Парикмахер из Ирака переехал в Россию и открыл барбершоп на колесах — он не знал ни слова по-русски

Парикмахер из Ирака Ахмед Саееди теперь сочинская достопримечательность. Его яркий автобус, барбершоп на колесах, сразу бросается в глаза на парковке у торгово-развлекательного центра «Море Молл». Он приехал в Россию перед чемпионатом мира по футболу и остался.
— Я приехал в Россию и вообще язык не знал. Русский язык мне нравится, люди нравятся, потому что когда в Ираке работал, много людей, которые из России, работали в компании «Лукойл», я стриг их, мне нравится язык. Они мне и сказали: «Приезжай в Россию, людям там будет нравиться твоя стрижка», — рассказал Ахмед корреспонденту SOCHI1.RU. И он решил поехать.
Как работает его необычный барбершоп на колесах? И как к самому Ахмеду относятся россияне? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Как только приехал в Сочи, стал усиленно учить язык и работать в салонах в центре Сочи, но никак не мог наработать клиентскую базу. Сначала не понимал, в чём дело, переживал. А потом понял, что проблема в отсутствии парковок в центре. Клиентам просто негде припарковать свой автомобиль.
— Я позвонил своему другу и спросил: «Почему ты не приезжаешь? Почему ты пропал?» Он мне сказал, что оплатил штраф за стоянку в неположенном месте — 5 тысяч рублей, тысяча рублей — стрижка. Это шесть. Он сказал, что не сможет в следующий раз приехать. Жена дома его подстригла, — говорит Ахмед.
После этого он задумался о парикмахерской на колесах. Он был уверен, что его клиенты пойдут за ним, и они действительно пошли в барбер-дрифт на колесах. Он установил вполне демократические цены: 300 рублей стрижка, столько же бритье. Завышенные цены в салонах — это тоже проблема Сочи, считает Ахмед. Он уверен, что цена должна быть везде одинаковая, и тогда поток клиентов пойдет и будет заработок хороший на количестве.
Ахмед зарегистрировал ИП, платит налоги, автобус решил поставить на парковке у торгово-развлекательного центра, ходил в администрацию центра, хотел договориться об аренде, но плату брать с него не стали, мол, парковка бесплатная. Купил небольшой дизель-генератор, его хватает, чтобы включить лампу и фен. Работать в автобусе ему удобно, хотя рост у Ахмеда 1 метр 85 сантиметров, он вполне помещается. Решил развивать бизнес, купил автобус побольше. Сейчас его разрисовывает тот же художник из Краснодара, который раскрашивал маленький автобус. В нём планирует установить шесть кресел, будут работать шесть мастеров: четверо — из Ирака, двое — из России.
Необычный красочный автобус притягивает сочинцев и туристов. Водители автобусов часто забегают к Ахмеду, распробовали иракский кофе с бергамотом, заходят на чашечку и просто поболтать. Ахмед угощает не только своих клиентов, но и всех желающих. К чашечке полагается вкуснейший иракский финик.