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СрочноВ парке «Арена» открыли зеркальный арт-объект
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Световое шоу и фейерверк: в парке «Арена» открыли зеркальный арт-объект — как это было

Публикуем снимки с праздничного события

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Смотрим 8 ярких кадров

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Вечером 8 января в Новосибирске состоялось торжественное открытие арт-объекта «Новосибирск – Родина снежных баб». Зеркальная фигура появилась в парке «Арена» возле нового ЛДС, в честь ее открытия в городе устроили праздничную программу.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил площадку, где прошло открытие фигуры. Смотрим 8 ярких кадров.

Открытие арт-объекта «Новосибирск – Родина снежных баб» началось в 18:00 часов

Открытие арт-объекта «Новосибирск – Родина снежных баб» началось в 18:00 часов

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В парке «Арена» во время праздничного события запустили фейерверк и устроили световое шоу

В парке «Арена» во время праздничного события запустили фейерверк и устроили световое шоу

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Для жителей города на открытии арт-объекта выступали вокальные и танцевальные коллективы

Для жителей города на открытии арт-объекта выступали вокальные и танцевальные коллективы

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В парке «Арена» собрались десятки жителей Новосибирска

В парке «Арена» собрались десятки жителей Новосибирска

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Фигура состоит из трех зеркальных шаров

Фигура состоит из трех зеркальных шаров

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Открытие фигуры планировалось провести 4 января, но его перенесли на 8 января. В середине декабря в пресс-центре мэрии сообщали, что в парке «Арена» появится арт-объект «Снежная баба».

Открытие фигуры планировалось провести 4 января, но его перенесли на 8 января. В середине декабря в пресс-центре мэрии сообщали, что в парке «Арена» появится арт-объект «Снежная баба».

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Арт-объект <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2024/01/07/73096109/" class="_" target="_blank">установили</a> в парке несколько дней назад, 6 января

Арт-объект установили в парке несколько дней назад, 6 января

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Днем 8 января в Новосибирске подвели итоги 24-го фестиваля снежных скульптур, участие в котором приняли мастера из разных регионов страны. Посмотреть на фигуры можно в парке «Арена».

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