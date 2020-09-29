Минтранс России одобрил Новосибирску покупку 40 автобусов

Министерство транспорта России согласовало покупку 40 новых автобусов для Новосибирска, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

— Минтранс России одобрил Новосибирску заявку на софинансирование покупки в лизинг 40 автобусов, — написал Анатолий Локоть у себя на странице «ВКонтакте». — Новая техника выйдет на два городских маршрута: № 23 Общественный торговый центр — ОРМЗ и № 45 Чемской бор — Обл. больница.

Он добавил, что специалисты мэрии уже готовят всю необходимую документацию.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, сколько средств планируется потратить на покупку автобусов.