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Весна Днем до +20 градусов: новосибирские синоптики дали уточненный прогноз на апрель — он будет жарким

Днем до +20 градусов: новосибирские синоптики дали уточненный прогноз на апрель — он будет жарким

Но ночью ожидаются и минусовые температуры

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Город уже затопило, но с такими показателями скоро всё подсохнет

Новосибирские синоптики уточнили прогноз на апрель. В конце месяца ожидается до +20 градусов. Средняя месячная температура воздуха в апреле ожидается в пределах +2... +5 градусов — это около нормы.

— В первой декаде ожидаются колебания температуры воздуха ночью от 0... -5 градусов до 0... +5 градусов, днем — от +2... +7 градусов до +12... +17 градусов, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Во второй декаде будет чуть холоднее. В ночные часы ожидается от -3... +2 градусов до -5... -10 градусов, в дневные от +3... +8 градусов до +9... +14 градусов.

— В начале и конце третьей декады преобладающая температура воздуха в темное время суток — +2... +3 градуса, в светлое — +2... +7 градусов. В середине декады ночью +2... +7 градуса, днем +15... +20 градусов, — добавила эксперт. — Месячное количество осадков предполагается около нормы. Осадки будут в виде дождя и мокрого снега в отдельные дни месяца.

В Новосибирске весна превратила Родники в Венецию, только с реками грязи — талая вода затопила тротуары и дороги. А жители решили даже поплавать в огромных грязных озерах.

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