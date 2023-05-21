Обостряют чувства! 6 самых продаваемых «женских» ароматов — они сводят с ума мужчин по всему миру

Летом хочется благоухать цветами, свежестью, ягодами или фруктами, но когда дело доходит до покупки духов — глаза разбегаются, а ноздри отказываются работать уже на третьем флаконе. Может быть, иногда лучшим решением будет остановиться на классике и не выдумывать ничего нового. Наши коллеги из MarieClaire вспомнили самые культовые женские ароматы.
Самые знаменитые духи модного дома, Chanel
После революции Эрнест Бо уехал во Францию, чтобы воссоединиться с командой Ралле в Каннах (фабрику в России национализировали и превратили в «Свободу», на ней стали выпускать мыло, кремы и зубные порошки). Так первые композиции парфюмера превратились в Rallet
С Габриэль Шанель Эрнест познакомился благодаря французской пианистке Мисе Серт. В 1920 году Шанель попала в лабораторию к парфюмеру, где он представил ей новые альдегидные разработки. Дизайнер выбрала образец под номером 5: Шанель очень любила это число и даже показы устраивала именно 5 мая. Благодаря альдегидам в верхних нотах аромат звучал необычно, свежо и современно. Прорывным был и дизайн упаковки: раньше на флаконе всегда изображали цветы, букеты или что-то романтичное, на упаковке Chanel же был только номер аромата.
Духи задумывались как инструмент продвижения: Шанель отправляла их в качестве рождественского подарка важным клиентам. И трюк удался: покупательницы возвращались в бутики и просили продать им аромат.
Аромат Miss Dior появился 12 февраля 1947 года. Интересно, что ни одни духи не переделывали так много — а именно: 32 раза. И в 1947 году аромат звучал совсем не так, как сейчас — тогда это была тяжелая шипровая композиция. Ее не любили даже модели, которых заставили носить духи на подиуме.
В 2018 бренд запустил культовую рекламную кампанию с Натали Портман под песню Sia Chandelier, которая сделала этот аромат безумно популярным.
Аромат Black Opium от Yves Saint Laurent вышел в 2021 году. Его можно узнать по запаху черного кофе с какао с нотками апельсина, жасмина и ванили. Лицом аромата стала американская актриса Зои Кравиц, которая наиболее верно передала настроение аромата — дерзкое и сексуальное.
Культовый парфюм Dior J’adore был создан в 1999 году для Dior, а в 2011 получил мировую известность благодаря рекламе с Шарлиз Терон. В цветочном аромате фруктовые нотки иланг-иланга, дамасской розы и жасмина.
Сам Том Форд описывает Lost Cherry как величественный и ненасытный аромат. Он появился в 2018 году и сразу стал пользоваться популярностью.
Bibliotheque от Byredo был создан весной 2017 году французской парфюмершей Оливией Джакобетти. Аромат как будто погружает в «в комфортную зону традиционной библиотеки. Мир тихого созерцания, где время останавливается и чувства обостряются».
Сводят с ума: эти ароматы считаются самыми сексуальными в мире
С давних времен люди пытались найти или создать афродизиак, который магическим образом будет привлекать к ним нужного партнера (и всех ненужных тоже за компанию). К счастью, эти поиски до сих пор не увенчались абсолютным успехом. Но среди прочих равных есть ароматы-фавориты, которые заставляют взглянуть на вас по-другому и испытать определенные импульсы. Мы посмотрели новое исследование на эту тему.
Издание Irish Mirror опубликовало новое социальное исследование. Оказалось, 85% мужчин (из почти 4000 опрошенных) считают цветочный аромат самым притягательным. Вторые по привлекательности — яркие и сладкие запахи. Они нравятся 81% респондентов. Дальше идут любители фруктового парфюма. 78% опрошенных мужчин заявили, что свежий фруктовый аромат — самое сексуальное, что может носить женщина. Например, аромат цитруса нравится 69% респондентов.
Отдельно участники опроса отметили ванильные запахи — 73% мужчин назвали его своим любимым ароматом на женщинах.
Женщины тоже оказались единодушны — 85% участниц опроса заявили, что их самый любимый мужской запах — древесный с нотками мускуса и пачули. 72% дам без ума от сандаловых нот в аромате. Мятные и базиликовые запахи нравятся 64%, а цитрусовые нотки на мужчинах любят 57% опрошенных.
Мало правильно выбрать туалетную воду или духи, нужно еще уметь ими пользоваться. Желательно, конечно, чтобы окружающие не задыхались вокруг вас. Мы подготовили полезный обзор, где ответили на самые популярные вопросы об ароматах. Вот некоторые из них.
Весь парфюм делится на четыре основные концентрации, от самой легкой до сложной: одеколон, туалетная вода, парфюмерная вода и духи. Соответственно, и наносить их нужно разное количество. Три-четыре нажатия на пульверизатор для одеколона, два-три нажатия для туалетной воды, максимум два — для парфюмерной. Духам достаточно одного точечного нанесения.
Не стоит наносить больше, даже если вы не чувствуете насыщенного запаха. Рано или поздно вы всё равно перестанете его ощущать, и это никак не говорит о качестве парфюма. Это элементарная физиология: что бы вы ни чувствовали носом, со временем привыкнете к любому запаху. Для адаптации обонянию достаточно двух суток. Лить на себя больше духов — не панацея. Запах будут чувствовать окружающие, но не вы.
Главные места для нанесения парфюма — так называемые точки пульсации. Самые популярные, конечно, запястья. Потому что это самая подвижная часть тела. К тому же руки — самая нейтральная часть тела. Также парфюм можно нанести на шею, сгиб локтя, а летом — даже на сгиб колена. На таких участках аромат раскрывается быстрее, звучит ярче и чувственнее. Всё из-за того, что сосуды здесь расположены ближе к коже, и она, соответственно, теплее. А вот за ухо брызгать духами не стоит. Мало того что сосудов там проходит не так много, так за ухом еще и больше всего сальных желез. Из-за этого аромат раскроется не лучшим образом. Ну а если вы всегда считали идеальным местом для нанесения туалетной воды подмышки, то у нас для вас совсем плохие новости.
Брызгать или втирать?
— Очень часто встречается одна и та же ошибка: люди наносят на запястье два нажатия туалетной воды и начинают ее растирать. Но в этот момент нарушается формула аромата, — объясняет преподаватель аромастилистики Ирена Казаку. — Представьте, что вы подарили девушке роскошный букет цветов, а она вместо того, чтобы наслаждаться тонким запахом и любоваться букетом, просто смяла его изо всех сил... С духами происходит то же самое.
Привычка растирать духи появилась у нас с дефицитных советских времен, когда обычным делом было нанести каплю духов на запястье, забрать ее второй рукой и умудриться намазать шею остатками парфюма. Но от такого применения моментально стираются верхние ноты. Так что дайте аромату раскрыться так, как его задумал автор.
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