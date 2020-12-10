Новосибирцы купили три люксовых авто с начала года (среди них есть «Ламборгини» и «Мазерати»)

Новосибирцы купили три люксовых авто с начала 2020 года
В этом году новосибирцы приобрели три новых люксовых авто, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Это Lamborghini Urus, Maserati Levante и Mercedes-Benz Maybach S-class. Для сравнения: с января по октябрь
Стать обладателем Lamborghini Urus можно за
Несколько лет назад авторедактор НГС Дмитрий Косенко протестировал «Майбах». Посмотрите, чем хороша машина и стоит ли завидовать ее владельцам.
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