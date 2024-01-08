Дракон и Царица холода: лучшую снежную скульптуру выбрали в Новосибирске — смотрим фото

Днем 8 января в парке «Арена» подвели итоги 24-го фестиваля снежных скульптур на приз мэра Новосибирска. Для участия в событии в городе собрались мастера снежного дела из разных уголков страны.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вместе с новосибирцами посетил площадку фестиваля и узнал, какие команды заняли призовые места. Смотрим снимки скульптур.
Как рассказали мастера снежного дела из Республики Саха (Якутия) Василий Назаров и Афанасий Варфоломеев, на фестивале скульптур они выполнили фигуру «Царицы холода». Василий Назаров сообщил, что специалисты участвуют в конкурсе шестой год и ранее уже выигрывали на фестивале.
В декабре прошлого года в пресс-центре мэрии сообщали, что участие в конкурсе снежной скульптуры примут мастера из разных регионов России. В программе также были заявлены специалисты с острова Куба.
— В нем примут участие признанные мастера снежного дела из Москвы, Хабаровска, Республики Тыва, Санкт-Петербурга, Республики Саха (Якутия), Томска, Луганска, Омска и с острова Куба. Также в конкурсе примут участие новосибирские мастера, — сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска, — сообщали в пресс-центре городской администрации.
Несколько дней назад в Новосибирске около ЛДС «Сибирь-Арена» появился новый арт-объект. Его установили в парке «Арена».