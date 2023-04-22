Парикмахер из Ирака переехал в Россию и открыл барбершоп на колесах — он не знал ни слова по-русски

Как только приехал в Сочи, стал усиленно учить язык и работать в салонах в центре Сочи, но никак не мог наработать клиентскую базу. Сначала не понимал, в чём дело, переживал. А потом понял, что проблема в отсутствии парковок в центре. Клиентам просто негде припарковать свой автомобиль.

— Я позвонил своему другу и спросил: «Почему ты не приезжаешь? Почему ты пропал?» Он мне сказал, что оплатил штраф за стоянку в неположенном месте — 5 тысяч рублей, тысяча рублей — стрижка. Это шесть. Он сказал, что не сможет в следующий раз приехать. Жена дома его подстригла, — говорит Ахмед.