СЕЙЧАС +17°С
Пробки 1/10
usd 81.29
eur 88.00
Тема дняПропала 15-летняя девочка
Все новости
Все новости

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции трассы «Иртыш» на подъезде к Новосибирску

Планируется расширить 20 километров трассы

583
Часть выбранного участка расширят до четырех полос, другую — до шести

Часть выбранного участка расширят до четырех полос, другую — до шести

Поделиться

Проект реконструкции трассы «Иртыш» с 1422-го по 1442-й километр одобрила Главгосэкспертиза. ФКУ «Сибуправтодор» планирует расширить этот участок с двух до четырех — шести полос движения. Об этом сообщили в пресс-службе «Сибуправтодора».

Таким образом рассчитывают увеличить пропускную способность западного въезда в Новосибирск:

— С реализацией проекта пропускная способность западного въезда в Новосибирск на протяжении 50 километров увеличится до 46 тысяч автомобилей в сутки, что в 2 раза сократит время в пути.

20 километров дороги, обозначенных желтым цветом, расширят

20 километров дороги, обозначенных желтым цветом, расширят

Поделиться

Помимо прочего на этом участке сделают 4 двухуровневые транспортные развязки, построят 80-метровый мост через реку Чик, установят 6 путепроводов и 1 надземный пешеходный переход.

— Для удобства водителей будут оборудованы 2 площадки отдыха, а для комфорта жителей прилегающих населенных пунктов — акустические экраны на общем протяжении 8,5 километра. По всему основному ходу участка и на транспортных развязках будут смонтированы линии электроосвещения. Дорожная одежда толщиной 92 сантиметров с цементобетонным основанием и покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона рассчитана на высокую транспортную нагрузку и длительный межремонтный срок, — сообщила пресс-служба.

Двухполосную дорогу с 1422-го по 1433-й километр сделают четырехполосной. Остальной 9-километровый участок сделают шестиполосным. Так проезд по участку дороги на подъезде к аэропорту «Толмачево» и промышленно-логистическому парку НСО с высокой интенсивностью движения хотят упростить.

Отмечается, что строительно-монтажные работы начнутся в 2024 году и займут 6 лет.

Измененный проект реконструкции площади имени Лыщинского в Новосибирске получил отрицательное заключение госэкспертизы.

госэкспертизареконструкциятрасса «Иртыш»
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2