Минтранс России одобрил Новосибирску покупку 40 автобусов

Новосибирск закупит 40 новых автобусов с помощью Минтранса России
Министерство транспорта России согласовало покупку 40 новых автобусов для Новосибирска, сообщил мэр города Анатолий Локоть.
— Минтранс России одобрил Новосибирску заявку на софинансирование покупки в лизинг 40 автобусов, — написал Анатолий Локоть у себя на странице «ВКонтакте». — Новая техника выйдет на два городских маршрута: № 23 Общественный торговый центр — ОРМЗ и № 45 Чемской бор — Обл. больница.
Он добавил, что специалисты мэрии уже готовят всю необходимую документацию.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, сколько средств планируется потратить на покупку автобусов.
Ранее пресс-служба сообщала, что деньги будут потрачены из национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В начале сентября журналистам запретили фотографировать старые троллейбусы, которые передали Новосибирску из Твери, — в мэрии заявили, что целесообразно снимать троллейбусы уже после того, как их отремонтируют.
Информация прозвучала в ответе на запрос НГС о возможности сделать съёмку троллейбусов, которые привезли в Новосибирск. Предполагалось, что фотографии будут использованы для материала, в котором можно было бы сравнить транспорт до ремонта и после него. При этом фотографии троллейбусов появились в соцсетях, и их внешний вид возмутил новосибирцев.