Под Новосибирском закончили установку свай новой эстакады — она разгрузит движение из Кольцово в Академгородок

В Кольцово строители полностью установили все сваи для будущей эстакады. Она должна разгрузить выезды из наукограда в Академгородок и обеспечить удобный заезд к СКИФу.
— Часть опор забетонирована, сооружены «тепляки», чтобы поддерживать оптимальный температурный режим для набора прочности бетона, частично выполнено переустройство водопровода, выполнены работы в полном объеме по переустройству кабельных линий, — рассказали в пресс-службе ТУАД.
В организации добавили, что выполнены полностью все буронабивные сваи на 8 опорах.
Строительство эстакады и подходов к ней — это второй пусковой комплекс автомобильной дороги Барышево — Орловка — Кольцово. Его начало — район ликвидированного железнодорожного переезда на остановочной платформе «Барышево». Конец
— Объект обеспечит комфортное движение, улучшит выезд из Кольцово и Академгородка к центру СКИФ и на Ленинск-Кузнецкую трассу, — отметили в ТУАД.
Дорогу строят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Максимальная цена работ составила более полумиллиарда рублей.