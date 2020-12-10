Новосибирцы купили три люксовых авто с начала года (среди них есть «Ламборгини» и «Мазерати»)

В этом году новосибирцы приобрели три новых люксовых авто, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Это Lamborghini Urus, Maserati Levante и Mercedes-Benz Maybach S-class. Для сравнения: с января по октябрь 2019 года горожане купили также три элитных иномарки — Lamborghini Urus, Mercedes-Benz Maybach S-class и Bentley Continental GT.

Стать обладателем Lamborghini Urus можно за 16,5 миллиона рублей , Maserati Levante — за почти 7 миллионов , стоимость Mercedes-Benz Maybach S-class приближается к 9 миллионам рублей.