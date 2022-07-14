Как ты могла: 6 признаков, что ваша сумка на грани безвкусицы, а вы и не заметили

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6 признаков, что ваша сумка на грани безвкусицы, а вы и не заметили
Проверьте себя: может быть, в шкафу завалялись аксессуары, которые уже совсем не актуальны
Часто гардероб, который не обновляли несколько лет, выдает именно сумка. Потому что в стремлении купить что-нибудь модненькое и интересненькое мы обычно берем так называемый быстрый тренд, который очень скоро появляется вот в таких подборках сумок на грани безвкусицы. Если вы не отъявленная модница, а выглядеть стильно и прилично хочется — лучше сразу выбирать более лаконичные модели. Так меньше шансов совсем прогадать. Наши коллеги из Wday.ru собрали аксессуары, которые потеряли свою актуальность.
Какого цвета
В 80–90-е годы считалось, что аксессуары, особенно сумки и обувь, должны быть контрастными по отношению к основному наряду. Сейчас же такой прием — скорее исключение, нежели общее правило. Также неактуально сегодня утверждение, что черное — подо всё.
— Сумка в тон одежде или нейтральная по цвету — и образ выглядит гармонично и продуманно, — советует стилист Элла Маковей.
Также многие женщины до сих пор придерживаются правила, что сумку нужно подбирать под цвет обуви. Или наоборот — обувь под цвет сумки. Так действительно гораздо проще организовать свой гардероб и имеющиеся в нем вещи. Но если вы хотите выглядеть современно, это правило больше не работает.
— У наших мам всё было строго: под черную сумку нужно было обязательно подбирать черную обувь, под коричневую — коричневую. И так с любым цветом. У нового поколения это правило стало считаться дурным тоном, потому что сумка и обувь, а тем более еще и шапка, и перчатки, и ремень, и все аксессуары в одном цвете — это скучно и банально, — объясняет персональный стилист Натали Дорохова. Эксперт также советует пробовать подбирать обувь и сумку не друг под друга, а под одежду.
Чтобы вы смогли проверить себя, мы собрали признаки, по которым можно определить, что сумке в вашем шкафу пора на покой.
Миниатюрный рюкзак
Рюкзак — аксессуар, который настолько удобен, что почти существует вне трендов и времени. Но тут многое решает размер, поэтому к миниатюрным рюкзачкам есть вопросы. Женщины с ними смотрятся как повзрослевшие пятиклассницы, которые забыли оставить дома любимую сумочку.
С каждым годом модные рюкзаки всё увеличиваются и увеличиваются в размерах, чтобы наконец прийти к оверсайзу. Вы же помните, что рюкзаки в современном мире по-прежнему носят не только со спортивной формой, но и с классическими вещами, подчеркивая на контрасте хрупкость и изящность своей обладательницы.
Клатч или диско-шар
В середине 2000-х годов каждая вторая тусовщица ходила в клуб с клатчем. Сейчас клатчи в их прошлом исполнении действительно утратили актуальность, несмотря на то что некоторые дизайнеры пытаются возродить моду на изделия в новых коллекциях. Но, пока этого не произошло, можете смело от них отказываться.
Если вы заметили, что ваша сумка — самый яркий элемент на вечеринке, также наступило время засунуть ее подальше в шкаф. Дизайнер Вера Прокина объясняет: стиль излишне гламурных девушек ушел в небытие (он, конечно, вернется, и мы будем готовы к этому), так что, если хочется вычурности, отдавайте предпочтение моделям с элементами стиля барокко или ампира в декоре — завитки, вышивка, имитация гобелена.
Сумка-пояс
По нашему скромному мнению (вы можете с ним поспорить в комментариях), поясные сумки даже в свой звездный час выглядели странновато. Неудобный тренд, подходящий далеко не всем. Но у него были свои поклонники — несколько лет назад за поясными малютками Gucci в бутиках стояли очереди.
Но это их не спасло, и в 2022 году почти любая поясная сумка выглядит неактуально. Давайте признаемся: они были неудобными, в них ничего не влезало, поэтому нам их совсем не жаль. На смену этой форме приходят сумки-багеты и модели в стиле
Сумка с фотопринтом классической картины
Несколько сезонов назад все активно делились мнением по поводу коллекции сумок Louis Vuitton с принтами в виде картин из Лувра — и, кажется, только рекламные контракты удерживали редакторов глянца от того, чтобы сказать, что они на самом деле о них думают.
Дизайнер Вера Прокина считает, что к тому времени, как критики смогли сказать правду о неожиданной коллекции, сумки раскупили и стали копировать менее известные бренды. Даже если вы любитель искусства, его лучше оставить в картинной галерее. А с собой на каждый день выбрать что-то менее экстравагантное.
Шипы, клепки и «стеклянная кожа»
По мнению дизайнера, рок и готика, конечно, живы, однако времена Мартиши Аддамс ушли вместе с девяностыми и нулевыми, и нам остается это только признать.
Также нужно быть осторожнее с блестящими моделями, как будто из стеклянной кожи (мы не говорим о качественных лаковых сумках, но и они далеко не всегда являются универсальными). Такие вещи редко выглядят хорошо и подходят к образу, в основном это аксессуары для вечернего гардероба, которые противопоказано брать утром на работу.
Вот еще несколько правил от стилиста, которые помогут вам не запутаться с подбором сумки
- С обувью яркого цвета действует принцип «светофор»: к ней можно подобрать сумку в другом ярком цвете, желательно того цвета, который уже присутствует в вашей одежде.
- К обуви базовых цветов подходят сумки в точно таком же цвете, но из другого материала. Например, черные туфли из замши и клатч из гладкой кожи, хлопковая белая сумка и белые кожаные босоножки. Не рекомендуется подбирать точь-в-точь друг к другу обувь и аксессуары из лаковой кожи, потому что блестящие материалы смотрятся вместе вульгарно.
- К черной и белой обуви подойдет сумка любого яркого цвета, к коричневой — любого пастельного оттенка.
- Если на вас надето яркое платье, к нему подойдут нейтральные аксессуары и обувь, и наоборот. К платью с рисунком подбирают сумку и обувь того цвета, который содержит в себе рисунок. Нет ничего зазорного и в том, чтобы просто подобрать что-то одно (обувь или сумку) точно под цвет одежды.
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