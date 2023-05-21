Обостряют чувства! 6 самых продаваемых «женских» ароматов — они сводят с ума мужчин по всему миру

После революции Эрнест Бо уехал во Францию, чтобы воссоединиться с командой Ралле в Каннах (фабрику в России национализировали и превратили в «Свободу», на ней стали выпускать мыло, кремы и зубные порошки). Так первые композиции парфюмера превратились в Rallet № 1 , который, по одной из версий, лег в основу Chanel № 5 .

С Габриэль Шанель Эрнест познакомился благодаря французской пианистке Мисе Серт. В 1920 году Шанель попала в лабораторию к парфюмеру, где он представил ей новые альдегидные разработки. Дизайнер выбрала образец под номером 5: Шанель очень любила это число и даже показы устраивала именно 5 мая. Благодаря альдегидам в верхних нотах аромат звучал необычно, свежо и современно. Прорывным был и дизайн упаковки: раньше на флаконе всегда изображали цветы, букеты или что-то романтичное, на упаковке Chanel же был только номер аромата.