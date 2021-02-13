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Под Новосибирском отремонтируют три участка дороги до Павлодара — показываем их на карте

За работы готовы заплатить более 200 млн рублей

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Работы выполнят в этом году

Работы выполнят в этом году

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Три участка дороги до Павлодара отремонтируют под Новосибирском

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило аукционы на ремонт трех участков дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар. На них сильно изношено покрытие.

По данным с сайта госзакупок, за ремонт участка с 53,950 км по 57,698 км готовы заплатить 77 675 300 рублей, а за восстановление участков с 32,100 км по 36,070 км и с 45,208 по 46,950 км — 139 048 290 рублей. Средства выделят из областного бюджета.

Участки ремонта находятся в Новосибирском районе

Участки ремонта находятся в Новосибирском районе

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— Для перечисленных участков межремонтные сроки превышены в несколько раз и, как следствие, имеется значительный износ асфальтобетонного покрытия. В связи с чем на данных участках требуется ремонт покрытия. К-17Р соединяет Россию и республику Казахстан, по данной дороге высокая интенсивность движения, — сообщили НГС в пресс-службе ТУАД.

Подрядчик должен будет отремонтировать разрушенные участки дороги, укрепить обочины, восстановить изношенный верхний слой покрытия, отремонтировать существующие трубы, нанести разметку из термопластика, установить дорожные знаки и сигнальные столбики. Также на дороге заменят остановочный павильон.

Работы должны выполнить до 16 августа 2021 года.

Ранее ТУАД заказал ремонт двух участком дороги до Павлодара. Тогда ремонт оценили в 133,7 млн рублей.

В этом году в Новосибирской области также планируют отремонтировать три участка федеральных трасс, на которых есть проблемы со сцеплением. НГС показывал на карте, где они находятся.

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ТУАДПавлодарремонт дорог
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