На Бердском шоссе произошло тройное ДТП — пострадал человек

В Новосибирске произошла массовая авария
Поздно вечером в среду, 14 октября, в Новосибирске на Бердском шоссе произошло столкновение трёх иномарок.
Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», столкнулись «Тойота», «Форд-Мондео» и «Форд-Фокус». Участники аварии заняли несколько полос движения. На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. В ДТП есть пострадавшие.
Информация о данном инциденте поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 22:48.
— Произошло столкновение трёх автомобилей. Есть один пострадавший, мужчина, — говорилось в сообщении.
Ранее в Кировском районе в ДТП пострадала 14-летняя девочка — с серьёзной травмой головы её доставили в больницу.