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«Давно таких пробок не было»: водители попали в большой затор на выезде из Академгородка

Движение парализовано по Бердскому шоссе в сторону Новосибирска

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Столкновение произошло около 7 утра

Столкновение произошло около 7 утра

Из-за ДТП водители попали в большую пробку на выезде из Академгородка

Сегодня, 19 октября, утро для водителей, выезжающих из Советского района, началось с длинной пробки. Затор протяжённостью около 3 километров образовался на пересечении Бердского шоссе и Университетского проспекта и, по данным сервиса 2ГИС, протянулся до перекрёстка Бердское шоссе — Балтийская.

— Давно таких пробок не было. От «Гарика» в сторону Новосибирска стоим уже очень долго, пробка очень длинная, — сообщил нам в редакцию читатель.

Движение на этом участке дороги могло затруднить утреннее столкновение с участием небольшого фургона — информация об этом ДТП есть в сервисе 2ГИС.

Как сообщила корреспонденту инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Татьяна Зверева, в происшествии обошлось без пострадавших.

Сейчас уровень загруженности дорог 2ГИС оценивает в 5 баллов. Кроме пробки на Бердском шоссе, движение также парализовано на улице Большевистской в районе остановки транспорта «Река Иня».

На прошлой неделе, 14 октября, на Бердском шоссе произошло столкновение трёх иномарок — «Тойоты», «Форда-Мондео» и «Форда-Фокуса». Участники аварии заняли несколько полос движения, осложнив движение. В этом ДТП не обошлось без пострадавших.

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Бердское шоссеДТПпробка
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