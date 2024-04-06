«Пять лет назад я была толстой женщиной». Барби с Урала — о силиконовых груди и губах, злых миллионерах и похудении на 30 кило

Большое интервью с Анной Даниловой — уральской Барби Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Анна Данилова — блогер, бизнесвумен и живая Барби из Екатеринбурга. Буквально несколько лет назад она кардинально поменяла свою жизнь: похудела, развелась после шестнадцати лет брака, сделала пластическую операцию и продала бизнес. Многие уральцы также знают о ней как о владелице бутика Black Star и светской львице.

В большом интервью E1.RU Анна Данилова рассказала о своем непростом детстве, муже и любимой дочке, о первой зарплате, а также о том, что именно перевернуло ее мир с ног на голову. Уральская Барби поделилась женскими хитростями, подводными камнями на сайтах знакомств и раскрыла образ идеального мужчины с идеальным заработком.

История преображения Анны Даниловой — в одном видео Источник: Дмитрий Крисковец, Владислав Шитюк / E1.RU

«В 90-е было очень тяжело»

Анна Данилова начала работать еще в детстве, мечтая поступить на факультет журналистики, чтобы стать телеведущей. Она писала заметки в областную и студенческую газеты.



— Понятно, что творческий человек — бедный человек. У меня мама была преподавателем математики, и в 90-е было очень тяжело. Несмотря на то что она брала очень много репетиторства, сложно было воспитывать меня одной, — рассказала блогер.



В четырнадцать лет Аня пошла трудиться в лагерь на Центральный стадион, где каждый день выполняла новые задания. За несколько месяцев она получила всего лишь 70 рублей и поняла, что в будущем хочет зарабатывать себе на жизнь собственным умом. Например, в подростковом возрасте она думала, как поехать на Шувакиш, купить коробку сникерсов и там же продать ее подороже.



— С утра ты должен собирать комки с поля на Центральном стадионе, после того как футболисты побегают, потом ты идешь в столовую чистить картошку, в обед ты работаешь официанткой.

«Я росла из состояния дефицита. Мы можем развиваться по-разному, например, можно развиваться из состояния изобилия» Анна Данилова

Для женщины это самое классное — когда она развивается не потому, что ей есть нечего, она идет на работу, потому что она хочет самореализации, — поделилась екатеринбурженка.

Поступить на факультет журналистики у нее получилось, однако вскоре она поняла, что это не совсем ее, и поменяла специализацию на менеджмент, маркетинг и рекламу:



— Я долго работала на «Радио Пилот», продавала рекламу. Я точно знаю, что такое сто отказов. Мое утро начиналось с того, что я звонила всем и говорила: «Вы не хотите купить ролик?»



«Зарабатывала по 100 тысяч в месяц»

Со временем она стала лидером отдела продаж, скопила деньги и открыла одну из первых в Екатеринбурге студий загара. С тех пор у Анны появилась любовь к бизнесу.



— Тогда я заработала относительно большие деньги. Это был 2004 год. Я зарабатывала по 100 тысяч в месяц, для меня это было просто вау. Я купила машину, начались вот эти все бренды (модные вещи. — Прим. ред.). Вышло такое первое испытание деньгами, — вспомнила Данилова.

Анна Данилова начала зарабатывать большие деньги сразу после института Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Потом уральская Барби влюбилась в бизнесмена и бывшего военного летчика, они поженились и вскоре у них появилась дочка Анастасия. После этого Анне пришлось продать солярий, чтобы заниматься воспитанием ребенка.

— Дочке сейчас семнадцать лет, она занимается у меня в «Тодесе». Когда она у меня появилась, я подумала, какое направление для нее выбрать. Мы ходили вообще везде: на плавание, на гимнастику, на чирлидинг. Я записала ее на все кружки и просто смотрела, где будет отклик. И когда она попала у меня в танцы, я увидела то, от чего у нее действительно горят глаза. У меня нет такого воспитания, что я требую каких-то идеальных оценок. Мне главное, чтобы она занималась тем, что любит.

«У меня была немного другая модель воспитания: я училась на одни пятерки, ходила на олимпиады по математике, по английскому» Анна Данилова

Меня не спрашивали, нравится мне это или нет. Моя дочка хочет стать хореографом-постановщиком и поступить в вуз в Москве. И, в принципе, я ее приучаю к самостоятельности. Я сейчас достаточно много путешествую, она у меня справляется, — рассказала Анна.

Дочку Анны зовут Анастасия Источник: annushka_da / Instagram.com*











Сейчас Настя подросла и стала очень похожа на свою маму Источник: предоставлено Анной Даниловой











После появления дочки Анна десять лет занималась организацией детских праздников, корпоративов, пресс-туров, конференций, продюсировала мероприятия. Всё происходило в режиме нон-стоп до пандемии.



— Потом случился коронавирус, естественно, все мероприятия и тендеры отменили. Я поняла, что надо менять как-то свою деятельность, и тогда приобрела франшизу магазина Black Star, — рассказывает уральская Барби.



Анна приглашала на автограф-сессию Клаву Коку Источник: annushka_da / Instagram.com*











Бутики Black Star открывались в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Казани. Тогда Данилова организовывала встречи со звездами, автограф-сессии, закупала товар, делала ремонт. Самое сложное ее открытие было в «Гринвиче». В этом ТЦ была дорогая аренда, много финансовых обязательств, строгий договор в долларах и очень много рисков:



— Мне дали пожарный проход и сказали: «У тебя есть 28 дней, чтобы сделать тут ремонт». Я сделала, как мне кажется, один из самых красивых магазинов в Екатеринбурге, он был очень яркий и классный.



«Выглядела как толстый провинциальный колобок»

После инвестиций в ремонт, закупок товара на несколько миллионов бизнесвумен поняла, что у магазина нет никаких перспектив.



— Это, наверное, был один из самых сложных этапов моей жизни: когда у меня нет мероприятий, когда у меня не работает магазин, — рассказала Анна Данилова. — История с Black Star помимо финансового успеха очень сильно меня мотивировала в личном плане. Я помню, когда приехала на первую закупку коллекции, мне казалось, что я такая важная персона, я же купила франшизу, все должны со мной здороваться! На самом деле, когда я пришла на эту вечеринку, на меня никто не обращал внимания. Я выглядела как абсолютно толстый провинциальный колобок.

Анна заедала стресс и набрала лишние килограммы Источник: annushka_da / Instagram.com*











Источник: annushka_da / Instagram.com*











Анна поняла, что внешняя красота — входной билет в московскую светскую тусовку. Ей захотелось соответствовать окружению, меняться и развиваться. За полгода она сбросила 30 килограммов, продала бизнес и развелась с мужем, с которым осталась в хороших отношениях (о пути своего преображения она уже подробно рассказывала E1.RU).

— Когда люди очень долго живут в браке, они трансформируются, — пояснила Данилова. — То есть ты знакомишься с одним человеком, через шестнадцать лет это совершенно другой человек: меняются ценности, приоритеты, и внешне ты меняешься. В один момент мы совместно сделали вывод, что мы люди, которые просто не подходят друг другу, и, наверное, проще разойтись, чем продолжать склеивать то, что уже не клеится.



Фото 2014 года. У Анны отличная генетика Источник: annushka_da / Instagram.com*











...и актуальное фото Источник: предоставлено Анной Даниловой











— Пять лет назад я была толстой женщиной с очень мучительной работой: в шесть утра товар принимала, в одиннадцать магазин закрывала, между этим у меня еще какие-то мероприятия были. Семья, и вроде бы всё хорошо — но уже не очень радует. Я поняла, что в таком состоянии, наверное, живет большинство наших женщин. Наша жизнь — это как кино, и ты режиссер своей жизни. Я подумала: «Неужели это всё, что я увидела?» И я считаю, что это мое большое достижение, потому что не очень многие так могут, — добавила Анна.

«Многие живут в своем болоте долгие-долгие годы и думают, что это навсегда» Анна Данилова

Блогер считает, что любое состояние отражается на внешности. Когда человек несчастен, он начинает выглядеть не так, как хотелось бы.

— Начинает появляться лишний вес, потому что ты заедаешь стресс. Меня однажды просто дочка сняла на телефон в магазине, и я, помню, посмотрела это видео и поняла, что это просто какая-то старушка, это просто женщина, которая пережила все беды, войны и вообще всё, что только можно. И я вот это увидела и решила поменять всё, — рассказала Анна.

После того как Барби увидела случайное видео с собой, она решила полностью измениться Источник: предоставлено Анной Даниловой











Первым ее шагом к похудению был отказ от алкоголя. Анна считала, сколько тратит на напитки, и на эту же сумму покупала себе подарки. Способ оказался эффективным.

— Потом у меня так получалось, что я постройнела, это была моя цель, я поменялась внешне, соответственно, поменялась энергия. Когда ты перестраиваешься, к тебе начинают приходить совершенно другие люди, происходить новые события. У меня появилось больше свободного времени, я начала больше путешествовать, — пояснила Барби.



Анна ездит отдыхать не только в жаркие страны Источник: предоставлено Анной Даниловой











«Памела Андерсон без груди — это не Памела Андерсон»

Знакомые и незнакомые считают, что у Анны было много пластических операций, — об этом ей говорят и пишут. Но на самом деле она только сделала себе грудь и накачала губы:



— Губы я не считаю за операцию, потому что, мне кажется, это уже настолько неотъемлемая эстетическая косметологическая процедура, которую делает каждая вторая. По статистике, грудь делает каждая пятая женщина в России.



Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Желание увеличить грудь у нашей героини появилось после просмотра фильма «Спасатели Малибу». Она была под впечатлением от Памелы Андерсон:



— Это мой секс-символ. Прямо очень нравилась внешне, и мне всегда хотелось на нее походить. А Памела Андерсон без груди — это не Памела Андерсон. Этот образ в красном купальнике — вот эта блондинка, бегущая по пляжу, — настолько впечатлил меня в свое время, что мне захотелось просто стать похожей.



На первом фото Анна Данилова, а на втором — Памела Андерсон Источник: annushka_da / Instagram.com*, Kinopoisk.ru

По словам Даниловой, ее грудь часто вызывает бурю обсуждений. Именно поэтому она планирует сделать ее побольше — назло всем хейтерам.



— У меня абсолютно среднестатистическая грудь, и мне с ней нормально живется, — говорит Анна. — Просто у меня были такие мужчины, которые приходили ко мне на свидание и говорили [неприятные вещи]. Один из них очень известный миллионер. Даже не буду скрывать, кто это, это Умар Джабраилов. Мы встретились с ним по поводу работы. Он искал сотрудницу в благотворительный фонд. Он говорит: «Слушай, а у тебя есть девушки знакомые, которые выглядят нормально?» Я говорю: «А что такое нормально?» Он говорит: «Ну, не как ты. Ты такая, как с Патриков, вот у тебя вот эта грудь, ресницы, я таких не люблю». И он начал читать лекцию, зачем вставила грудь. Я просто встала и ушла, потому что мне это неинтересно совершенно.

«Я искренне верю, что найдется мужчина, который будет меня принимать такой, какая я есть» Анна Данилова

«Бывало, писали: это кусок силикона»

Анна признается, что у нее есть комплексы, с которыми она борется. Например, в ближайшее время она хочет сделать себе блефаропластику. Она объяснила, что в нашем веке с такими технологиями можно сделать себя счастливее. Но, конечно, если человека всё устраивает во внешности и он рад видеть себя в зеркале — это счастье.

— Я недавно пошла в центр косметологии и пластической хирургии и увидела очередь из мужчин на блефаропластику — это процедура, которая убирает мешки под глазами. Все с направлением, два сделали, три только собираются. То есть не надо думать, что пластическая хирургия и изменения — это только желание женщины, это такое же желание и мужчины, — добавила Данилова.

Источник: предоставлено Анной Даниловой











— Очень многие мужчины делают резекцию желудка, чтобы ограничить свой аппетит. Если ты хочешь большую грудь — иди сделай, будь счастлива, это добавляет дикую уверенность в себе, — сказала Анна.



Грудь дает Анне уверенность в себе Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В соцсетях блогер часто сталкивается с хейтом. Мужчины и в большей степени женщины постоянно пытаются задеть ее в комментариях. Раньше ей было неприятно читать гадости в свой адрес, но сейчас она всё переводит в шутку и не тратит на злых людей свое время.



— Это вопрос к ним, почему их это триггерит, почему их это зацепило до состояния негатива и агрессии, — отметила екатеринбурженка. — Либо они мечтают о таком же, но не могут потянуть. Особенно много хейта от женщин почему-то получаю. Женщины на самом деле даже злее, чем мужчины, в своих комментариях, но я думаю, что здесь какие-то, скорее всего, неосуществимые мечты, потому что гораздо проще сидеть дома, быть мамой двух ангелочков и находить время вот на эти вот комментарии. Бывало, писали: она же страшная, она же ужасная, это кусок силикона, она дура, у нее всё надувное.



Екатеринбурженка признается, что ее главные хейтеры — это женщины Источник: предоставлено Анной Даниловой











После преображения у Барби сменился весь круг общения. Единственная подруга, которая продолжала ее любить и уважать с университетских времен, — Наталья Ковпак.

— Я ею всегда восхищаюсь, мы с ней делали совместные телепроекты, она действительно тот человек, с которым мы можем даже иногда и не видеться, но всегда друг друга ценим и уважаем. А с теми подругами, которые, так скажем, жили со мной в состоянии соперничества и конкуренции, это резко начало чувствоваться. Я рассталась с ними и больше не общаюсь, — рассказала Анна.



После преображения подруги Анны показали свое истинное лицо Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Анна отметила, что после случившихся перемен некоторые из ее окружения распускали сплетни у нее за спиной и распространялись о ее личной жизни.

— То есть ты общаешься с человеком, думаешь, что он абсолютно искренний, как-то ему помогаешь, подарки даришь, а потом ты узнаешь, что за твоей спиной все подробности твоей личной жизни перетираются в таком непонятном виде. То есть я считаю, что это зависть. Когда я узнавала такое, просто блокировала и исключала этих людей из жизни, — пояснила Данилова.

Сейчас почти все подруги Барби живут в Москве.

Подводные камни сайтов знакомств

После шестнадцати лет брака Анна Данилова начала изучать психологию отношений, потому что попросту забыла, как ходить на свидания и как себя на них вести. Ради эксперимента она даже зарегистрировалась на сайте знакомств.



— Очень многие не верили, что это я. Были такие странные переписки, я совершала очень много ошибок. Я помню, на первое свидание собиралась как на праздник, надела всё самое лучшее, а там пришел мой очень печальный вариант: мужчина в помятом спортивном костюме, который даже в душ, по-моему, не сходил. Потом еще мы и за кофе пополам платили, — со смехом вспоминала Анна.



После развода Анна начала активно ходить на свидания, чтобы вспомнить, что это такое Источник: предоставлено Анной Даниловой











Со временем она сформировала для себя три вопроса, которые всегда задавала мужчине прежде, чем начать общение и обменяться контактами.



— Первый вопрос: какие у тебя хобби, увлечения? По ответу можно понять, чем человек живет. Если он говорит: мое хобби — пивко, кино, диван, то, в принципе, можно не ходить. Второй вопрос: род деятельности, то есть — кем работаешь? Потому что это всё-таки показатель интеллектуального уровня. Третий вопрос: как ты видишь наше свидание? То есть, если мне говорят: «Ну, по парку погуляем» или «Спускайся, в машине прокатимся», я говорю: «Ну нет, у меня своя прекрасная машина Range Rover, неинтересно».

Если коннект после этих вопросов произошел, Анна созванивалась с мужчиной по видеосвязи ради экономии своего времени.



У сайта знакомств, безусловно, свои минусы, добавила блогер. Один из них — можно нарваться на мошенников.



— Помню, был один мужчина, с которым мы познакомились, он так правильно ответил на вопросы, скинул мне номер телефона и говорит: «Позвони мне». Я начинаю звонить, а там платная линия. Такое тоже бывает. И ссылки кидают на какие-то несуществующие спектакли и так далее. То есть, конечно, это площадка как для аферистов, так и для людей, так скажем, из мест лишения свободы, потому что фотографии можно поставить любые, — пояснила Данилова.



Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











По словам Анны, если девушка хочет выйти замуж и найти свою любовь, это должно стать работой. Необходимо в этот момент убрать всё лишнее из своей жизни:



— На примере моей подруги хочу сказать, что она нашла то, что искала. Она три месяца плотно сидела на сайте знакомств и встретила мужчину по всем своим критериям, они поженились, у нее двое детей.

Блогер отмечает, что девушки часто сами совершают серьезные ошибки на первых свиданиях. Например, много болтают:

— Девочки, не надо так делать. Замолчите. Составьте список вопросов по вашим требованиям. Что вы хотите, какого мужчину хотите видеть? Если для вас важно чувство юмора, попросите рассказать анекдот. Если для вас важно, какие качества он ценит в женщине, чтобы вы совпадали по быту — задайте этот вопрос. Какие качества ты ценишь в женщине? Какой для тебя должна быть девушка? Правда, не надо трещать про себя! Нужно задавать вопросы мужчине. Только так ты поймешь, твой это мужчина или не твой. И только десять процентов нужно сказать про себя.

Сколько должна тратить на себя женщина и кто он — идеальный мужчина?

Анна считает, что женщина должна вкладывать в себя минимум 30 тысяч рублей в месяц.



— Сходить на маникюр — это три тысячи рублей, ресницы два раза в месяц — это уже 10 тысяч, плюс депиляция, эпиляция, шугаринг, массаж, волосы, покраски, — пояснила она.



Сама уральская Барби тратит на себя порядка 200 тысяч рублей.



— Меня всегда удивляют фразы мужчин: «Я ничего ей не должен». А вот девушка, когда собирается на свидание, — она голову шампунем за три тысячи помыла, на маникюр за три тысячи сходила, дорогой парфюм нанесла? Даже самая обычная девушка, студентка, собираясь на свидание, я думаю, тратит минимум две тысячи рублей на себя. А приходит мужчина в этом сплошном костюме — и он ничего никому не должен, еще и за кофе не платит, — объяснила екатеринбурженка.



Анна тратит на себя около 200 тысяч рублей в месяц Источник: предоставлено Анной Даниловой











При этом критерий, сколько должен зарабатывать мужчина, для Анны не первичен. Ведь она организовала свою жизнь так, что может закрывать сама свои базовые потребности и не считает, что их должен покрывать кошелек возлюбленного. Но всё-таки если говорить об идеале — зарплата ее второй половинки должна составлять примерно миллион рублей.



— Состоявшийся мужчина — это прежде всего отражение его ума и каких-то качеств, того, что он добился. Я говорила, что я хочу лидера, и хочу, чтобы человек, естественно, зарабатывал больше меня. Но это не так важно, потому что есть перспективные мужчины, которые, к примеру, не так много зарабатывают, но у них крутые стартапы и так далее — и через пять лет они будут миллионерами, — отметила Данилова.

Источник: предоставлено Анной Даниловой











Самое главное для Анны — чтобы мужчина не только развивался, но и отвечал за свои слова. Ведь в эру интернета, сайтов знакомств собеседники могут обещать женщинам то, чего на самом деле не дадут.



— Важное качество — заботливость, — объяснила Анна. — То есть, к примеру, когда девушка заболела, он не пишет: «Слушай, ты, малыш, поправляйся». А берет и в аптеку едет, лекарства привозит. То есть вот эта ответственность. Почему это важно женщине? Потому что для мужчины, на самом деле, секс гораздо проще, чем для женщины. Он, так скажем, не имеет таких последствий, а девушка потом может забеременеть, родить ребенка. И я считаю, что вообще вступать в такие серьезные отношения нужно только после определенных проверок. Тут должно совпасть очень много факторов. И химия, и любовь, и качества такие, как ответственность, забота, надежность. Если он еще при этом и деньги зарабатывает — ну, это вообще круто.

«Давай поженимся!»

После развода у Анны были только одни серьезные отношения. Ее возлюбленный был моложе, и именно поэтому через полгода она разорвала с ним отношения. Она поняла, что ей нужен кто-то другой:

— Он был очень внимательный, заботливый. Просто разница в возрасте имеет место. Конечно, были и бабочки, и мы такая красивая пара. Но я всё-таки приняла решение расстаться, потому что поняла, что я не могу быть «мамой» в этих отношениях, мне всё-таки хочется мужчину старше себя.

Бывший молодой человек Анны Даниловой Источник: предоставлено Анной Даниловой











Уральская Барби верит, что встретить свою любовь можно абсолютно везде: на сайте знакомств, в кафе, в театре, в фитнес-зале и так далее. Главное — женщинам тоже стоит проявлять инициативу, а не просто сидеть и ждать принца на белом коне.

— Нужно, если ты действительно хочешь добиться каких-то хороших, идеальных отношений, подходить и знакомиться самой. Вот я со своим первым мужем сама познакомилась. Подошла и сказала: «Слушай, ты мне нравишься, давай познакомимся». Ничего такого в этом нет. Давайте свой номер телефона, ведите его сразу вниз на кофе и — по списку вопросов, — посоветовала Данилова.

В этом году Анна решила проявить инициативу и согласилась на участие в шоу «Давай поженимся!». Ранее ее уже приглашали стать главной героиней передачи, но тогда она была в процессе развода с мужем.

— За это время я успела сходить на тысячу свиданий с мужчинами разного уровня, начиная с продавцов и заканчивая миллионерами. Я, в принципе, понимаю сейчас, кто мне нужен. Вообще для того, чтобы понять, кто вам нужен, надо встретиться с большим количеством людей. И уже с таким осознанным отношением я решила сходить на этот проект, потому что, на самом деле, когда ты знаешь, чего хочешь, ты обязательно это получишь, — пояснила блогер.

Анне часто дарят цветы и говорят комплименты Источник: предоставлено Анной Даниловой











Чтобы завоевать сердце екатеринбурженки, нужно быть бизнесменом старше сорока лет, карьеристом, эмпатичным, с чувством юмора, любить животных и быть заботливым.

— Знаете, есть такая фраза: «Обменяю всех своих ухажеров на одного нормального мужика». Скажу вам честно, мне милф-хантеры надоели. Когда я развелась, я думала, моя целевая аудитория — от 50 лет и выше, но ничего подобного, 22–29 лет. Они мне все пишут на этих сайтах, просто у меня взорваны все директы. Но я поняла, что молодые красавчики — не мое.

«Красивого мужчину я сейчас не хочу. Я смотрю на страшного» Анна Данилова

Так что, если вы страшный, старше сорока лет, с классным чувством юмора, с классными хобби, не лежите на диване, у вас есть стартапы и вы, возможно, станете миллионером, то вы мне подходите, — посмеялась Анна.

Также блогер добавила, что «милф-хантерам» она интересна не как человек: им интересен ее статус, популярность. Они встречаются с ней, потому что видят какой-то трофей, уверена Данилова.

Источник: предоставлено Анной Даниловой











«Я не вижу ничего фриковатого в своей внешности»

Сейчас Анна Данилова живет на два города: Екатеринбург и Москву. Уже в скором времени ее дочка поступит учиться в столицу и они вместе переедут туда.



— Меня уже ничего не держит в Екатеринбурге, хотя я очень люблю этот город, потому он уникальный. Вот кого ни спросишь, все москвичи говорят: «Вау, ты из Екатеринбурга? Это такой крутой город! У вас и "Сити" есть, у вас и событий столько!» И иногда, допустим, в Екатеринбурге гораздо интереснее, чем в Москве: у нас здесь и премии, и события, и мероприятия, и звезды к нам приезжают, и бои проходят. В Москве — там тоже жизнь кипит, но там всё очень растянуто, там праздник каждый день. А у нас, мне кажется, всё так сконцентрировано!

Анна вместе с дочерью планирует переехать в Москву Источник: предоставлено Анной Даниловой











Анна призналась, что москвичи и екатеринбуржцы по-разному реагируют на ее образ:

— В Москве на самом деле все уже давно привыкли. Там внешность покруче у многих есть: грудь бывает во-о-от такая и губы на пол-лица. Меня как-то назвали фриком, но я себя фриком не считаю, я не вижу ничего такого фриковатого в своей внешности. Я там не блогер «руки-базуки», я не делаю себе какие-то сверхскулы. То есть в Москве реагируют спокойно, воспринимают позитивно. Я больше получаю комплиментов, какого-то искреннего восхищения. А здесь — ну прямо какие-то такие взгляды. Но это я про внутренние ощущения. Возможно, это неправда.

Чем Анна занимается сейчас

Данилова работает консультантом по работе над стройной фигурой. Вместе с клиентками она составляет план, который помогает им добиться цели. Также бизнесвумен делает счастливее одиноких женщин:

— Я занимаюсь дейтингом. Есть женщины, которые очень много работают или недавно развелись и у них совершенно нет практики свиданий с мужчинами. Мы им помогаем. То есть это агентство, куда ты приходишь, подписываешь договор и получаешь большой отклик.

Источник: предоставлено Анной Даниловой











Анна рассказала, что многие женщины, которые обращались в агентство, хотят встречаться с иностранцами.

— Всё-таки менталитет русских и европейских мужчин очень различается. Потому что европейские мужчины уважают личные границы, — пояснила Данилова. — Если европейский мужчина в браке и он сказал, что не будет изменять жене, то он не будет никогда изменять ей. А многие русские мужчины воспринимают всё это так: «О, прикольно, пойду похожу на свидания». А зачем? Ну да, есть такие персонажи у нас, которые ходят на свидания, так скажем, уже по полгода. Вот такие мужчины просто развлекаются.

В чем счастье уральской Барби?

— Ой, счастье — это вообще такой, наверное, миг краткий, оно в моменте. Потому что денег всегда мало, всегда кто-то есть красивее тебя, всегда есть кто-то успешнее тебя. Бесконечная соревновательная гонка, когда ты хочешь быть быстрее, выше, сильнее. Но она не приносит счастья.



Когда чего-то добиваешься в моменте, ты испытываешь счастье. Счастье в детях, абсолютно точно. Потому что дети — это такая проекция, лучшая версия тебя. Но главное их не заставлять идти по тому пути, который ты видишь. Они должны быть счастливы исключительно в своей реализации. И, наверное, счастье — в любви. Потому что люди должны быть вместе, мы социальные существа. Человек-одиночка не может быть счастливым.

Как говорят, у тебя должно быть внутри три солнца любви. Любовь к себе, любовь к Богу и любовь к ближнему, — заключила Анна.



Ранее мы спрашивали у Анны Даниловой, где можно встретить богача и что нужно сделать, чтобы ему понравиться.



В Москве живет еще одна Барби — Татьяна Тузова — певица, блогер. У нее самая большая в России коллекция раритетных, лимитированных и дорогих кукол — 12 тысяч экземпляров общей стоимостью два миллиона долларов. Почитайте наше интервью с ней.

