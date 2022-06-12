В Новосибирске запретили парковать электросамокаты вблизи метро и переходов — суд встал на сторону мэрии
Парковка должна находиться в
На днях мэрия Новосибирска подала иски в областной Арбитражный суд с требованием обязать кикшеринговые компании Whoosh и Urent платить неустойку в размере
Определение суда опубликовали на сайте
— Кроме того, обеспечительные меры, о которых просит истец, направлены на обеспечение безопасности проходов к мостовым сооружениям, подземным пешеходным переходам и входам в станции метрополитена, в том числе в целях обеспечения пожарной безопасности.
Согласно решению суда, кикшеринговые компании Whoosh и Urent могут парковать самокаты на расстоянии минимум
На днях Анатолий Локоть рассказывал журналистам на еженедельной встрече, что самокаты брошены как попало, а потому новосибирцы часто жалуются на проблему парковок.
НГС составил карту пешеходных переходов и станций метро, вблизи которых парковать электросамокаты нельзя, по решению суда.
СЮЖЕТ
Кикшеринговые компании еще могут обжаловать определение Арбитражного суда Новосибирской области в Седьмой арбитражном апелляционном суде. Для этого у них есть месяц с момента выпуска определения.
Корреспондент НГС направила запросы в Whoosh и Urent с просьбой прокомментировать ситуацию.
Скандал между кикшеринговыми компаниями и мэрией города начался еще весной, когда администрация устроила рейд, который закончился изъятием самокатов и конфликтом с представителями компании Urent. Позже ГИБДД начала штрафовать водителей самокатов Urent, после чего компания обратилась в прокуратуру.