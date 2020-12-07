Топ-10 самых популярных у новосибирцев новых легковых авто и с пробегом — смотрим разницу

На чём чаще уезжают из салона

Самым популярным новым автомобилем в Новосибирской области за прошедшие 10 месяцев 2020 года стал KIA Rio. С января по октябрь эту модель купили 1187 раз. За год продажи показали падение на 6,3% (в 2019-м было 1267), сообщает аналитическое агентство «Автостат».



Затем идет Hyundai Creta с показателем 1048 проданных авто с начала года. За год эта модель показала значительный рост продаж (906 в 2019-м, рост 15,7%). На третьем месте оказался Hyundai Solaris. Показатели почти не изменились (871 в 2020-м против 878 в 2019-м, падение 0,8%). В топ-5 самых продаваемых также вошли Volkswagen Polo (466 проданных авто в 2020-м против 416 в 2020-м, рост 12%) и Skoda Rapid (407 авто в 2020-м, 331 в 2019-м, спрос за год вырос на 23%).