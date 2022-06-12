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Самокатные войны

В Новосибирске запретили парковать электросамокаты вблизи метро и переходов — суд встал на сторону мэрии

Парковка должна находиться в 15 метрах от метро и в 5 — от переходов

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Определение суда опубликовали 9 июня

Определение суда опубликовали 9 июня

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На днях мэрия Новосибирска подала иски в областной Арбитражный суд с требованием обязать кикшеринговые компании Whoosh и Urent платить неустойку в размере 100 тысяч рублей за парковку самокатов в неположенном месте. Суд встал на сторону мэрии и определил, что теперь парковать их вблизи пешеходных переходов и метро нельзя.

Определение суда опубликовали на сайте 9 июня. В документах говорится, что суд удовлетворил иск, так как признал юридически значимыми доводы мэрии:

— Кроме того, обеспечительные меры, о которых просит истец, направлены на обеспечение безопасности проходов к мостовым сооружениям, подземным пешеходным переходам и входам в станции метрополитена, в том числе в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно решению суда, кикшеринговые компании Whoosh и Urent могут парковать самокаты на расстоянии минимум 5 метров от пешеходных переходов и 15 — от станций метро.

На днях Анатолий Локоть рассказывал журналистам на еженедельной встрече, что самокаты брошены как попало, а потому новосибирцы часто жалуются на проблему парковок.

НГС составил карту пешеходных переходов и станций метро, вблизи которых парковать электросамокаты нельзя, по решению суда.

СЮЖЕТ

Самокатные войныСамокатные войны

Кикшеринговые компании еще могут обжаловать определение Арбитражного суда Новосибирской области в Седьмой арбитражном апелляционном суде. Для этого у них есть месяц с момента выпуска определения.

Корреспондент НГС направила запросы в Whoosh и Urent с просьбой прокомментировать ситуацию.

Скандал между кикшеринговыми компаниями и мэрией города начался еще весной, когда администрация устроила рейд, который закончился изъятием самокатов и конфликтом с представителями компании Urent. Позже ГИБДД начала штрафовать водителей самокатов Urent, после чего компания обратилась в прокуратуру.

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