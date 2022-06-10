«Всё напряженно складывается»: мэр объяснил, почему на прокатчиков самокатов в Новосибирске подали в суд

Он уточнил, что претензия заключается в том, что компании должны были согласовывать с мэрией места парковок, но этого не сделали, поэтому появилось много жалоб от новосибирцев, которым самокаты мешают.

— Например, [люди] выходят из метрополитена на тротуар, спотыкаются о самокаты, брошенные порой как попало, прямо скажем. И это вызывает раздражение у новосибирцев. А также пешеходные переходы подземные тоже нередко становятся загроможденными самокатами, это очень серьезная претензия. Поданы иски именно в этой части, не по всей территории города Новосибирска. Выделены определенные участки от метрополитена, от организации «Метро МиР», которая эксплуатирует пешеходные переходы, — пояснил Анатолий Локоть и добавил, что величину штрафа за нарушения определит суд.