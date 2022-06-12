В Новосибирске запретили парковать электросамокаты вблизи метро и переходов — суд встал на сторону мэрии

Определение суда опубликовали на сайте 9 июня . В документах говорится, что суд удовлетворил иск, так как признал юридически значимыми доводы мэрии:

— Кроме того, обеспечительные меры, о которых просит истец, направлены на обеспечение безопасности проходов к мостовым сооружениям, подземным пешеходным переходам и входам в станции метрополитена, в том числе в целях обеспечения пожарной безопасности.