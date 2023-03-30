Бренды не помогут: стилист Александр Рогов назвал 5 простых правил, как выглядеть дорого при скромном бюджете

А еще образ жизни должен соответствовать заявленному статусу. Если вы спешите на трамвай с сумкой за несколько тысяч долларов, вряд ли получится выглядеть на все 100.

Погладь меня

А вот о чём часто забывают люди, так это глажка и стирка тех вещей, которые уже есть в их гардеробе. А еще — своевременное избавление от того, что любимо, но потеряло товарный вид.

— Помните о том, что вещи должны быть в идеальном состоянии — от всех остальных вы, я надеюсь, уже избавились при разборе гардероба. Катышки, зацепки, пятна — всё это смотрится неаккуратно и сиротливо. А вот в свежей, идеально отпаренной блузке можно выглядеть на миллион, даже если вы ее купили на распродаже, — советует Александр Рогов.