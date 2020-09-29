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Минтранс России одобрил Новосибирску покупку 40 автобусов

Анатолий Локоть рассказал, на какие маршруты их поставят

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Новые автобусы планируют использовать на двух маршрутах

Новые автобусы планируют использовать на двух маршрутах

Новосибирск закупит 40 новых автобусов с помощью Минтранса России

Министерство транспорта России согласовало покупку 40 новых автобусов для Новосибирска, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

— Минтранс России одобрил Новосибирску заявку на софинансирование покупки в лизинг 40 автобусов, — написал Анатолий Локоть у себя на странице «ВКонтакте». — Новая техника выйдет на два городских маршрута: № 23 Общественный торговый центр — ОРМЗ и № 45 Чемской бор — Обл. больница.

Он добавил, что специалисты мэрии уже готовят всю необходимую документацию.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, сколько средств планируется потратить на покупку автобусов.

Ранее пресс-служба сообщала, что деньги будут потрачены из национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В начале сентября журналистам запретили фотографировать старые троллейбусы, которые передали Новосибирску из Твери, — в мэрии заявили, что целесообразно снимать троллейбусы уже после того, как их отремонтируют.

Информация прозвучала в ответе на запрос НГС о возможности сделать съёмку троллейбусов, которые привезли в Новосибирск. Предполагалось, что фотографии будут использованы для материала, в котором можно было бы сравнить транспорт до ремонта и после него. При этом фотографии троллейбусов появились в соцсетях, и их внешний вид возмутил новосибирцев.

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