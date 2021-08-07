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Тема дняИзучаем интересный город в 200 км от Новосибирска

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Под Новосибирском построят дорогу за полмиллиарда рублей — где она пройдет

Строительство планируют завершить в 2023 году

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На строительство дороги уже проводили аукцион, но он не состоялся

На строительство дороги уже проводили аукцион, но он не состоялся

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На строительство дороги под Новосибирском за 500 млн рублей объявили новый аукцион

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило аукцион на строительство дороги Барышево — Орловка — Кольцово. Максимальная цена работ составила 542 315 020 рублей.

Участок дороги, на строительство которого объявили торги, пройдет от железнодорожного переезда на платформе Барышево до АБК в поселке Кольцово. Под железной дорогой проложат туннель для автомобилей. Средства на работы выделят из регионального бюджета. Подрядчик должен будет подготовить территорию строительства, переустроить водопровод, проложить эстакаду, выполнить природоохранные мероприятия и прочие строительные работы. Срок окончания строительства — 20 октября 2023 года.

По данным сайта госзакупок, в июне ТУАД уже объявлял аукцион на строительство этой дороги, стоимость закупки была такой же. Заявку на участие подала компания «Специальное и транспортное строительство», однако ее документация не соответствовала требованиям комиссии.

Ранее стало известно, что ТУАД также планирует отремонтировать участок дороги до Павлодара. На это выделили почти 55 млн рублей.

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КольцовоТУАДстроительство дорогтоннельБарышево
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