«Понравилось, что там нет пьяных забулдыг»: журналистка НГС провела три дня на Яровом — вот ее впечатления

Летом не хочется сидеть в душном городе — новосибирцы стремятся подальше от пыли и смога. Кто-то предпочитает дачи, есть те, кто любит выбираться в область, а некоторым нравится посещать новые места в соседних регионах, чтобы узнать что-то новое. Корреспондент НГС Настасья Медведева отправилась на выходных в Яровое — курортный городок в Алтайском крае. О плюсах и минусах отдыха там, о ценах и интересных местах — в материале НГС. Далее повествование от первого лица.
Дорога к озеру
Кто-то в восторге от этого места и каждый год едет туда. Другие говорят, что Яровое — большая помойка. Мне хотелось проверить, понравится ли курорт мне, и, чтобы не рисковать неделей, решила поехать с друзьями на выходные.
В Яровое мы с друзьями поехали в разное время, поэтому они отправились на своей машине, а я с приятелем на «Бла-бла-каре», хотя туда ходят автобусы и даже поезда. Но билеты на автобусы раскупают заранее, а поезд делает крюк через Карасук и идет
Дорога в Яровое составляет около
В Яровое заехали в 1:30 ночи. Вокруг никто не спал. Играла громкая музыка, ярко горели огни, выпившие туристы бродили по городу, веселились, здоровались. Сразу же отметила веселую и непринужденную атмосферу.
Жизнь в городке
Так как в Яровое мы начали планировать поездку только за
Городок рассредоточен на берегу озера Большое Яровое. Все основные коммуникации располагаются на въезде и вблизи пляжей «Причал 22» и «Причал 42». Пляж «Причал 55» расположен дальше других, он скорее палаточный, и там уже не так многолюдно. Мы остановились неподалеку от пляжа «Причал 42» в гостевых домиках.
Место, где мы остановились, представляет собой большой огороженный двор, где стоит двухэтажный дом владельцев и много маленьких домиков вокруг. Наш гостевой домик стоил
Также для гостей в пользование предлагались шезлонги, батут, песочница с игрушками для малышей и качели.
В целом к туристам местные в Яровом относятся доброжелательно, никто не хамит и готов прийти на помощь. А еще мне понравилось, что, например, в отличие от той же Ширы (Республика Хакасия), в Яровом нет пьяных местных забулдыг, которые постоянно пристают к отдыхающим с предложениями отдать ведро яблок за бутылку, рыбу или овощи. Очень понравилось, что в городе много животных, и их никто не обижает. Всюду нам встречались коты и собаки, которых мы всё время пытались чем-нибудь угостить. Многие из них, видимо, очень хорошо питаются благодаря туристам, поэтому лакомства игнорируют.
Еда и торговля
До пляжа от нашего гостевого домика нужно было идти около
Возле пляжей «Причал 22» и «Причал 42» жизнь кипит еще сильнее — там для туристов с раннего утра и до позднего вечера работают всевозможные палатки и ларьки. Местные говорят, что в их местности работа либо в бюджете, либо в торговле.
В городе много кафе и забегаловок. Еда в этих кафе мне понравилась не очень. В основном мы готовили сами — жарили шашлыки, покупали «бич-пакеты», зелень и овощи, курицу. А вот копченую и вяленую рыбу местные продают довольно вкусную. Понравилось также обилие местных сувениров — магниты и брелоки, берестяные шкатулки и украшения ручной работы.
А еще в Яровом местные любят продавать соль для ванн и лечебную грязь, но смекалистые туристы набирают всё это бесплатно. Соль — на озере Бурлинском (оно же Бурсоль, Розовое и Малиновое озеро). Я во время поездки на водоем взять емкость для соли не додумалась, да и, если честно, думала, это запрещено, но многие приезжие не стесняются и запасаются в большом количестве.
Одна пара туристов рассказала, что собрала
— В ларьках что попало продают, чуть ли не из лужи набирают, а вот эта грязь — нормальная, — убеждали они, и дали немного протестировать полезный природный дар.
Я протестировала грязь — запах оказался не очень. А вот эффект: может, это самовнушение, может, грязь действительно волшебная, может, так влияют соленая вода и свежий воздух, но, как по мне, кожа заметно разгладилась, а тон стал ровнее. Так как я приехала в Яровое на пару дней и не на личном транспорте, бегать в поисках грязи времени у меня не было. Я воспользовалась предложением заботливых местных продавцов — купила
Развлечения и отдых
За 3 дня мы успели съездить на озеро Бурсоль, где застали проезжающий по рельсам, утопленным в воде, поезд, сделали красивые фотографии, полюбовались необычайно красивой розоватой водой соленого водоема. Мы поехали туда с друзьями на машине, а вот пешим туристам предлагают за такое путешествие платить от 800 до
На озере в целом понравилось, но для эффектных фотографий я надела туда длинный летний сарафан, подол которого под конец от соли стоял колом. Также находиться в воде с повышенной концентрацией соли тяжело, если есть микротрещинки или ссадины на теле.
Немного удивила «Карта причала» — своя система оплаты в курортной зоне городка.
— Без «Карты причала» вы на пляже не человек, — заявила мне продавец билетов в местный туалет.
Билет туда на одно посещение стоит
Меня сильно удивило, что некоторые заведения, которые находятся за территорией пляжа, работают по этой карте, и персонал отказывает в обслуживании по обычному безналу или за наличку.
На нашем пляже с утра людей обычно было немного, в основном пенсионеры и семьи с детьми. К обеду, как правило, просыпались все остальные, и пляж буквально набивался до отказа. Но пьяных людей я там не видела, как и дебоширов — в основном все культурно и спокойно отдыхают. Порадовала и чистота в зоне отдыха — я не видела гор мусора, на пляже хорошо следят за тем, чтобы ничего нигде не валялось, а контейнеры, которых в достатке, вовремя опустошают.
В распоряжении отдыхающих вокруг пляжа — аквапарк (стоимость —
Также с друзьями мы съездили на дикий пляж, который находится по другую сторону озера. Добираться до него нужно по проселочным дорогам около
На диком пляже людей немного — на участке, куда мы приехали, и рядом с ним находилось штук 10 палаток с аскетично отдыхающими путешественниками. Место мне понравилось не очень — там дул сильный ветер, вода странно пахла чем-то несвежим, как будто цвела, была мутной. В озере было так же мелко, как и на противоположном берегу. Чтобы погрузиться в воду хотя бы по живот, нужно пройти приличное расстояние.
Цена вопроса
За
Также, думаю, выгоднее туда ездить на своем транспорте, чтобы посмотреть не только основное, но и окрестные озера. Захочу ли я вернуться туда еще раз — думаю, да, но вряд ли больше, чем на выходные. Всё же, как мне кажется, отдых в Яровом довольно однообразный.
Ранее НГС рассказывал об истории необычного озера Бурсоль. Журналисты сравнили его с другой планетой.