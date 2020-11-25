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Рядом с Новосибирском отремонтируют участки двух федеральных трасс — на это потратят больше 800 млн рублей

Работы начнутся в 2021 году

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Ремонт на трассах начнут делать в мае

Ремонт на трассах начнут делать в мае

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Возле Новосибирска начнут ремонт на двух федеральных трассах

«Сибуправтодор» объявил аукционы на ремонт участков Северного обхода и Чуйского тракта возле Новосибирска. Общую стоимость работ оценили в 810 миллионов 236 тысяч рублей.

Ремонт на Северном обходе, который относится к федеральной трассе «Иртыш», выполнят на участке с 24-го км по 44-й км. Общая протяженность участка — 19,475 км. Работы пройдут с 1 мая по 22 сентября 2021 года. Подрядчик должен будет сделать подготовительные работы, уложить новое дорожное покрытие и выполнить благоустройство. Максимальная цена контракта — 604 миллиона 795 тысяч рублей.

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Чуйский тракт планируют отремонтировать на участке с 28,8 км до 33-го км протяженностью 4,084 км. Там также должны будут уложить новую дорожную одежду и выполнить благоустройство. Максимальная стоимость работ составляет 205 миллионов 440 тысяч рублей, они пройдут с 10 мая по 1 сентября 2020 года.

Средства на ремонт трасс выделят из федерального бюджета. Электронные аукционы проведут 3 и 11 декабря.

В следующем году также планируется ремонт городских дорог по программе БКАД. На работы потратят 422 миллиона рублей.

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Чуйский трактремонт дорог
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