В Новосибирской области отремонтируют участок дороги до Казахстана — за 4,5 км готовы заплатить почти 55 млн рублей

На ремонт дороги от Новосибирска до Казахстана выделили почти 55 млн рублей
Территориальное управление автомобильных дорог НСО объявило аукцион на ремонт участка дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар. Он проходит по территории Карасукского района. Стоимость работ оценили в
По данным сайта госзакупок, на трассе отремонтируют участок в
Аукцион по выбору подрядчика пройдет
Зимой в Новосибирске объявили торги на ремонт трех других участков трассы до Павлодара. На него выделили более 200 млн рублей. НГС показывал их на карте. Годом ранее реконструкцию участка этой трассы под Новосибирском оценили в 763 млн рублей.