Днем до +20 градусов: новосибирские синоптики дали уточненный прогноз на апрель — он будет жарким

Город уже затопило, но с такими показателями скоро всё подсохнет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские синоптики уточнили прогноз на апрель. В конце месяца ожидается до +20 градусов. Средняя месячная температура воздуха в апреле ожидается в пределах +2... +5 градусов — это около нормы.



— В первой декаде ожидаются колебания температуры воздуха ночью от 0... -5 градусов до 0... +5 градусов, днем — от +2... +7 градусов до +12... +17 градусов, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Во второй декаде будет чуть холоднее. В ночные часы ожидается от -3... +2 градусов до -5... -10 градусов, в дневные от +3... +8 градусов до +9... +14 градусов.

— В начале и конце третьей декады преобладающая температура воздуха в темное время суток — +2... +3 градуса, в светлое — +2... +7 градусов. В середине декады ночью +2... +7 градуса, днем +15... +20 градусов, — добавила эксперт. — Месячное количество осадков предполагается около нормы. Осадки будут в виде дождя и мокрого снега в отдельные дни месяца.