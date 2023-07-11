freedom
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 91.49
eur 100.42
СрочноИз Новосибирской школы уволились 12 учителей
Все новости
Все новости

«Понравилось, что там нет пьяных забулдыг»: журналистка НГС провела три дня на Яровом — вот ее впечатления

Настасья Медведева протестировала грязь, ощутила соленое озеро и удивилась разнообразию сувенирных рынков

5 431

Яровое оставило яркие впечатления, подробнее читайте в колонке Настасьи (именно она наслаждается прыжком на фото)

Поделиться

Летом не хочется сидеть в душном городе — новосибирцы стремятся подальше от пыли и смога. Кто-то предпочитает дачи, есть те, кто любит выбираться в область, а некоторым нравится посещать новые места в соседних регионах, чтобы узнать что-то новое. Корреспондент НГС Настасья Медведева отправилась на выходных в Яровое — курортный городок в Алтайском крае. О плюсах и минусах отдыха там, о ценах и интересных местах — в материале НГС. Далее повествование от первого лица.

Дорога к озеру


Кто-то в восторге от этого места и каждый год едет туда. Другие говорят, что Яровое — большая помойка. Мне хотелось проверить, понравится ли курорт мне, и, чтобы не рисковать неделей, решила поехать с друзьями на выходные.

В Яровое мы с друзьями поехали в разное время, поэтому они отправились на своей машине, а я с приятелем на «Бла-бла-каре», хотя туда ходят автобусы и даже поезда. Но билеты на автобусы раскупают заранее, а поезд делает крюк через Карасук и идет 12 часов. Нам поездка туда и обратно обошлась в 4600 рублей.

Дорога в Яровое составляет около 400 км и проходит через Новосибирскую область и Алтайский край. На пути много деревень и придорожных кафе. Мы ехали чуть больше 6 часов. Выехали в 7 вечера. Дорога прошла практически без приключений, только в определенный момент начался очень сильный дождь, и нам пришлось пережидать в кафе.

В одном из придорожных кафе мы встретили ежиков, которые прятались от ливня возле ступеней

В одном из придорожных кафе мы встретили ежиков, которые прятались от ливня возле ступеней

Поделиться

В Яровое заехали в 1:30 ночи. Вокруг никто не спал. Играла громкая музыка, ярко горели огни, выпившие туристы бродили по городу, веселились, здоровались. Сразу же отметила веселую и непринужденную атмосферу.

Жизнь в городке


Так как в Яровое мы начали планировать поездку только за 2 недели, возникли трудности с поиском жилья — всё уже было занято. Нам предлагали варианты либо за 5 тысяч рублей в сутки и выше, либо очень далеко от пляжа и всех коммуникаций. С трудом жилье удалось найти, обзванивая всех подряд на протяжении 2 дней.

Местные обустраивают дома отдыха в своих дворах

Местные обустраивают дома отдыха в своих дворах

Поделиться

Городок рассредоточен на берегу озера Большое Яровое. Все основные коммуникации располагаются на въезде и вблизи пляжей «Причал 22» и «Причал 42». Пляж «Причал 55» расположен дальше других, он скорее палаточный, и там уже не так многолюдно. Мы остановились неподалеку от пляжа «Причал 42» в гостевых домиках.

Часто туристы снимают небольшие комнаты

Часто туристы снимают небольшие комнаты

Поделиться

Место, где мы остановились, представляет собой большой огороженный двор, где стоит двухэтажный дом владельцев и много маленьких домиков вокруг. Наш гостевой домик стоил 2 тысячи рублей в сутки. Это небольшая комнатка и веранда со столом и стульями, а также холодильником. Вокруг нас с обеих сторон были соседи. Кухня и прочие удобства были общими.

Также для гостей в пользование предлагались шезлонги, батут, песочница с игрушками для малышей и качели.

Гостям предлагают прыгать на батутах

Гостям предлагают прыгать на батутах

Поделиться

В целом к туристам местные в Яровом относятся доброжелательно, никто не хамит и готов прийти на помощь. А еще мне понравилось, что, например, в отличие от той же Ширы (Республика Хакасия), в Яровом нет пьяных местных забулдыг, которые постоянно пристают к отдыхающим с предложениями отдать ведро яблок за бутылку, рыбу или овощи. Очень понравилось, что в городе много животных, и их никто не обижает. Всюду нам встречались коты и собаки, которых мы всё время пытались чем-нибудь угостить. Многие из них, видимо, очень хорошо питаются благодаря туристам, поэтому лакомства игнорируют.


Еда и торговля

Туристы обмазываются лечебной грязью

Туристы обмазываются лечебной грязью

Поделиться

До пляжа от нашего гостевого домика нужно было идти около 5 минут по частному сектору. На пути оказалось много продуктовых лавочек, магазинчиков и палаток. Многие местные, помимо сдачи домиков и комнат в аренду, промышляют продажей рыбы, деликатесов, грязью, вином, медом и медовухой, подсолнечным маслом, за которым выстраивается очередь.

Яровое напоминает один большой рынок

Яровое напоминает один большой рынок

Поделиться

Возле пляжей «Причал 22» и «Причал 42» жизнь кипит еще сильнее — там для туристов с раннего утра и до позднего вечера работают всевозможные палатки и ларьки. Местные говорят, что в их местности работа либо в бюджете, либо в торговле.

Вся жилая зона заставлена машинами из НСО, Кемерова, Томской и Омской областей

Вся жилая зона заставлена машинами из НСО, Кемерова, Томской и Омской областей

Поделиться

В городе много кафе и забегаловок. Еда в этих кафе мне понравилась не очень. В основном мы готовили сами — жарили шашлыки, покупали «бич-пакеты», зелень и овощи, курицу. А вот копченую и вяленую рыбу местные продают довольно вкусную. Понравилось также обилие местных сувениров — магниты и брелоки, берестяные шкатулки и украшения ручной работы.

Люди толпами идут в кафе

Люди толпами идут в кафе

Поделиться

А еще в Яровом местные любят продавать соль для ванн и лечебную грязь, но смекалистые туристы набирают всё это бесплатно. Соль — на озере Бурлинском (оно же Бурсоль, Розовое и Малиновое озеро). Я во время поездки на водоем взять емкость для соли не додумалась, да и, если честно, думала, это запрещено, но многие приезжие не стесняются и запасаются в большом количестве.

Соль, которую так любят туристы

Соль, которую так любят туристы

Поделиться

Одна пара туристов рассказала, что собрала 10 килограммов грязи на диком пляже.

— В ларьках что попало продают, чуть ли не из лужи набирают, а вот эта грязь — нормальная, — убеждали они, и дали немного протестировать полезный природный дар.

Я протестировала грязь — запах оказался не очень. А вот эффект: может, это самовнушение, может, грязь действительно волшебная, может, так влияют соленая вода и свежий воздух, но, как по мне, кожа заметно разгладилась, а тон стал ровнее. Так как я приехала в Яровое на пару дней и не на личном транспорте, бегать в поисках грязи времени у меня не было. Я воспользовалась предложением заботливых местных продавцов — купила 2-литровую баночку за 200 рублей.

Вся жилая зона заставлена машинами из НСО, Кемерова, Томской и Омской областей

Вся жилая зона заставлена машинами из НСО, Кемерова, Томской и Омской областей

Поделиться

Развлечения и отдых


За 3 дня мы успели съездить на озеро Бурсоль, где застали проезжающий по рельсам, утопленным в воде, поезд, сделали красивые фотографии, полюбовались необычайно красивой розоватой водой соленого водоема. Мы поехали туда с друзьями на машине, а вот пешим туристам предлагают за такое путешествие платить от 800 до 1200 рублей.

На озере в целом понравилось, но для эффектных фотографий я надела туда длинный летний сарафан, подол которого под конец от соли стоял колом. Также находиться в воде с повышенной концентрацией соли тяжело, если есть микротрещинки или ссадины на теле.

Туристы любят местные медовуху и масло

Туристы любят местные медовуху и масло

Поделиться

На пляже «Причал 42» мы попали на Ивана Купалу. Для гостей в этот день проводили конкурсы, обливали всех водой, обсыпали красками, которые тут же по желанию покупали сами отдыхающие

На пляже «Причал 42» мы попали на Ивана Купалу. Для гостей в этот день проводили конкурсы, обливали всех водой, обсыпали красками, которые тут же по желанию покупали сами отдыхающие

Поделиться

Немного удивила «Карта причала» — своя система оплаты в курортной зоне городка.

Без «Карты причала» на пляжах будет сложно, а в душе нет мыла

Без «Карты причала» на пляжах будет сложно, а в душе нет мыла

Поделиться

— Без «Карты причала» вы на пляже не человек, — заявила мне продавец билетов в местный туалет.

Билет туда на одно посещение стоит 15 рублей. Но без этой карты людей не пускают. Для того чтобы пляжные развлечения и услуги были доступны, нужно в кассе взять такую карту и перевести на нее деньги. Ее можно пополнять, а чек следует хранить — если отдыхающий не успел потратить все деньги с «Карты причала» за время путешествия, в кассе сделают возврат.

Меня сильно удивило, что некоторые заведения, которые находятся за территорией пляжа, работают по этой карте, и персонал отказывает в обслуживании по обычному безналу или за наличку.

На нашем пляже с утра людей обычно было немного, в основном пенсионеры и семьи с детьми. К обеду, как правило, просыпались все остальные, и пляж буквально набивался до отказа. Но пьяных людей я там не видела, как и дебоширов — в основном все культурно и спокойно отдыхают. Порадовала и чистота в зоне отдыха — я не видела гор мусора, на пляже хорошо следят за тем, чтобы ничего нигде не валялось, а контейнеры, которых в достатке, вовремя опустошают.

С утра на пляже пусто, к обеду он переполнен

С утра на пляже пусто, к обеду он переполнен

Поделиться

В распоряжении отдыхающих вокруг пляжа — аквапарк (стоимость — 2 тысячи рублей за взрослый «безлимит», 1500 рублей — с 16 до 20 часов), много кафе, ресторанов и забегаловок, тиры, картинг, катамараны и катание на «плюшках», многое другое.

На сцене для любителей пляжного отдыха часто устраивают концерты

На сцене для любителей пляжного отдыха часто устраивают концерты

Поделиться

Также с друзьями мы съездили на дикий пляж, который находится по другую сторону озера. Добираться до него нужно по проселочным дорогам около 20 минут от городка. По дороге встретилось большое кладбище. К слову, еще одно расположено прямо за территорией нашего пляжа, что меня немного испугало.

Пляж находится рядом с кладбищем

Пляж находится рядом с кладбищем

Поделиться

На диком пляже людей немного — на участке, куда мы приехали, и рядом с ним находилось штук 10 палаток с аскетично отдыхающими путешественниками. Место мне понравилось не очень — там дул сильный ветер, вода странно пахла чем-то несвежим, как будто цвела, была мутной. В озере было так же мелко, как и на противоположном берегу. Чтобы погрузиться в воду хотя бы по живот, нужно пройти приличное расстояние.

Цена вопроса

За 3 дня на двоих мы потратили около 18 тысяч рублей, при этом около 5 тысяч ушло на дорогу и дорожные потребности (перекусить, купить воду и т. д). Еще 5 тысяч затратили на аренду жилья (2 суток и еще половина, так как приехали мы ночью). Остальное потратили на развлечения, сувениры и еду. При желании, наверно, можно бы было потратить и меньше, можно, конечно, и больше — тут личное дело каждого.

В городке много уличных музыкантов

В городке много уличных музыкантов

Поделиться

Также, думаю, выгоднее туда ездить на своем транспорте, чтобы посмотреть не только основное, но и окрестные озера. Захочу ли я вернуться туда еще раз — думаю, да, но вряд ли больше, чем на выходные. Всё же, как мне кажется, отдых в Яровом довольно однообразный.

Ранее НГС рассказывал об истории необычного озера Бурсоль. Журналисты сравнили его с другой планетой.

По теме

ОтдыхЯровоеАлтайский крайНовосибирскПутешествиеЕдаПляжЦены
  • ЛАЙК6
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter