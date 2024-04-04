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Весна Новый год — 2024 в Новосибирске Когда праздник круглый год: в парке рядом с «Сибирь-Ареной» до сих пор не разобрали новогоднюю елку — когда это сделают

Когда праздник круглый год: в парке рядом с «Сибирь-Ареной» до сих пор не разобрали новогоднюю елку — когда это сделают

Вице-мэр Новосибирска назвала причину, по которой дерево все еще при параде

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Елка по-прежнему наряжена

В парке рядом с «Сибирь-Ареной» в Новосибирске до сих пор не разобрали новогоднюю елку, сообщили читатели НГС Сделать это планируют в ближайшее время.

Елку не разбирали из-за льда, оставшегося от катка — ждали, пока он полностью растает. Об этом НГС сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

— За неделю разберут, — отмечает Терешкова.

В январе этого года проходило торжественное открытие арт-объекта «Новосибирск — Родина снежных баб». Зеркальная фигура появилась в парке «Арена» возле нового ЛДС. В честь ее открытия в областной столице устроили праздничную программу: НГС показывал снимки события.

Ранее в Новосибирске назвали семь самых красивых локаций — там будут проходить общегородские праздники.

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