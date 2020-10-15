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На Бердском шоссе произошло тройное ДТП — пострадал человек

На месте работают врачи и полиция

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В аварии пострадал мужчина

В аварии пострадал мужчина

В Новосибирске произошла массовая авария

Поздно вечером в среду, 14 октября, в Новосибирске на Бердском шоссе произошло столкновение трёх иномарок.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», столкнулись «Тойота», «Форд-Мондео» и «Форд-Фокус». Участники аварии заняли несколько полос движения. На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. В ДТП есть пострадавшие.

Информация о данном инциденте поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 22:48.

— Произошло столкновение трёх автомобилей. Есть один пострадавший, мужчина, — говорилось в сообщении.

Ранее в Кировском районе в ДТП пострадала 14-летняя девочка — с серьёзной травмой головы её доставили в больницу.

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ДТПмассовая авария
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