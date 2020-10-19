«Давно таких пробок не было»: водители попали в большой затор на выезде из Академгородка

Сегодня, 19 октября, утро для водителей, выезжающих из Советского района, началось с длинной пробки. Затор протяжённостью около 3 километров образовался на пересечении Бердского шоссе и Университетского проспекта и, по данным сервиса 2ГИС, протянулся до перекрёстка Бердское шоссе — Балтийская.



— Давно таких пробок не было. От «Гарика» в сторону Новосибирска стоим уже очень долго, пробка очень длинная, — сообщил нам в редакцию читатель.



Движение на этом участке дороги могло затруднить утреннее столкновение с участием небольшого фургона — информация об этом ДТП есть в сервисе 2ГИС.

