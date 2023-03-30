Бренды не помогут: стилист Александр Рогов назвал 5 простых правил, как выглядеть дорого при скромном бюджете

В книге известного стилиста Александра Рогова «Гид по стилю» есть занимательная глава «Как выглядеть дорого?». Это актуальный вопрос, им задаются многие женщины и мужчины. Самое распространенное решение — потратиться на дорогие брендовые вещи. Наши коллеги из Woman.ru прочитали книгу и выяснили, что не так с этой идеей.
Александр Рогов — российский дизайнер и стилист, ведущий телевизионных проектов «Успеть за 24 часа» на СТС, «Перезагрузка» на ТНТ, «Большие надежды» на MTV. Один из ведущих экспертов моды в России.
Вещи не по карману
Чтобы выглядеть дорого, противопоказано тратить ползарплаты, а тем более брать кредит на статусные вещи. Это только пошатнет ваше финансовое состояние, а видимое благополучие всё равно будет обманом.
— Зачем вам сумка, демонстрирующая ваш статус, если вы в этом статусе не пребываете? Вы обманываете окружающих и создаете себе лишние проблемы, ведь она так дорого стоит, что носиться с ней придется, как с писаной торбой, — пишет стилист.
А еще образ жизни должен соответствовать заявленному статусу. Если вы спешите на трамвай с сумкой за несколько тысяч долларов, вряд ли получится выглядеть на все 100.
Погладь меня
А вот о чём часто забывают люди, так это глажка и стирка тех вещей, которые уже есть в их гардеробе. А еще — своевременное избавление от того, что любимо, но потеряло товарный вид.
— Помните о том, что вещи должны быть в идеальном состоянии — от всех остальных вы, я надеюсь, уже избавились при разборе гардероба. Катышки, зацепки, пятна — всё это смотрится неаккуратно и сиротливо. А вот в свежей, идеально отпаренной блузке можно выглядеть на миллион, даже если вы ее купили на распродаже, — советует Александр Рогов.
Фурнитура
Эксперт советует: если вы нашли стильное пальто в бюджетном сегменте — обратите внимание на пуговицы, именно они могут выдавать истинную цену вещи. Нещадно отпарите дешевую пластиковую фурнитуру и замените ее на более дорогую (из камня например). Ведь хорошие пуговицы сразу поднимают уровень вещи.
Как по тебе шили
Эксперт напоминает: не так важно, сколько стоит вещь, как насколько она хорошо на вас сидит.
— Как только вам длинноват рукав или шлица на жакете не в том месте, или на спине залегают некрасивые складки — вы выглядите неряшливо. Поэтому разыщите недалеко от дома ателье, в котором смогут качественно и недорого вещь на вас посадить, — заключает Рогов.
Стилист также пишет, что покупать подделки известных брендов — это путь не к более дорогому образу, а скорее наоборот.
Еще детали в образе, которые мешают вам нравиться людям
Для большинства наших читателей потребность производить хорошее впечатление актуальна, ведь одежда расскажет новому собеседнику всё о вас в течение трех секунд. Недавно редакция Городских порталов узнала, как одеться, чтобы не совершить масштабных промахов еще до начала беседы, у Ирины Мамонтовой — творческого директора и основательницы ателье Woolmilk.
Красный — цвет агрессии
Это не значит, что красный цвет плох. Просто он очень агрессивный и сильный. Нужно учитывать, что достойно носить ярко-красный сможет не каждая женщина.
— Красный может быть уместен для встречи до 40 минут, т. е. для короткой, но важной лично для вас беседы. Подходит для неизгладимого прощания с бывшими, выхода на сцену, шикарной фотографии или съемок яркой сцены в кино. В жизни у окружающих от него может разболеться голова, и они будут вас избегать даже неосознанно, — рассказывает Ирина Мамонтова.
Такой цвет в одежде будет уместен для особых мероприятий (например, свадьба или похороны). Черный уместен также, если это предусмотрено конкретным дресс-кодом. На дневной встрече обилие черного может насторожить и оттолкнуть собеседника.
— Следует также помнить, что одежда черного цвета очень маркая — на ней видно каждую пылинку. Если у вас перхоть или есть соседи по автобусу в пуховиках, про черный забудьте. И да, черный не стройнит, он конкретизирует все изъяны фигуры, — говорит эксперт.
Для того чтобы производить желаемое впечатление, важно выбрать цвета, которые будут украшать и оттенять именно вас. Мы подготовили подробную инструкцию — как определить свои цвета и оттенки в одежде.
Универсальное правило для важной встречи — не экспериментируйте. Если вы давно купили жокейские сапоги, но решились их выгулять именно в этот момент — это плохая идея. Есть большая вероятность, что в самый ответственный час вы почувствуете себя очень некомфортно.
Эксперт считает, что такие акцентные вещи, как громоздкие сумки, крупные украшения или всё те же сапоги не должны появляться в образе случайно, а должны соответствовать вашему ритму жизни, профессии или образу, который вы давно для себя выбрали.
Сюда же можно отнести шляпы. Это уместно, если вы на курорте и вас обдувает морской бриз или на съемочной площадке. Если вы выбрались в шляпе в театр, по мнению эксперта, в помещении ее нужно будет снять, в ином случае люди, которые сидят за вами, ничего не увидят.
Кстати, часто бывает так, что идеальный образ портит именно сумка. Недавно мы делали разбор, как проверить свою сумку на профпригодность, и собрали 6 признаков того, что она на грани безвкусицы.
Костюм или платье из такого материала подойдут разве что для похода в театр или достаточно торжественного ужина. Во всех остальных местах и в светлое время суток бархат будет смотреться не к месту, а молоденьким дамам он еще и здорово добавит возраста.
Рюкзак — аксессуар, который настолько удобен, что почти существует вне трендов и времени. Но тут многое решает размер, поэтому к миниатюрным рюкзачкам есть вопросы. Женщины с ними смотрятся как повзрослевшие пятиклассницы, которые забыли оставить дома любимую сумочку.
С каждым годом модные рюкзаки всё увеличиваются и увеличиваются в размерах, чтобы наконец прийти к оверсайзу. Вы же помните, что рюкзаки в современном мире по-прежнему носят не только со спортивной формой, но и с классическими вещами, подчеркивая на контрасте хрупкость и изящность своей обладательницы.
Также стоит проверить, не сливается ли рюкзак с вашей верхней одеждой, иначе эта конструкция рискует выглядеть как горб на спине.
Казалось бы, такой универсальный цвет, но не всё так просто. На самом деле бежевый цвет очень коварен.
— Модная история, но часто выглядит как голые ноги, особенно если это лосины из экокожи. Если вы не хотите такого эффекта, выбирайте более конкретные цвета: серый, хаки, коричневый, — советует Ирина Мамонтова.
Молнии на всю длину юбки или платья — это намек на повышенную сексуальность. Одно движение, и — оп! — на вас ничего нет. Такие вещи неуместно носить на работу, а тем более в офис, если вы не собираетесь там эффектно раздеваться. Открытая молния дешевит весь образ, в редких случаях джинсовые юбки с молнией по всей длине смотрятся нормально.
Простые трикотажные платья всегда актуальны, но обтягивающая модель из тонкого трикотажа испортит любую фигуру. В таком варианте платье сложно сочетать, почти с любой обувью и аксессуарами оно будет выглядеть пошло.
— От слишком обтягивающих вещей будет неудобно и вам, и собеседнику. Выбирайте свой размер или на размер больше. Иначе будет казаться, что вещь не ваша, — считает Ирина Мамонтова.
Что еще почитать:
- грудь вырвалась наружу: что точно не стоит надевать на корпоратив, если вы хотите сохранить работу;
- всё равно носят: семь моделей сапог, которые выдают отсутствие вкуса — ими заполнены полки магазинов;
- 7 популярных стрижек, которые никому не идут (но все их делают).