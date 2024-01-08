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Дракон и Царица холода: лучшую снежную скульптуру выбрали в Новосибирске — смотрим фото

Посмотреть на них можно в парке «Арена»

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Фестиваль прошел в парке «Арена»

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Днем 8 января в парке «Арена» подвели итоги 24-го фестиваля снежных скульптур на приз мэра Новосибирска. Для участия в событии в городе собрались мастера снежного дела из разных уголков страны.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вместе с новосибирцами посетил площадку фестиваля и узнал, какие команды заняли призовые места. Смотрим снимки скульптур.

Посмотреть на снежные фигуры собрались десятки новосибирцев

Посмотреть на снежные фигуры собрались десятки новосибирцев

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В пресс-центре мэрии Новосибирска в декабре сообщали, что сибирский конкурс снежной скульптуры на приз мэра города Новосибирска будет проходить с 4 по 8 января

В пресс-центре мэрии Новосибирска в декабре сообщали, что сибирский конкурс снежной скульптуры на приз мэра города Новосибирска будет проходить с 4 по 8 января

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Третье место фестиваля заняла команда из Луганска. Она выполнила из снега фигуру, которая изображает в том числе дракона

Третье место фестиваля заняла команда из Луганска. Она выполнила из снега фигуру, которая изображает в том числе дракона

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На втором месте оказалась команда из Республики Тыва

На втором месте оказалась команда из Республики Тыва

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Первое место фестиваля заняли мастера снежного дела из Республики Саха (Якутия)

Первое место фестиваля заняли мастера снежного дела из Республики Саха (Якутия)

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Как рассказали мастера снежного дела из Республики Саха (Якутия) Василий Назаров и Афанасий Варфоломеев, на фестивале скульптур они выполнили фигуру «Царицы холода». Василий Назаров сообщил, что специалисты участвуют в конкурсе шестой год и ранее уже выигрывали на фестивале.

Команды, занявшие призовых места, получили денежные сертификаты

Команды, занявшие призовых места, получили денежные сертификаты

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В декабре прошлого года в пресс-центре мэрии сообщали, что участие в конкурсе снежной скульптуры примут мастера из разных регионов России. В программе также были заявлены специалисты с острова Куба.

— В нем примут участие признанные мастера снежного дела из Москвы, Хабаровска, Республики Тыва, Санкт-Петербурга, Республики Саха (Якутия), Томска, Луганска, Омска и с острова Куба. Также в конкурсе примут участие новосибирские мастера, — сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска, — сообщали в пресс-центре городской администрации.

Несколько дней назад в Новосибирске около ЛДС «Сибирь-Арена» появился новый арт-объект. Его установили в парке «Арена».

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