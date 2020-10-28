В Новосибирске приземлился последний самолет Ту-154. Больше такие летать не будут

28 октября в Новосибирске сел самолет Ту-154, выполнивший рейс по маршруту Мирный — Новосибирск. Это был заключительный полет легендарной модели отечественного воздушного судна. Больше рейсов на Ту-154 не будет.



Ту-154 — советский трехдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер, который был разработан в 60-е годы в конструкторском бюро Туполев. Первый полет этой модели состоялся 3 октября 1968 года, а эксплуатация началась 9 февраля 1972 года. Ту-154 стал самым массовым советским реактивным среднемагистральным пассажирским самолетом. В общей сложности их было построено свыше 1000 единиц.

