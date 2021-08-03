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В Новосибирской области отремонтируют участок дороги до Казахстана — за 4,5 км готовы заплатить почти 55 млн рублей

Работы выполнят до конца августа 2023 года

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На дороге обустроят новое покрытие

На дороге обустроят новое покрытие

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На ремонт дороги от Новосибирска до Казахстана выделили почти 55 млн рублей

Территориальное управление автомобильных дорог НСО объявило аукцион на ремонт участка дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар. Он проходит по территории Карасукского района. Стоимость работ оценили в 54 732 460 рублей.

По данным сайта госзакупок, на трассе отремонтируют участок в 4,5 км. Средства на это выделят из областного бюджета. Подрядчик должен будет выполнить подготовительные работы, уложить на трассе дорожную одежду, установить сигнальные столбики, металлические ограждения. Также ему предстоит нанести горизонтальную разметку.

Аукцион по выбору подрядчика пройдет 11 августа 2021 года. Срок окончания ремонта — 30 августа 2023 года.

Зимой в Новосибирске объявили торги на ремонт трех других участков трассы до Павлодара. На него выделили более 200 млн рублей. НГС показывал их на карте. Годом ранее реконструкцию участка этой трассы под Новосибирском оценили в 763 млн рублей.

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