Когда праздник круглый год: в парке рядом с «Сибирь-Ареной» до сих пор не разобрали новогоднюю елку — когда это сделают

В парке рядом с «Сибирь-Ареной» в Новосибирске до сих пор не разобрали новогоднюю елку, сообщили читатели НГС Сделать это планируют в ближайшее время.
Елку не разбирали из-за льда, оставшегося от катка — ждали, пока он полностью растает. Об этом НГС сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.
— За неделю разберут, — отмечает Терешкова.
В январе этого года проходило торжественное открытие арт-объекта «Новосибирск — Родина снежных баб». Зеркальная фигура появилась в парке «Арена» возле нового ЛДС. В честь ее открытия в областной столице устроили праздничную программу: НГС показывал снимки события.
Ранее в Новосибирске назвали семь самых красивых локаций — там будут проходить общегородские праздники.