрафы компании Woosh за парковку самокатов в Новосибирске
Решение вынесли 30 августа за четыре штрафа компании
Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконными четыре штрафа, выписанные компании Woosh за парковку самокатов. Решение вынесли 30 августа, сообщается в документе суда.
Компания Woosh оспорила четыре штрафа за незаконное размещение самокатов отдельными исками. Все иски удовлетворил арбитражный суд, признал штрафы незаконными и отменил постановления о назначении административного наказания.
Постановление о штрафах было 8 июня, в нем указано, что компания Woosh размещала на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Новосибирска, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, парковочные места электросамокатов. 30 августа суд отменил наказание по ч. 1 ст. 5.2 (нарушение порядка размещения временных объектов). По данной статье штраф для юридических лиц от 50 тысяч до 70 тысяч рублей.
По данным сервиса «Контур.Фокус» ООО «ВУШ» образовано в 2018 году. На конец 2021 года выручка компании составила 4,2 млрд, чистая прибыль — 1,8 млрд рублей.
Woosh отказалась комментировать данную ситуацию, кроме того, НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.
Кроме Woosh в Новосибирске есть другая кикшеринговая компания — Urent, как НГС сообщал ранее, мэрия города подавала в суд и на нее за парковку самокатов в неположенном месте.
Напомним, что борьба с электросамокатами идет давно, все материалы по этой теме вы можете прочитать в нашем сюжете.