Никакой соломы и неудачных стрижек. Запускаем голосование за лучшего парикмахера Новосибирска — ищите своего

Найти профессионального стилиста и парикмахера непросто. Почти у каждого был опыт неудачной стрижки, а новый цвет на волосах выглядел иначе, чем хотелось. НГС запускает восьмой опрос проекта «Кто лучше?», в котором мы находим профессионалов Новосибирска в разных областях. В этот раз мы предлагаем вам выбрать специалиста по волосам: имена кандидатов вы сами предлагали в наших социальных сетях. Ищите своего мастера и голосуйте.

