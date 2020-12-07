7 декабря понедельник
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 2/10
usd 74.25
eur 90.26
Тема дняСбой в работе метро

Все новости

Все новости

Топ-10 самых популярных у новосибирцев новых легковых авто и с пробегом — смотрим разницу

Лидеры обоих рейтингов сдали свои позиции за минувший год

783
7Обсудить

Поделиться

С начала года новосибирцы купили 9 720 легковушек — это меньше, чем за аналогичный период прошлого года

С начала года новосибирцы купили 9 720 легковушек — это меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Поделиться

Топ-10 самых популярных новых и подержанных авто в Новосибирске в 2020 году

На чём чаще уезжают из салона

Самым популярным новым автомобилем в Новосибирской области за прошедшие 10 месяцев 2020 года стал KIA Rio. С января по октябрь эту модель купили 1187 раз. За год продажи показали падение на 6,3% (в 2019-м было 1267), сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Затем идет Hyundai Creta с показателем 1048 проданных авто с начала года. За год эта модель показала значительный рост продаж (906 в 2019-м, рост 15,7%). На третьем месте оказался Hyundai Solaris. Показатели почти не изменились (871 в 2020-м против 878 в 2019-м, падение 0,8%). В топ-5 самых продаваемых также вошли Volkswagen Polo (466 проданных авто в 2020-м против 416 в 2020-м, рост 12%) и Skoda Rapid (407 авто в 2020-м, 331 в 2019-м, спрос за год вырос на 23%).

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В десятку самых популярных у жителей НСО легковых авто попали Volkswagen Tiguan (345 против 306, рост продаж 12,7%), Lada Vesta Sedan (за год эта модель показала самый внушительный скачок — 35,7%, за год продажи выросли с 244 до 331).

А вот Renault Logan (за 10 месяцев 2020 года купили 323 этих авто), Lada Granta Sedan (319) и Lada Vesta SW (310) продемонстрировали падение интереса к ним у жителей Новосибирской области. Продажи снизились на 11,7%, 15,2% и 14,4% соответственно.

Всего с января по октябрь жители НСО купили 14 тысяч 469 новых легковых авто. Год назад этот показатель составил 15 тысяч 22 машины (продажи упали на 3,7%). На долю Новосибирска приходится 9720 машин (в прошлом году — 9800, снижение спроса 0,8%).

Что охотнее берут с рук

Что касается авто с пробегом, лидером у жителей Новосибирской области с начала года стала Toyota Corolla. Ее купили 4294 раза, падение продаж 7,2%.

За лидером идут Toyota Camry (2405, продажи упали на 9,6%), Toyota RAV4 (купили 2076 раза, рост спроса 14,4%), Honda CR-V (1992, +1,5%), Lexus RX (1820, +10,7%).

В топ-10 также вошли Subaru Forester (1773, +7,7%), Lada 2107 (1658, продажи упали на 20,4%), Hyundai Solaris (1570, рост 7 6,3%), Lada 4X4 (1520, -4,3%), Nissan X-TRAIL (1478, +15,9 за год).

Всего за 10 месяцев жители НСО приобрели 105 811 авто. Год назад этот показатель был немного ниже — 109 510, за прошедшее время продажи легковушек с пробегом в регионе упали на 3,4%.

Холода наступают. Проверьте, готова ли ваша машина к морозам.

По теме (7)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

автомобилиавторынокновые автомобилиавтомобили с пробегом
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...