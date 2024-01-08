Световое шоу и фейерверк: в парке «Арена» открыли зеркальный арт-объект — как это было

Вечером 8 января в Новосибирске состоялось торжественное открытие арт-объекта «Новосибирск – Родина снежных баб». Зеркальная фигура появилась в парке «Арена» возле нового ЛДС, в честь ее открытия в городе устроили праздничную программу.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил площадку, где прошло открытие фигуры. Смотрим 8 ярких кадров.
Днем 8 января в Новосибирске подвели итоги 24-го фестиваля снежных скульптур, участие в котором приняли мастера из разных регионов страны. Посмотреть на фигуры можно в парке «Арена».