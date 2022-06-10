«Всё напряженно складывается»: мэр объяснил, почему на прокатчиков самокатов в Новосибирске подали в суд
Анатолий Локоть отметил, что на самокаты было много жалоб от новосибирцев
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что новосибирцы жалуются на брошенные где попало самокаты, поэтому мэрия подала в суд на кикшеринговые компании.
— Кикшеринг электросамокатов — прежде всего бизнес. И бизнес в своим развитии, ведении должен соблюдать правила: федеральные правила, те правила, которые устанавливаются на городском уровне. И мы подписали соответствующие соглашения с обеими компаниями: Urent и Whoosh. И если со второй компанией у нас наладился достаточно конструктивный диалог в целом, то с первой компанией как-то всё напряженно продолжает складываться, — ответил на вопрос о конфликте с прокатчиками самокатов мэр Анатолий Локоть во время еженедельной встречи с журналистами.
Он уточнил, что претензия заключается в том, что компании должны были согласовывать с мэрией места парковок, но этого не сделали, поэтому появилось много жалоб от новосибирцев, которым самокаты мешают.
— Например, [люди] выходят из метрополитена на тротуар, спотыкаются о самокаты, брошенные порой как попало, прямо скажем. И это вызывает раздражение у новосибирцев. А также пешеходные переходы подземные тоже нередко становятся загроможденными самокатами, это очень серьезная претензия. Поданы иски именно в этой части, не по всей территории города Новосибирска. Выделены определенные участки от метрополитена, от организации «Метро МиР», которая эксплуатирует пешеходные переходы, — пояснил Анатолий Локоть и добавил, что величину штрафа за нарушения определит суд.
Напомним, недавно мэрия Новосибирска подала иски в областной Арбитражный суд с требованием обязать кикшеринговые компании Whoosh и Urent платить неустойку в размере
СЮЖЕТ
Компания Urent ранее сообщала, что не согласна с иском, так как выполняет все взятые на себя обязательства в рамках подписанного с городом соглашения. Администрация города, считает компания, злоупотребляет обязательствами операторов кикшеринга, которые они дали, подписав добровольное соглашение.
— Нет никаких федеральных законодательных актов, которые бы нас обязывали подписывать такое соглашение. Однако мы его подписали и сейчас в полной мере соблюдаем его. Так, мы в установленные сроки подали заявки и получили
Скандал между кикшеринговыми компаниями и мэрией города начался еще весной, когда администрация устроила рейд, который закончился изъятием самокатов и конфликтом с представителями компании Urent. Позже ГИБДД начала штрафовать водителей самокатов Urent, после чего компания обратилась в прокуратуру.