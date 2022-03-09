Под Новосибирском закончили установку свай новой эстакады — она разгрузит движение из Кольцово в Академгородок

— Объект обеспечит комфортное движение, улучшит выезд из Кольцово и Академгородка к центру СКИФ и на Ленинск-Кузнецкую трассу, — отметили в ТУАД.



Дорогу строят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Максимальная цена работ составила более полумиллиарда рублей.