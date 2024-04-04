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«Тепло к нам идет»: новосибирцы смогут переодеться в куртки полегче — на выходных уже до +17 градусов

Но следом погода испортится

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В Новосибирск и Новосибирскую область приходит настоящая весна

На ближайшие несколько дней в Новосибирск и Новосибирскую область придет мощное потепление. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова.

В ночь на 5 апреля в областной столице ожидаются +2…+4 градуса. Днем температура повысится до +12…+14 градусов. Ветер будет юго-западный, скоростью 2–7 м/с. Ночью 6 апреля в Новосибирске возможны +2…+4 градуса, днем +14…+16 градусов. В сутки 7 апреля установятся +4…+6 градусов. Осадков за все это время не предвидится.

В области на ночь предстоящей пятницы прогнозируют 0…+5 градусов, на день +12…+17 градусов. Такая же погода сохранится в сутки субботы.

Ночью 7 апреля в регионе ожидаются +2…+7 градусов, местами до -7 градусов. Днем в некоторых районах воздух прогреется до +12 градусов. Местами могут пройти дожди.

— Тепло к нам идет, — отмечает Кичанова.

Ранее новосибирские синоптики дали уточненный прогноз на апрель.

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