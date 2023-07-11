«Понравилось, что там нет пьяных забулдыг»: журналистка НГС провела три дня на Яровом — вот ее впечатления

Дорога к озеру





Кто-то в восторге от этого места и каждый год едет туда. Другие говорят, что Яровое — большая помойка. Мне хотелось проверить, понравится ли курорт мне, и, чтобы не рисковать неделей, решила поехать с друзьями на выходные.

