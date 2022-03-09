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Под Новосибирском закончили установку свай новой эстакады — она разгрузит движение из Кольцово в Академгородок

Инфраструктуру налаживают для эффективного функционирования СКИФа

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Выполнены полностью все буронабивные сваи на 8 опорах

Выполнены полностью все буронабивные сваи на 8 опорах

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В Кольцово строители полностью установили все сваи для будущей эстакады. Она должна разгрузить выезды из наукограда в Академгородок и обеспечить удобный заезд к СКИФу.

— Часть опор забетонирована, сооружены «тепляки», чтобы поддерживать оптимальный температурный режим для набора прочности бетона, частично выполнено переустройство водопровода, выполнены работы в полном объеме по переустройству кабельных линий, — рассказали в пресс-службе ТУАД.

В организации добавили, что выполнены полностью все буронабивные сваи на 8 опорах.

Строительство эстакады и подходов к ней — это второй пусковой комплекс автомобильной дороги Барышево — Орловка — Кольцово. Его начало — район ликвидированного железнодорожного переезда на остановочной платформе «Барышево». Конец 2-го пускового комплекса — находится в районе АБК поселка Кольцово. Срок окончания строительства — 20 октября 2023 года.

— Объект обеспечит комфортное движение, улучшит выезд из Кольцово и Академгородка к центру СКИФ и на Ленинск-Кузнецкую трассу, — отметили в ТУАД.

Дорогу строят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Максимальная цена работ составила более полумиллиарда рублей.

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СКИФэстакада
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