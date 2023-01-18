Похожа? Фанатка Барби и Мэрилин Монро потратила 4 млн рублей, чтобы стать копией секс-символов — вот что получилось

Перед Сереной Смит из Канады стоит сложный выбор — на кого она больше хочет походить: Мэрилин Монро или куклу Барби. Выбрать, конечно, непросто. Но кажется, что целеустремленная блондинка с этим справится. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели фото копии известных секс-символов.
24-летняя Серена Смит начала делать пластические операции с 18 лет. В подростковом возрасте девушка считала себя некрасивой и поэтому увеличила грудь с первого размера до четвертого. После этого героиня материала захотела добиться максимального сходства с куклой Барби и продолжила обращаться к хирургам.
На этом блондинка не остановилась, она накачала губы филлерами гиалуроновой кислоты и сделала инъекции ботокса. Совсем недавно Серена потратила около миллиона рублей на бразильскую операцию по подтяжке и увеличению ягодиц. В общей сложности Смит вложила в свою незаурядную внешность 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 4,2 млн рублей по сегодняшнему курсу).
Серена предсказуемо в восторге от повышенного внимания.
— Мне нравится получать реакцию, я не отношусь к жизни слишком серьезно и люблю провоцировать людей, нахожу это забавным. Езжу в своем ярко-розовом Range Rover с опущенными окнами, напевая свою песню, посылаю воздушные поцелуи и машу всем мужчинам, — признается Смит. По словам блондинки, часто парни останавливают свои автомобили, чтобы продолжить знакомство.
Серена занимается не только своим преображением, она зарабатывает деньги творчеством — как певица и автор песен. По словам копии Мэрилин, ей всё равно, что думают и говорят о ее внешности хейтеры.
Близняшки потратили 19 миллионов на пластику
Сестры-близняшки Чие и Чика Йошикава известны в родной Японии как адепты пластической хирургии. Свой путь к совершенству девушки начали, когда им было чуть за 20, а сейчас сестрам по 34 года, и разница между их старыми и актуальными фото просто поражает. Спорим, их не узнают на улицах одноклассники. Мы посмотрели на чудесное преображение.
Чие и Чика Йошикава инвестировали около 275 тыс. долларов (около 19,2 млн рублей по сегодняшнему курсу) в косметические процедуры, начиная от инъекций и подтяжек лица, заканчивая многочисленными операциями.
И Чие, и Чика утверждают, что их одержимость изменением своей внешности происходит из детства, когда родные сравнивали близняшек между собой. У одной глаза выразительнее, зато у сестры лучше волосы и фигура. Эти сравнения негативно сказались на их психическом здоровье, и они постоянно рассматривали свои лица в зеркале, пытаясь выявить дефекты. Когда они выросли, то решили, что пластическая хирургия — это самый простой способ изменить свою внешность.
Близнецы не только прошли через одни и те же процедуры, но и вместе накопили деньги на них. Например, последние процедуры Чики включают удаление жира из уголков рта и еще одно вмешательство по удалению жира между скулами и носогубными складками. Чие же исправила впалые области под глазами и щеками, введя под кожу жировую ткань.
Хотя сестры считают, что пластическая хирургия изменила их жизнь к лучшему, Чие и Чика признают, что они слегка переусердствовали. Когда они начали делиться своими фотографиями в социальных сетях, один из пользователей назвал нос Чие «свиным» — девушка приняла это так близко к сердцу, что попросила своего пластического хирурга опустить кончик носа.
После очередной операции Чие опубликовала свои новые фотографии, и люди начали писать что-то вроде «это ошибка, раньше было лучше». Она продолжала ложиться под нож, чтобы изменить свой нос и угодить другим подписчикам. Всего ей сделали пять операций подряд — пока она не поняла, что никогда не сможет угодить всем.
Какие могут быть риски?
Микрохирург, пластический хирург Красноярской краевой клинической больницы Вадим Кеосьян советует тем, кто решился на пластическую операцию, учитывать самое главное: в клинике, которую вы выбрали, должна быть палата интенсивной терапии, ведь даже если человек прошел все обследования, нельзя исключать риск анафилактического шока.
В этом с ним согласен его коллега, пластический хирург Виталий Зинин. Он также добавляет, что это тот случай, когда стоит доверять сарафанному радио: красивые профили в соцсетях не скажут вам о профессионализме врача столько же, сколько пациентки. Если несколько ваших знакомых оперировалась у кого-то определенного и остались довольны — это повод довериться доктору.
Также обратите внимание на то, какие анализы и обследования вам назначает доктор.
— Вам должны назначить развернутый биохимический анализ крови, особенно на свертываемость крови, анализ на Д-димер, который зачастую многие игнорируют. Очень часто этот показатель бывает повышен, если пациентка прилетает на самолете в другой город — а если он повышен, то возрастает риск тромбозов. В этом случае нужно дать 2–3 дня человеку, чтобы Д-димер понизился, и только потом оперировать. Если у пациента варикозная болезнь — нужно быть в компрессионных чулках, — поясняет доктор Зинин.
Он считает, что обязательно нужен осмотр терапевта, а также профильного врача. Например, при операции на груди — маммолог, при блефаропластике крайне желателен осмотр офтальмолога и так далее.
— А вдруг у человека началась отслойка сетчатки? А во время операции состояние может ухудшиться, и человек лишится зрения. И врач потом не докажет, что он что-то сделал не так, — поясняет врач.
Доктор, который назначает как можно больше анализов и обследований, защищает от дальнейших рисков и себя, и пациента.
— Конечно, любая операция сопряжена с риском. Тромб может оторваться — и человек умирает. Может быть и такое, что это нельзя отследить, и тогда действительно никто не виноват. Но, например, у человека, который делает абдоминопластику, выше процент осложнений. Выше он и тогда, когда выполняется сразу несколько операций. Это всё нужно учитывать, — заключает Виталий Зинин.
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