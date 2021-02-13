Под Новосибирском отремонтируют три участка дороги до Павлодара — показываем их на карте

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило аукционы на ремонт трех участков дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар. На них сильно изношено покрытие.



По данным с сайта госзакупок, за ремонт участка с 53,950 км по 57,698 км готовы заплатить 77 675 300 рублей, а за восстановление участков с 32,100 км по 36,070 км и с 45,208 по 46,950 км — 139 048 290 рублей. Средства выделят из областного бюджета.