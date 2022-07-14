Как ты могла: 6 признаков, что ваша сумка на грани безвкусицы, а вы и не заметили

Какого цвета

В 80–90-е годы считалось, что аксессуары, особенно сумки и обувь, должны быть контрастными по отношению к основному наряду. Сейчас же такой прием — скорее исключение, нежели общее правило. Также неактуально сегодня утверждение, что черное — подо всё.

— Сумка в тон одежде или нейтральная по цвету — и образ выглядит гармонично и продуманно, — советует стилист Элла Маковей.

Также многие женщины до сих пор придерживаются правила, что сумку нужно подбирать под цвет обуви. Или наоборот — обувь под цвет сумки. Так действительно гораздо проще организовать свой гардероб и имеющиеся в нем вещи. Но если вы хотите выглядеть современно, это правило больше не работает.