В Новосибирске отменили автобусы до садовых обществ

С 19 октября в Новосибирской области перестанут ходить дачные автобусы.
— В середине октября в регионе завершаются пассажирские перевозки по дачным маршрутам. Это обусловлено окончанием дачного сезона, резким падением пассажиропотока и наступлением неблагоприятных погодных условий, — сообщили в Министерстве транспорта Новосибирской области.
По информации ведомства, часть маршрутов закрыли несколько дней назад, с 19 октября автобусы перестали ходить по 9 пригородным маршрутам на территории Новосибирского, Коченевского и Колыванского муниципальных районов:
- № 105к ст. м. Заельцовская — с/о «Красная рябина»;
- № 716 Цветной проезд — с/о «Ключи-1»;
- № 716д Цветной проезд — с/о «Ключи-3 (им. Болдырева)»;
- № 717 ул. Демакова — с/о «Надежда-3»;
- № 717е Нижняя Ельцовка — с/о «Надежда-3»;
- № 718 ул. Демакова — с/о «Вера» — с/о «Полянка»;
- № 1702 ст. м. Заельцовская — с/о «Рыбачий» — с/о «Аква»;
- № 1703 м-н «Телевизоры» — с/о «Ягодное» — с/о «Аква»;
- № 1705 ст. м. Заельцовская — с/о «Ягодное».
В этом году на дачах новосибирцев выросли овощи-гиганты — читатели охотно присылали фотографии своего урожая. А некоторые уже в октябре умудрились набрать корзину грибов.