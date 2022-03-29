После смертельного ДТП на Волочаевской инспекторы нашли скрывшегося водителя

Сотрудники новосибирского полка ГИБДД задержали водителя, который скрылся утром 27 марта после смертельного ДТП на Волочаевской.
Пострадавший
— В ходе розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД обнаружили легковой автомобиль, подходящий под ориентировку, с повреждениями, полученными в результате ДТП, припаркованным в одном из дворов по улице Виталия Потылицына. После чего полицейские установили собственника транспортного средства. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Задержанным оказался
Возбуждено уголовное дело по
27 марта в Новосибирске произошло как минимум два ДТП, участники которого решили скрыться. Вечером того дня на улице Курчатова в Калининском районе автомобиль Hyundai врезался в другой Hyundai, который притормозил перед пешеходным переходом. После этого первый автомобиль вынесло на тротуар, где он сбил