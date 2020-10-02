Полные корзинки: какие грибы можно собрать в октябре (публикуем карты, где найти их в Новосибирске и НСО)

Сентябрь был разным: то тёплым и солнечным, то холодным, дождливым и ветреным, как в последние дни. А что ждет нас в октябре? Когда пойдет первый снег и грянут морозы? Мы посмотрели, что обещают новосибирцам разные погодные сервисы.



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В Новосибирске среди жителей не утихают споры, как правильно собирать грибы. Выкручивать или срезать белый гриб? Как правильно собирать грузди и опята? Специально для НГС миколог расставил все точки над «и».



В конце августа мы вместе с микологом-любителем, одним из создателей популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяной Бульонковой подготовили для вас тест. В нём вам нужно будет определить, какой из пары грибов съедобен или ядовит. Если вы любите грибы, обязательно проверьте свои знания!

Люди ведрами везут из леса боровики, подберёзовики, грузди, опята и... мухоморы. При этом сайты объявлений завалены сообщениями «куплю/продам мухоморы». Зачем собирать, а тем более покупать ядовитый гриб? Мы поговорили с авторами этих объявлений, а также с микологом, чтобы найти ответы на эти вопросы.

