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Новосибирцы купили три люксовых авто с начала года (среди них есть «Ламборгини» и «Мазерати»)

Покупать элитные иномарки горожане меньше не стали

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Бренд Maybach появился в 1909 году, в 1941-м производство было остановлено и возобновлено в 2002-м

Бренд Maybach появился в 1909 году, в 1941-м производство было остановлено и возобновлено в 2002-м

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Новосибирцы купили три люксовых авто с начала 2020 года

В этом году новосибирцы приобрели три новых люксовых авто, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Это Lamborghini Urus, Maserati Levante и Mercedes-Benz Maybach S-class. Для сравнения: с января по октябрь 2019 года горожане купили также три элитных иномарки — Lamborghini Urus, Mercedes-Benz Maybach S-class и Bentley Continental GT.

Стать обладателем Lamborghini Urus можно за 16,5 миллиона рублей, Maserati Levante — за почти 7 миллионов, стоимость Mercedes-Benz Maybach S-class приближается к 9 миллионам рублей.

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Несколько лет назад авторедактор НГС Дмитрий Косенко протестировал «Майбах». Посмотрите, чем хороша машина и стоит ли завидовать ее владельцам.

Также мы писали, какие новые автомобили и машины с пробегом пользуются особой популярностью у новосибирцев.

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