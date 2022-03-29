После смертельного ДТП на Волочаевской инспекторы нашли скрывшегося водителя

Сотрудники новосибирского полка ГИБДД задержали водителя, который скрылся утром 27 марта после смертельного ДТП на Волочаевской.

Пострадавший 66-летний пешеход скончался от полученных травм в карете скорой помощи. Свидетели сообщили о марке машины, на которой уехал виновник происшествия.



— В ходе розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД обнаружили легковой автомобиль, подходящий под ориентировку, с повреждениями, полученными в результате ДТП, припаркованным в одном из дворов по улице Виталия Потылицына. После чего полицейские установили собственника транспортного средства. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

