Под Новосибирском построят дорогу за полмиллиарда рублей — где она пройдет

На строительство дороги под Новосибирском за 500 млн рублей объявили новый аукцион
Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило аукцион на строительство дороги Барышево — Орловка — Кольцово. Максимальная цена работ составила
Участок дороги, на строительство которого объявили торги, пройдет от железнодорожного переезда на платформе Барышево до АБК в поселке Кольцово. Под железной дорогой проложат туннель для автомобилей. Средства на работы выделят из регионального бюджета. Подрядчик должен будет подготовить территорию строительства, переустроить водопровод, проложить эстакаду, выполнить природоохранные мероприятия и прочие строительные работы. Срок окончания строительства — 20 октября 2023 года.
По данным сайта госзакупок, в июне ТУАД уже объявлял аукцион на строительство этой дороги, стоимость закупки была такой же. Заявку на участие подала компания «Специальное и транспортное строительство», однако ее документация не соответствовала требованиям комиссии.
Ранее стало известно, что ТУАД также планирует отремонтировать участок дороги до Павлодара. На это выделили почти 55 млн рублей.