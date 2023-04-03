Читатели НГС выбрали лучшего терапевта Новосибирска — публикуем топ-10 профессионалов

Второе место, по версии читателей НГС, заняла Полосухина Наталья Григорьевна. За нее проголосовали 59 человек. Врач также работает в «Центре новых медицинских технологий», но по адресу проспект Академика Коптюга, 13. На официальном сайте центра говорится, что Наталья Григорьевна — врач высшей категории, еще родители женщины занимались наукой, поэтому она сама пошла в медицину. К врачу также можно прийти на прием или же проконсультировать онлайн.