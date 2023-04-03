Читатели НГС выбрали лучшего терапевта Новосибирска — публикуем топ-10 профессионалов

Читатели НГС выбрали лучшего терапевта Новосибирска. Голосование проходило в рамках нашего проекта «Кто лучше?». По его правилам новосибирцы сначала предлагают, а потом выбирают профессионалов в разных сферах деятельности. Публикуем итоги народного рейтинга.
В опросе приняли участие более 200 человек, а в нашем телеграм-канале и в группе в социальной сети «ВКонтакте» прислали нам более 20 кандидатов. Спасибо за обратную связь.
Больше всего голосов получила терапевт Афанасова Ольга Евгеньевна, врача поддержали 62 человека. Местные жители благодарили Ольгу Евгеньевну за вежливый и чуткий подход к пациентам. Врач работает в «Центре новых медицинских технологий» по адресу улица Сакко и Ванцетти, 77. На официальном сайте центра указано, что стаж работы врача — 37 лет. К специалисту можно как прийти на прием, так и проконсультироваться онлайн.
Поздравляем с победой в народном голосовании НГС!
Второе место, по версии читателей НГС, заняла Полосухина Наталья Григорьевна. За нее проголосовали 59 человек. Врач также работает в «Центре новых медицинских технологий», но по адресу проспект Академика Коптюга, 13. На официальном сайте центра говорится, что Наталья Григорьевна — врач высшей категории, еще родители женщины занимались наукой, поэтому она сама пошла в медицину. К врачу также можно прийти на прием или же проконсультировать онлайн.
Поздравляем Наталью Григорьевну с заслуженным вторым местом!
Третье место среди лучших заняла Обут Елена Тимофеевна — за нее проголосовали 29 человек. Принимает пациентов Елена Тимофеевна в центре семейной медицины «Здравица» на улице ул. Шевченко, 31а. На официальном сайте указано, что женщина работает заведующим отделением терапии и терапевт, стаж работы врачом с 1998 года.
Поздравляем Елену Тимофеевну с третьим местом среди самых лучших!
На этом рейтинг победителей завершен. Но мы также решили включить в материал еще семь врачей, чтобы составить топ-10:
- Веретюк Варвара Васильевна — 25 голосов. Терапевт работает в центре семейной медицины «Здравица»;
- Васильева Юлия Сергеевна — 23 голоса. Специалист принимает пациентов в центре семейной медицины «Здравица»;
- Квеглис Евгения Викторовна — 22 голоса. Терапевт работает в поликлинике № 7;
- Смирнова Наталья Игоревна — 13 голосов. Специалист принимает пациентов в центре семейной медицины «Здравица»;
- Устименко Марина Григорьевна — 10 голосов. Терапевт работает в центре семейной медицины «Здравица»;
- Снопова Юлия Анатольевна — 9 голосов. Врач работает в поликлинике № 25;
- Стригалева Ксения Андреевна — 9 голосов. Терапевт принимает пациентов в поликлинике №16;
- Тоцкий Олег Васильевич — 9 голосов. Специалист работает в поликлинике № 13.
Лучших представителей каких профессий вы хотите узнать? Отправляйте свои предложения на почту журналиста НГС Елизаветы Горячевой elizaveta.goryacheva@sholding.ru.
В рамках нашего проекта мы уже опубликовали топ-10 педиатров, мастеров маникюра, массажистов, стоматологов, косметологов и тренеров.