Никакой соломы и неудачных стрижек. Запускаем голосование за лучшего парикмахера Новосибирска — ищите своего

Найти профессионального стилиста и парикмахера непросто. Почти у каждого был опыт неудачной стрижки, а новый цвет на волосах выглядел иначе, чем хотелось. НГС запускает восьмой опрос проекта «Кто лучше?», в котором мы находим профессионалов Новосибирска в разных областях. В этот раз мы предлагаем вам выбрать специалиста по волосам: имена кандидатов вы сами предлагали в наших социальных сетях. Ищите своего мастера и голосуйте.
НГС решил узнать, кому из парикмахеров вы доверяете свои волосы, кто может сделать любой образ ярче и лучше всех покрасить. Мастеров для голосования вы сами присылали в нашем телеграм-канале и в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте». Спасибо, что назвали имена почти 30 специалистов. Теперь пришло время выбрать лучшего и проголосовать в опросе ниже за парикмахера, который помогает вам чувствовать себя увереннее.
Условия голосования:
- вы можете проголосовать как за одного, так и за нескольких специалистов (поставьте галочки рядом с нужными именами и нажмите синюю кнопку «Проголосовать»);
- голосовать могут только авторизованные пользователи;
- опрос завершится в пятницу, 28 апреля, в 23:00;
- итоги мы подведем в понедельник, 1 мая, и опубликуем их на сайте НГС и в телеграм-канале;
- победителями станут три участника, которые наберут больше всех голосов. Также мы собираем топ-10 специалистов после опроса;
- накрутка голосов запрещена.
Для удобства список составлен в алфавитном порядке по фамилиям специалистов — так вы сможете легко найти своего мастера. Всем кандидатам желаем удачи — если вы уже попали в этот список, то новосибирцы вам благодарны за волосы мечты.
В рамках нашего проекта читатели НГС уже выбрали топ-10 педиатров, мастеров маникюра, массажистов, стоматологов, косметологов, тренеров и терапевтов.