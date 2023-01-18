Похожа? Фанатка Барби и Мэрилин Монро потратила 4 млн рублей, чтобы стать копией секс-символов — вот что получилось

Серена занимается не только своим преображением, она зарабатывает деньги творчеством — как певица и автор песен. По словам копии Мэрилин, ей всё равно, что думают и говорят о ее внешности хейтеры.

Близняшки потратили 19 миллионов на пластику

Сестры-близняшки Чие и Чика Йошикава известны в родной Японии как адепты пластической хирургии. Свой путь к совершенству девушки начали, когда им было чуть за 20, а сейчас сестрам по 34 года, и разница между их старыми и актуальными фото просто поражает. Спорим, их не узнают на улицах одноклассники. Мы посмотрели на чудесное преображение.

