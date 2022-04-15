Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции трассы «Иртыш» на подъезде к Новосибирску

Проект реконструкции трассы «Иртыш» с 1422-го по 1442-й километр одобрила Главгосэкспертиза. ФКУ «Сибуправтодор» планирует расширить этот участок с двух до четырех — шести полос движения. Об этом сообщили в пресс-службе «Сибуправтодора».

Таким образом рассчитывают увеличить пропускную способность западного въезда в Новосибирск:

— С реализацией проекта пропускная способность западного въезда в Новосибирск на протяжении 50 километров увеличится до 46 тысяч автомобилей в сутки, что в 2 раза сократит время в пути.