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После смертельного ДТП на Волочаевской инспекторы нашли скрывшегося водителя

Оказалось, что мужчина ранее был судим и на момент ДТП был лишен прав управления автомобилем

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Ранее виновника ДТП лишили прав за нетрезвую езду

Ранее виновника ДТП лишили прав за нетрезвую езду

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Сотрудники новосибирского полка ГИБДД задержали водителя, который скрылся утром 27 марта после смертельного ДТП на Волочаевской.

Пострадавший 66-летний пешеход скончался от полученных травм в карете скорой помощи. Свидетели сообщили о марке машины, на которой уехал виновник происшествия.

— В ходе розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД обнаружили легковой автомобиль, подходящий под ориентировку, с повреждениями, полученными в результате ДТП, припаркованным в одном из дворов по улице Виталия Потылицына. После чего полицейские установили собственника транспортного средства. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Задержанным оказался 44-летний ранее судимый житель Дзержинского района. Он пояснил, что не заметил пешехода и не успел затормозить. Сбив человека он испугался и скрылся. На момент происшествия мужчина был лишен прав управления автомобилем за пьяную езду.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 265 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), водителю грозит до 12 лет колонии. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения свободы задержанному.

27 марта в Новосибирске произошло как минимум два ДТП, участники которого решили скрыться. Вечером того дня на улице Курчатова в Калининском районе автомобиль Hyundai врезался в другой Hyundai, который притормозил перед пешеходным переходом. После этого первый автомобиль вынесло на тротуар, где он сбил 17-летнюю девушку.

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