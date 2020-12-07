Топ-10 самых популярных у новосибирцев новых легковых авто и с пробегом — смотрим разницу

Топ-10 самых популярных новых и подержанных авто в Новосибирске в 2020 году
На чём чаще уезжают из салона
Самым популярным новым автомобилем в Новосибирской области за прошедшие 10 месяцев 2020 года стал KIA Rio. С января по октябрь эту модель купили 1187 раз. За год продажи показали падение на 6,3% (в 2019-м было 1267), сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Затем идет Hyundai Creta с показателем 1048 проданных авто с начала года. За год эта модель показала значительный рост продаж (906 в 2019-м, рост 15,7%). На третьем месте оказался Hyundai Solaris. Показатели почти не изменились (871 в 2020-м против 878 в 2019-м, падение 0,8%). В топ-5 самых продаваемых также вошли Volkswagen Polo (466 проданных авто в 2020-м против 416 в 2020-м, рост 12%) и Skoda Rapid (407 авто в 2020-м, 331 в 2019-м, спрос за год вырос на 23%).
В десятку самых популярных у жителей НСО легковых авто попали Volkswagen Tiguan (345 против 306, рост продаж 12,7%), Lada Vesta Sedan (за год эта модель показала самый внушительный скачок — 35,7%, за год продажи выросли с 244 до 331).
А вот Renault Logan (за 10 месяцев 2020 года купили 323 этих авто), Lada Granta Sedan (319) и Lada Vesta SW (310) продемонстрировали падение интереса к ним у жителей Новосибирской области. Продажи снизились на 11,7%, 15,2% и 14,4% соответственно.
Всего с января по октябрь жители НСО купили 14 тысяч 469 новых легковых авто. Год назад этот показатель составил 15 тысяч 22 машины (продажи упали на 3,7%). На долю Новосибирска приходится 9720 машин (в прошлом году — 9800, снижение спроса 0,8%).
Что охотнее берут с рук
Что касается авто с пробегом, лидером у жителей Новосибирской области с начала года стала Toyota Corolla. Ее купили 4294 раза, падение продаж 7,2%.
За лидером идут Toyota Camry (2405, продажи упали на 9,6%), Toyota RAV4 (купили 2076 раза, рост спроса 14,4%), Honda CR-V (1992, +1,5%), Lexus RX (1820, +10,7%).
В топ-10 также вошли Subaru Forester (1773, +7,7%), Lada 2107 (1658, продажи упали на 20,4%), Hyundai Solaris (1570, рост 7 6,3%), Lada 4X4 (1520, -4,3%), Nissan X-TRAIL (1478, +15,9 за год).
Всего за 10 месяцев жители НСО приобрели 105 811 авто. Год назад этот показатель был немного ниже — 109 510, за прошедшее время продажи легковушек с пробегом в регионе упали на 3,4%.
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