«Тепло к нам идет»: новосибирцы смогут переодеться в куртки полегче — на выходных уже до +17 градусов

В Новосибирск и Новосибирскую область приходит настоящая весна Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На ближайшие несколько дней в Новосибирск и Новосибирскую область придет мощное потепление. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова.



В ночь на 5 апреля в областной столице ожидаются +2…+4 градуса. Днем температура повысится до +12…+14 градусов. Ветер будет юго-западный, скоростью 2–7 м/с. Ночью 6 апреля в Новосибирске возможны +2…+4 градуса, днем +14…+16 градусов. В сутки 7 апреля установятся +4…+6 градусов. Осадков за все это время не предвидится.



В области на ночь предстоящей пятницы прогнозируют 0…+5 градусов, на день +12…+17 градусов. Такая же погода сохранится в сутки субботы.



Ночью 7 апреля в регионе ожидаются +2…+7 градусов, местами до -7 градусов. Днем в некоторых районах воздух прогреется до +12 градусов. Местами могут пройти дожди.



— Тепло к нам идет, — отмечает Кичанова.



Ранее новосибирские синоптики дали уточненный прогноз на апрель.

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