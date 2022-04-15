Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции трассы «Иртыш» на подъезде к Новосибирску
Планируется расширить 20 километров трассы
Проект реконструкции трассы «Иртыш» с
Таким образом рассчитывают увеличить пропускную способность западного въезда в Новосибирск:
— С реализацией проекта пропускная способность западного въезда в Новосибирск на протяжении 50 километров увеличится до 46 тысяч автомобилей в сутки, что в 2 раза сократит время в пути.
Помимо прочего на этом участке сделают 4 двухуровневые транспортные развязки, построят 80-метровый мост через реку Чик, установят 6 путепроводов и 1 надземный пешеходный переход.
— Для удобства водителей будут оборудованы 2 площадки отдыха, а для комфорта жителей прилегающих населенных пунктов — акустические экраны на общем протяжении 8,5 километра. По всему основному ходу участка и на транспортных развязках будут смонтированы линии электроосвещения. Дорожная одежда толщиной 92 сантиметров с цементобетонным основанием и покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона рассчитана на высокую транспортную нагрузку и длительный межремонтный срок, — сообщила пресс-служба.
Двухполосную дорогу с
Отмечается, что строительно-монтажные работы начнутся в 2024 году и займут 6 лет.
Измененный проект реконструкции площади имени Лыщинского в Новосибирске получил отрицательное заключение госэкспертизы.